ČEZ loni přijal do Temelína 108 nových lidí, v náborech chce pokračovat i letos

26.02.2026 14:52 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Přesně 108 nových lidí loni přijala energetická Skupina ČEZ do Jaderné elektrárny Temelín. Důvodem je generační obměna i příprava na nové projekty.

ČEZ loni přijal do Temelína 108 nových lidí, v náborech chce pokračovat i letos
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Necelou stovku nových pracovníků plánují energetici přijmout také v letošním roce. Celkově našlo loni ve Skupině ČEZ uplatnění 1 268 nových zaměstnanců. Do Temelína loni nastoupili především strojaři, elektrikáři nebo materiáloví inženýři. Mezi novými zaměstnanci bylo také 27 žen, třináct operátorů a pracovníci do týmu, který bude v Temelíně připravovat projekt malého modulárního reaktoru.

„Elektrárna prochází generační obměnou. Zkušení pracovníci odcházejí do důchodu a na jejich místo potřebujeme nové. Vedle operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem také o techniky, kteří budou zajišťovat například plánované investiční akce,“ uvedl ředitel Jaderné elektrárny Temelín Petr Měšťan.

Letos Temelín přijme necelou stovku pracovníků

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

69%
19%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 7595 lidí

V souvislosti s generační obměnou plánuje elektrárna letos přijmout necelou stovku lidí. „Aktuálně jsme přibližně na počtu zaměstnanců, který potřebujeme pro stávající provoz. Vedle generační obměny souvisejí další nábory především s novými projekty, jako je například malý modulární reaktor,“ doplnil Petr Měšťan.

V Jaderné elektrárně Temelín aktuálně pracuje 1552 lidí, z toho 212 žen.

Do jaderné energetiky v ČEZ šly loni tři stovky lidí

Celkem 307 nových pracovníků se loni začalo věnovat jaderné energetice ve Skupině ČEZ, tedy přibližně každý čtvrtý ze všech nově přijatých zaměstnanců. Dvě třetiny z nich nastoupily do stávajících jaderných elektráren Temelín a Dukovany, zbytek se podílí na přípravě budoucích jaderných zdrojů v Dukovanech a v Temelíně.

„Možnost podílet se na přípravě nových jaderných zdrojů je velkým lákadlem. Ale nejen to, celá energetika a ČEZ je pro zájemce stále atraktivnější, o čemž svědčí rostoucí počet uchazečů o volnou pozici ve Skupině ČEZ. V průměru se nám loni hlásilo 20 uchazečů na jednu pozici, rok předtím to bylo 16,“ řekla členka představenstva ČEZ a ředitelka divize správa Michaela Chaloupková.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 2,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Den plný energie na Hučáku, kde poznáte elektřinu všemi smysly
ČEZ: První blok Jaderné elektrárny Dukovany na plném výkonu
ČEZ: Na linky MHD v Opavě vyjedou elektrobusy SOR
ČEZ: Jedna z největších investic na východě Čech míří na Králicko

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , Temelín , zaměstnanost , TZ , JE

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Prezident

Četl jsem nějaké vaše prohlášení, kde tvrdíte, že by prezident měl přestat hrát roli politického aktéra. Podle vás prezident není politickým aktérem? Podle mě je dobře, že se do politiky aktivně zapojuje, protože kdo má silnější mandát než on? Nebo podle vás by měl být jen nějakou bezvýznamnou figu...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ loni přijal do Temelína 108 nových lidí, v náborech chce pokračovat i letos

14:52 ČEZ loni přijal do Temelína 108 nových lidí, v náborech chce pokračovat i letos

Přesně 108 nových lidí loni přijala energetická Skupina ČEZ do Jaderné elektrárny Temelín. Důvodem j…