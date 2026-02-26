Ministerstvo zdravotnictví: Ministr podpořil výuku AI na lékařských fakultách

Během návštěvy zahájil iniciativu Zdravotnictví 4.0 Challenge na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava a vystoupil na největším semináři o výuce umělé inteligence na lékařských fakultách v České republice a na Slovensku. Nová výzva Zdravotnictví 4.0 Challenge má za cíl systematicky propojit klinickou praxi s technickými týmy a urychlit vznik konkrétních inovací s reálným dopadem na zdravotní péči. Program je koncipován jako řízený proces vedoucí ke vzniku funkčních prototypů s měřitelným přínosem pro pacienty i zdravotnický personál.
„České zdravotnictví dnes čelí rostoucím nárokům na kvalitu, bezpečnost i efektivitu péče. Máme špičková klinická pracoviště i silné technické univerzity. Pokud tyto světy systematicky propojíme, mohou vznikat konkrétní řešení s reálným dopadem – řešení, která ušetří čas zdravotníkům, zvýší bezpečnost pacientů a přinesou měřitelný efekt. Právě takové propojení považuji za klíčové pro moderní zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Pilotní ročník iniciativy probíhá v Ostravě s ambicí vytvořit model, který bude možné postupně rozšířit i do dalších regionů České republiky. „Cílem není další teoretická debata, ale konkrétní, ověřené prototypy s jasně vyhodnoceným dopadem na zdravotnickou praxi. VŠB – TUO má silné technologické zázemí i zkušenosti s mezioborovou spoluprací a jsme připraveni tuto iniciativu posunout k reálným výsledkům,“ uvedl Radek Martínek, děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TUO.
Ministr se na Lékařské fakultě Ostravské univerzity zúčastnil také zahájení semináře MedAI ČR–SR: Role umělé inteligence v moderní medicíně, který byl největší vzdělávací akcí svého druhu zaměřenou na výuku umělé inteligence na lékařských fakultách v České republice a na Slovensku. Seminář propojil akademickou sféru, klinickou praxi i technické obory a zaměřil se na praktické využití AI, telemedicíny a digitálních nástrojů v medicíně.
Pracovní cestu ministr zakončil návštěvou Fakultní nemocnice Ostrava. Na oční klinice se seznámil s využíváním nejmodernějšího 3D zobrazovacího mikroskopu Beyeonics One, díky němuž se pracoviště stalo prvním v Evropě, které tuto technologii při operacích využívá. Nový systém umožňuje chirurgům přesnější a ergonomičtější práci a představuje další krok v modernizaci české medicíny.
Ministr se ve Fakultní nemocnici Ostrava zároveň seznámil s detaily přípravy nového onkologického centra a dalších plánovaných investic, které mají posílit kapacity a kvalitu vysoce specializované péče v regionu.
Tyto investice jsou významně podpořeny prostředky z Národního plánu obnovy a evropských fondů, které nemocnici umožňují modernizovat přístrojové vybavení, rozšiřovat infrastrukturu a zavádět inovativní léčebné postupy napříč jednotlivými klinikami. Finanční podpora z Národního plánu obnovy tak představuje klíčový zdroj pro rozvoj Moravskoslezského onkologického centra i další strategické projekty nemocnice, zaměřené na zvýšení dostupnosti a kvality péče pro pacienty v celém regionu.
