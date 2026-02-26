Svobodní: Varujeme před koketováním s podobnými nápady

26.02.2026 20:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k snahám o vylučování osob či politických subjektů z voleb

Svobodní: Varujeme před koketováním s podobnými nápady
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

K únorovému puči došlo také díky tomu, že už v roce 1946 byla většina politických stran vyloučena z volebního klání! Volby 1946 tak byly prvním krokem, který přinesl totální převzetí moci komunisty na dalších 41 let. Bylo by zbytečné o tom mluvit, kdybychom v uplynulých letech po dlouhé době v našem okolí, a trochu i u nás, nevnímaly snahy více či méně subjektů či osob z voleb vylučovat.

To, co se stalo v Rumunsku, vyloučení Marine Le Pen z prezidentských voleb ve Francii, omezení počtu kandidátů v Irsku, ale i snaha kriminalizovat a v konečném důsledku třeba i vyloučit SPD za volební plakáty, jsou první kroky, které když budeme přehlížet, opět se můžeme dočkat 25. února 1948.

V úctě ke všem obětem komunistického režimu varují Svobodní před koketováním s podobnými nápady.

Svobodní

  • Svobodní
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Svobodní: Pokuta za odmítnutí unijní cenzury? Musk dělá dobře, že se soudí
Svobodní uctili památku Aloise Rašína
Zálom (Svobodní): Moudřejší ustoupí? Tohle jsou snad nejhorší dvě slova
Vondráček (Svobodní): Vyražme také vstříc svobodě za zelenou oponu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Svobodní , totalita , volby

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Mohou se snahy o vylučování osob či politických subjektů z voleb stát prvním krokem k nové totalitě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dotaz

Pane Kolovratníku, i já jsem názoru, že komunikace s lidmi je podstatná, bohužel mnohými politiky opomíjená. Hlavně v případě, když mají reagovat na něco, co se jim třeba nehodí nebo nelíbí. Tím nemyslím vás, ale jsou i v ANO. Smutné podle mě taky je, že se pak vezou na tom, co odpracujete vy. Můj d...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Svobodní: Varujeme před koketováním s podobnými nápady

20:07 Svobodní: Varujeme před koketováním s podobnými nápady

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k snahám o vylučování osob či politických subjektů …