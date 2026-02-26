Ne zbraně, ale zdraví lidí, rozhodl Babiš. A přišla vlna vzteku

Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Česko nebude do obrany dávat 3,5 procenta HDP. Jeho kabinet má jiné priority a chce se soustředit především na vylepšení stavu zdravotnictví a energetiky. Jeho zájmem je „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho“. Okamžitě se strhla vlna nesouhlasných reakcí.
Výroky premiéra Andreje Babiše (ANO) v dnešní debatě Deníku.cz vyvolaly rychlou a převážně kritickou odezvu mezi opozičními politiky. V pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové Babiš jasně deklaroval, že Ukrajina není prioritou jeho vlády a Česká republika rozhodně nenastupuje cestu k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta HDP.
Válku na Ukrajině musí podle Babiše vyřešit americký prezident Donald Trump společně s evropskými lídry a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prioritou jeho kabinetu mají být naopak domácí témata jako zdravotnictví, energetika a sport.
Fiala kritizuje premiérovo „sobecké jednání“
Na Babišova slova bezprostředně zareagoval expremiér Petr Fiala (ODS). Na síti X napsal: „Premiér oznámil, že nehodlá plnit spojenecké závazky, protože je pro něj prý priorita ‚zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho‘. Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost. Tu musí zajistit stát. Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže…“
Dále uvedl: „A jsem zvědavý, co na Babišovo sobecké jednání řeknou naši spojenci. Nebo si vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat?Premiérovy trapné výmluvy asi taky nepotěší amerického prezidenta, v jehož červené čepici tady ještě nedávno běhal. Je to právě prezident Trump, který nejvíce tlačí na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost.“
Jiný pohled přinesl bezpečnostní expert Andor Šándor. V rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz připustil, že armáda potřebuje posílit, ale varoval před zjednodušováním debaty na procenta HDP. „Je potřeba nebýt hysterický, je potřeba, abychom ty věci řešili rozumně,“ řekl Šándor a zdůraznil, že za čísly musejí stát jasné úkoly armády, její organizační struktura a efektivní nákupy výzbroje. Poukázal na dosavadní problémy s některými projekty, jako příklad uvedl francouzské houfnice Caesar.
„Dnešek přináší dvě zásadní zprávy. Radosław Sikorski varoval v projevu: Kreml necouvne. Musíme se bránit už teď a být připraveni. Polsko je připraveno. Andrej Babiš odmítá směřovat k závazku 3,5 % HDP na obranu. Prý to není nutné. Polská vláda vs. naše vláda: 100 : 0,“ napsal na sociální síti X Marek Ženíšek, poslanec a místopředseda TOP 09.
Němcová Babiše posílá do „horní dolní“
Vyjádřila se také senátorka Miroslava Němcová. „Babiš netuší, co Macinka říkal v OSN. Ale tvrdil přece, že bude pevně řídit naši zahraniční politiku, nebo ne? Proč Zuna slibuje zvýšení rozpočtu na obranu na příští rok, také netuší. Je úplně mimo. Ať jde premiérovat do horní dolní, na řízení země je tragicky nevybaven,“ publikovala na síti X.
„V době, kdy Rusko už čtvrtým rokem vede agresivní válku proti Ukrajině a otevřeně vyhrožuje dalším zemím, vláda Andreje Babiše snižuje výdaje na obranu ze 2,35 % HDP na 2,1 % HDP. Nejenže tím oslabuje naši bezpečnost, ale zároveň rezignuje na závazky vůči NATO,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Na posledním summitu podle něj padla jasná dohoda, že 3,5 % HDP půjdou na obranu, dalších 1,5 % na související investice. „Celkem je to 5 % HDP na naši bezpečnost. Ukazuje to jen, že Andrej Babiš je slabý premiér, který hazarduje s naší bezpečností,“ soudí šéf ODS.
