Svobodní: Varujeme před koketováním s podobnými nápady

K únorovému puči došlo také díky tomu, že už v roce 1946 byla většina politických stran vyloučena z volebního klání! Volby 1946 tak byly prvním krokem, který přinesl totální převzetí moci komunisty na dalších 41 let. Bylo by zbytečné o tom mluvit, kdybychom v uplynulých letech po dlouhé době v našem okolí, a trochu i u nás, nevnímaly snahy více či méně subjektů či osob z voleb vylučovat.
To, co se stalo v Rumunsku, vyloučení Marine Le Pen z prezidentských voleb ve Francii, omezení počtu kandidátů v Irsku, ale i snaha kriminalizovat a v konečném důsledku třeba i vyloučit SPD za volební plakáty, jsou první kroky, které když budeme přehlížet, opět se můžeme dočkat 25. února 1948.
V úctě ke všem obětem komunistického režimu varují Svobodní před koketováním s podobnými nápady.
