Nový sovětský model života. Filip Turek o EU

Filip Turek úvodem popisuje svůj přesun z Evropského parlamentu do české Poslanecké sněmovny jako rozhodnutí upřednostnit podle něj faktickou moc před pohodlným a luxusním zázemím v Bruselu. „Pokud bych zůstal europoslancem, tak pokračuji dál velmi luxusní papalášský život, jenomže mě by to přišlo trochu slabé. Jít do politiky kvůli papalášskému životu, a ne kvůli změnám,“ říká v podcastu Chuť moci.
„Nepřišel jsem pro nějakou formální moc, ale pro faktickou moc. Změnit něco obrazu mému a mých voličů,“ dodává s tím, že se mu podle jeho slov daří. „Mám dobrý pocit z toho, že nám tady nepokračuje premiér Hřib nebo premiér Kupka nebo Rakušan,“ podotýká, že jeho cesta má sice jisté překážky, ale nepovažuje to za podstatné.
Enormní tlak médií na jeho osobu po parlamentních volbách má podle něj jasný širší politicky podtext: „Bylo tam zaměření na mou osobu z nějakých neznámých důvodů, protože někdo možná měl pocit, že odstřelením Filipa Turka z politické scény dojde k odstřelení Motoristů. Kdybych to nebyl já, byl by to někdo jiný. Samozřejmě zprostředkovaně je to asi i útok na Andreje Babiše a celkově na vznik té nové vlády,“ dodává Filip Turek.
Následně říká, že i přesto, že jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, se Motoristé sobě svým ústupkem zachovali seriózně. „Ta vláda existuje, zachovali jsme se seriózně, nerozbili jsme vládu kvůli mé neoficiální neúčasti ve vládě, kde jsem vládním zmocněncem, nejsem ministrem. Myslím, že jsme získali nějaký respekt partnerů, ale i voličů,“ věří Filip Turek.
Zároveň zopakoval svá slova o tom, že prezident podle něj postupoval protiústavně. „On udělal ústavní nepořádek, já jsem ho po něm uklidil,“ uvádí s tím, že by nebylo správné, aby tento otevřený spor s Hradem nadále zastiňoval dobrou práci vládního kabinetu.
„Nový sovětský model“ a zdražování běžného života
Kromě toho kritizoval současnou energetickou strategii státu a tvrdí, že vede k vysokým cenám energií. Zároveň se ostře vymezil vůči části politického spektra, které podle něj podceňuje dopady těchto kroků. „Oni ti zelení liberálové mají pocit, že tím ten průmysl zavřeme a pak se prostě uskromníme, těch aut bude míň, protože budeme sdílet,“ poznamenává vládní poslanec.
Varuje, že současný směr klimatické a energetické politiky podle něj vede k omezování vlastnictví a zdražování běžného života. „Představa, že se bude sdílet, celkově vlastnictví jim vadí, je to prostě nový sovětský model, nic jiného,“ říká.
Podle něj si tvůrci těchto opatření neuvědomují konkrétní dopady na domácnosti. „Oni nechápou, že tímto zdraží ten rohlík, zdraží pečivo, sklo, bydlení, samotnou stavbu toho bytu, jeho energetický štítek, jeho možnost ten byt nebo ten dům neprodat, pokud nebude mít daný energetický štítek,“ pokračuje Filip Turek.
V kontextu toho kritizuje i způsob využívání evropských fondů pod dohledem Ministerstva životního prostředí a tvrdí, že často sledují ideologické cíle bez dostatečných dopadových studií. „Tyto fondy místo toho, aby reálně poskytovaly něco, co lidem opravdu pomůže – často to dělají, nemůžu říct, že se všechny peníze poskytují špatně – ale většinou se jedná o ideologické cíle, které jsou vytvořeny na základě absolutní absence dopadových studií.“
A rovněž zpochybňuje realistickou proveditelnost cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. „My máme strategii, že bude 30 % obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 v rámci našeho energetického mixu aplikováno, což je nemožné,“ zdůrazňuje.
Ostře rovněž kritizoval nastavení akceleračních zón pro větrné elektrárny a tvrdí, že současná pravidla mohou výrazně zasahovat do krajinného rázu i do života obyvatel v jejich blízkosti. Podle něj je problémem zejména zrychlené povolování a minimální odstupy od obydlí. Úplně zrušit nelze, protože jsou podmínkou pro čerpání evropských prostředků.
Snaží se proto změnit jejich parametry tak, aby méně zasahovaly do života lidí a krajiny. „Musíme ty akcelerační zóny vymezit a já jsem si dal za cíl, abychom je vymezili, ale abychom je vymezili v souladu s přírodou a s obyvateli této země,“ zdůrazňuje zmocněnec pro klimatickou politiku.
