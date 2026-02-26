Hejtman Koleta: Investice do silnic budou i letos rekordní

Kraj plánuje celkem 45 dopravních staveb, z nichž 13 pokračuje z loňska, a další souvislé opravy silnic. Podle plánů by se měly dopravní stavby týkat 48 kilometrů silnic a 18 mostů. V kraji současně pokračují státní investice do výstavby dálniční sítě.
„Podařilo se nám znovu navýšit množství peněz na rekonstrukce krajských silnic a mostů. Silniční síť je pro rozvoj kraje i každodenní život jeho obyvatel obrovsky důležitá. Samozřejmě se snažíme také využívat veškeré možnosti dotačních titulů a státních prostředků na dopravní stavby v našem kraji. V tuto chvíli sice panuje určitá nejistota ohledně výše příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury, věřím však, že kraj potřebné prostředky od státu obdrží. Díky tomu budeme moci pokračovat v plánovaných investicích do silnic a mostů a dále tak zvyšovat bezpečnost dopravy v našem regionu,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta.
Financování dopravních staveb v Královéhradeckém kraji bude i letos zajištěno z několika zdrojů. Celkem je připraveno:
- 830,2 milionu korun z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje
- 643,9 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
- 453 milionů korun na dopravní investice v průmyslové zóně Solnice–Kvasiny
- 8,8 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na nehodové lokality
Nejvýznamnějšími dopravními akcemi na seznamu Královéhradeckého kraje je pokračování výstavby obchvatu Častolovic na Rychnovsku za 839 milionů korun, kde je letos v plánu investovat 195 milionů korun. Necelých 189 milionů korun je připraveno na budování obchvatu Solnice na Rychnovsku za celkem 631 milionů korun. Obě tyto akce jsou součástí rozvoje průmyslové zóny Solnice–Kvasiny a financuje je stát.
„Při přípravě dopravních staveb postupujeme podle plánu, který tvoří kraj a krajská Údržba silnic na základě komunikace s představiteli obcí. Naší snahou je, aby veškerá stavební činnost co nejméně omezovala řidiče, ale samozřejmě při plánovaném objemu budou některá omezení a uzavírky pokračovat i v letošním roce nebo se v některých úsecích objeví nové. Současně pokračujeme v pilotním programu využívání mikrovlnných technologií při opravách vozovek, které nám umožňují rychlejší, šetrnější a finančně úspornější zásahy. Tyto moderní postupy pomáhají zefektivnit průběžnou údržbu silnic a prodloužit jejich životnost, aniž bychom museli přistupovat k rozsáhlým rekonstrukcím,“ doplnil první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím.
V letošním roce bude také pokračovat budování přeložky silnice II/303 Běloves–Velké Poříčí na Náchodsku za celkových 575 milionů korun, letos se počítá s investicí ve výši 200 milionů korun.
Pokračovat bude také kompletní rekonstrukce komunikace a mostů na silnici II/305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi na Orlicí, kde plánuje kraje do roku 2027 investovat celkem 230 milionů korun, z toho necelých 90 milionů v letošním roce.
Celkem 100 milionů korun je v letošním roce připraveno na rekonstrukci silnice II/327 mezi Skřivany a Smidary na Královéhradecku. Práce, které jsou naplánovány na roky 2026 a 2027, by měly stát celkem necelých 215 milionů korun.
Významná investice čeká i 2,5kilometrový úsek silnice II/284 mezi Starou a Novou Pakou za 80,3 milionu korun. Rekonstrukce je v plánu také na silnici III/2997 mezi náchodským a hradeckým okresem za 80,4 milionu korun.
V roce 2025 Královéhradecký kraj realizoval přes 40 dopravních akcí a další tři desítky souvislých oprav. Celkem se jednalo o 91 kilometrů silnic a 22 mostů.
Dopravní stavby v roce 2026:
- připraveno je 45 dopravních staveb
- více než 48 km komunikací a 18 mostů
- z toho 13 staveb přechází z roku 2025
- předpokládaná hodnota staveb je 1,936 miliardy Kč vč. DPH
- další souvislé opravy silnic o celkové délce 30 km
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.