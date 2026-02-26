Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

26.02.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Inovace, umělá inteligence a propojení medicíny s technologiemi byly hlavními tématy pracovní cesty ministra zdravotnictví do Ostravy.

Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách
Foto: mzcr.cz
Popisek: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Během návštěvy zahájil iniciativu Zdravotnictví 4.0 Challenge na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a vystoupil na největším semináři o výuce umělé inteligence na lékařských fakultách v České republice a na Slovensku. Nová výzva Zdravotnictví 4.0 Challenge má za cíl systematicky propojit klinickou praxi s technickými týmy a urychlit vznik konkrétních inovací s reálným dopadem na zdravotní péči. Program je koncipován jako řízený proces vedoucí ke vzniku funkčních prototypů s měřitelným přínosem pro pacienty i zdravotnický personál.

„České zdravotnictví dnes čelí rostoucím nárokům na kvalitu, bezpečnost i efektivitu péče. Máme špičková klinická pracoviště i silné technické univerzity. Pokud tyto světy systematicky propojíme, mohou vznikat konkrétní řešení s reálným dopadem – řešení, která ušetří čas zdravotníkům, zvýší bezpečnost pacientů a přinesou měřitelný efekt. Právě takové propojení považuji za klíčové pro moderní zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

69%
19%
6%
1%
1%
4%
hlasovalo: 7458 lidí

Pilotní ročník iniciativy probíhá v Ostravě s ambicí vytvořit model, který bude možné postupně rozšířit i do dalších regionů České republiky. „Cílem není další teoretická debata, ale konkrétní, ověřené prototypy s jasně vyhodnoceným dopadem na zdravotnickou praxi. VŠB – TUO má silné technologické zázemí i zkušenosti s mezioborovou spoluprací a jsme připraveni tuto iniciativu posunout k reálným výsledkům,“ uvedl Radek Martínek, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO.

Ministr se na Lékařské fakultě Ostravské univerzity zúčastnil také zahájení semináře MedAI ČR–SR: Role umělé inteligence v moderní medicíně, který byl největší vzdělávací akcí svého druhu zaměřenou na výuku umělé inteligence na lékařských fakultách v České republice a na Slovensku. Seminář propojil akademickou sféru, klinickou praxi i technické obory a zaměřil se na praktické využití AI, telemedicíny a digitálních nástrojů v medicíně.

Pracovní cestu ministr zakončil návštěvou Fakultní nemocnice Ostrava. Na oční klinice se seznámil s využíváním nejmodernějšího 3D zobrazovacího mikroskopu Beyeonics One, díky němuž se pracoviště stalo prvním v Evropě, které tuto technologii při operacích využívá. Nový systém umožňuje chirurgům přesnější a ergonomičtější práci a představuje další krok v modernizaci české medicíny.

Ministr se ve Fakultní nemocnici Ostrava zároveň seznámil s detaily přípravy nového onkologického centra a dalších plánovaných investic, které mají posílit kapacity a kvalitu vysoce specializované péče v regionu.

Tyto investice jsou významně podpořeny prostředky z Národního plánu obnovy a evropských fondů, které nemocnici umožňují modernizovat přístrojové vybavení, rozšiřovat infrastrukturu a zavádět inovativní léčebné postupy napříč jednotlivými klinikami. Finanční podpora z Národního plánu obnovy tak představuje klíčový zdroj pro rozvoj Moravskoslezského onkologického centra i další strategické projekty nemocnice, zaměřené na zvýšení dostupnosti a kvality péče pro pacienty v celém regionu.

Psali jsme:

Ministerstvo zdravotnictví: Česko otevírá výsledky léčby cévních mozkových příhod
Ministerstvo zdravotnictví spouští nové digitální služby
Ministerstvo zdravotnictví: Mimořádné dodávky vakcín proti žloutence typu A včetně vakcín pro děti
Ministerstvo zdravotnictví: Nová výzva pro další oblast reformy péče duševní zdraví

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

MZ , zdravotnictví , technologie , TZ , AI

Četl jsem, že hledáte kandidáty

Působí to na mě tak, že vám dochází lidi. Je to tak? A nemyslíte, že je to proto, že po odchodu Schwarzenberga (čest jeho památce) a Kalouska, to jde se starou z kopce? A neuvažujete, že byste vzal zpět Kalouska?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na březen 2026Horoskop na březen 2026 Jednoznačně nejoblíbenější postelové polohy ženJednoznačně nejoblíbenější postelové polohy žen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

13:21 Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

Inovace, umělá inteligence a propojení medicíny s technologiemi byly hlavními tématy pracovní cesty …