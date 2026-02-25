ČEZ loni přijal do Temelína 108 nových lidí, v náborech chce pokračovat i letos

Necelou stovku nových pracovníků plánují energetici přijmout také v letošním roce. Celkově našlo loni ve Skupině ČEZ uplatnění 1 268 nových zaměstnanců. Do Temelína loni nastoupili především strojaři, elektrikáři nebo materiáloví inženýři. Mezi novými zaměstnanci bylo také 27 žen, třináct operátorů a pracovníci do týmu, který bude v Temelíně připravovat projekt malého modulárního reaktoru.
„Elektrárna prochází generační obměnou. Zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a na jejich místo potřebujeme nové. Vedle operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem také o techniky, kteří budou zajišťovat například plánované investiční akce,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.
Letos Temelín přijme necelou stovku pracovníků
V souvislosti s generační obměnou plánuje elektrárna letos přijmout necelou stovku lidí. „Aktuálně jsme přibližně na počtu zaměstnanců, který potřebujeme pro stávající provoz. Vedle generační obměny souvisejí další nábory především s novými projekty, jako je například malý modulární reaktor,“ doplnil Petr Měšťan.
V Jaderné elektrárně Temelín aktuálně pracuje 1552 lidí, z toho 212 žen.
Do jaderné energetiky v ČEZ šly loni tři stovky lidí
Celkem 307 nových pracovníků se loni začalo věnovat jaderné energetice ve Skupině ČEZ, tedy přibližně každý čtvrtý ze všech nově přijatých zaměstnanců. Dvě třetiny z nich nastoupily do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, zbytek se podílí na přípravě budoucích jaderných zdrojů v Dukovanech a v Temelíně.
„Možnost podílet se na přípravě nových jaderných zdrojů je velkým lákadlem. Ale nejen to, celá energetika a ČEZ je pro zájemce stále atraktivnější, o čemž svědčí rostoucí počet uchazečů o volnou pozici ve Skupině ČEZ. V průměru se nám loni hlásilo 20 uchazečů na jednu pozici, rok předtím to bylo 16,“ řekla členka představenstva ČEZ a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 2,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.