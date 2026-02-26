Letiště Praha pokračuje v modernizaci okolí hlavní dráhy

Stejně jako v loňském roce dojde v okolí hlavní dráhy k nutným stavebním a technologickým pracím, které mají za cíl udržet dráhu ve standardech požadovaných předpisy a zvýšit provozní bezpečnost a spolehlivost. Veškerý provoz letadel bude po dobu uzavírky hlavní dráhy převeden na vedlejší dráhu 12/30, která svými příletovými a odletovými směry vede letadla nad hustě osídlenými částmi Prahy a Středočeského kraje, Letiště Praha do výstavby paralelní dráhy však nemá jinou možnost. Uzavírku využije také společnost Pražská plynárenská, Ředitelství silnic a dálnic a Řízení letového provozu ČR.
Uzavírka hlavní dráhy se dotkne i části letní sezóny. „Po dobu nezbytně nutnou budeme pro veškerý letecký provoz využívat vedlejší dráhu. I v letošním roce se koná uzavírka během jarních a letních měsíců, protože vedlejší dráha není vybavena pro vzlety a přistání za snížené viditelnosti. Právě z toho důvodu provádíme opravy v měsících, kdy je na základě dlouhodobých statistik výskyt mlh nejnižší. Omlouváme se občanům, kterých se tato situace dotkne, ale dokud nebude v provozu paralelní dráha, nemáme jinou možnost než převést veškerý provoz na vedlejší dráhu,“ říká Eva Krejčí, ředitelka Komunikace a marketingu Letiště Praha, a dodává: „Se zástupci okolních lokalit, kterých se uzavírka hlavní dráhy dotkne, jsme v úzkém kontaktu, a i v letošním roce poskytneme těmto obcím finanční dar.“ V průběhu uzavírky hlavní dráhy budou přílety plánovány převážně směrem na Prahu, vzlety pak směrem na Kladno.
Úprava okolí hlavní dráhy představuje jeden z prvních projektů modernizace Letiště Václava Havla Praha v následujících letech. Celkem bude během uzavírky provedeno 14 projektů Letiště Praha v hodnotě kolem 1 miliardy korun, doplněných o tři akce externích partnerů – Pražská plynárenská provede výměnu vysokotlakého plynovodu, Řízení letového provozu ČR obměnu technologie radionavigačního zařízení ILS (Instrument Landing System) pro směr dráhy 24 a Ředitelství silnic a dálnic bude provádět práce na zkapacitnění mimoúrovňové křižovatky Aviatická x Lipská. Koordinace takového množství stavebních a technologických akcí je výsledkem dlouhodobé přípravy a spolupráce všech zainteresovaných subjektů.
Mezi největší stavební akce Letiště Praha bude patřit rekonstrukce a rozšíření křížení pojezdových drah, výstavba nového kabelovodu, výměna oplocení perimetru letiště či výměna LED návěstidel, která slouží k bezpečné navigaci letadel při vzletu, přistání i pojíždění. Všechny tyto a další projekty jsou nutné pro dlouhodobou udržitelnost a připravenost na budoucí provozní nároky s cílem udržení vysokého standardu bezpečnosti a spolehlivosti provozu na Letišti Václava Havla Praha.
Kromě těchto projektů bude během uzavírky realizován také soubor standardních údržbových činností, jako například údržba zpevněných a nezpevněných ploch, údržba podzemních objektů, odstraňování gumy, obnova vodorovného značení a další činnosti. Opravy se však netýkají samotné hlavní dráhy, která prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2012 a 2013.
V letošním roce se očekává, že budou dokončeny všechny práce a pro příští rok již není takto rozsáhlá uzavírka plánována. „Opravy bohužel nešlo provést najednou v jednom roce, neboť bychom se již termínově pohybovali v měsících s vyšším výskytem nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména mlh, což by ohrozilo provozuschopnost letiště. Všechny práce, které během těchto dvou let v okolí hlavní dráhy provádíme, jsou svým rozsahem uskutečněny v nadstandardně krátkém časovém úseku,“ upřesňuje Eva Krejčí.
Letiště Praha zároveň pokračuje v plánu výstavby paralelní dráhy. Po jejím zprovoznění dojde k uzavření současné vedlejší dráhy a opravy či úpravy dráhového systému bude možné řešit tak, aby se nedotkly hustě osídlených oblastí Prahy a Středočeského kraje. V současné chvíli má Letiště Praha na projekt paralelní dráhy vydané nepravomocné územní rozhodnutí.
Klíčová fakta o uzavírce hlavní dráhy:
- Uzavírka potrvá 4,5 měsíce (30. 3. – 14. 8. 2026).
- Veškerý provoz bude veden pouze na vedlejší dráhu 12/30.
- Před zahájením letního provozu proběhne krátkodobá, přibližně čtyřdenní uzavírka vedlejší dráhy 12/30 pro její přípravu.
- Instalováno bude 565 LED návěstidel.
- Vybudováno bude více než 3,3 km nových kabelových tras a položeno přibližně na 160 km kabelů.
- Rozšíření zpevněných ploch dosáhne téměř 8 000 m2.
- Celkem projde opravou nebo rekonstrukcí cca 55 000 m2 pojezdových drah.
