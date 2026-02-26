Zelení: Jediné divadlo, které nám zůstane, je česká vláda

Kultura dostává od Motoristů sobě tvrdou ránu. Rozpočet ministerstva klesl o 12,4 %. Po životním prostředí jde o druhý nejvíce zdecimovaný resort. Peníze na asfalt se našly, na živé umění a památky ne.
Ministr Klempíř se chlubí, že zvedl tabulkové platy o 9 %. Zní to hezky, ale je v tom háček, nedal na to institucím ani korunu navíc. Ředitelé divadel, muzeí a galerií tak stojí před volbou:. Buď propustit lidi, aby mohli zbylým přidat, nebo drasticky omezit program. To není podpora, to je sabotáž zevnitř.
Místo dialogu s kulturní obcí se ministerstvo uzavírá do sebe. Rozhodnutí padají za zavřenými dveřmi, zatímco ministr rozdává trafiky – mluvčí resortu dělá manželka předsedy Motoristů Borise Šťastného.
Slovenský scénář: Inspiraci ministr nehledá u odborníků, ale u kontroverzní slovenské ministryně Šimkovičové. Cílem je zřejmě normalizace, poslušnost a „národní kultura“ bez kritického myšlení.
Zelení stojí za svobodnou kulturou. Požadujeme garanci 1 % ze státního rozpočtu na kulturu. Podporujeme zachování statusu umělce a rozvoj sociálních jistot pro tvůrce. Chceme ministerstvo, které je partnerem umělců, ne jejich likvidátorem.
