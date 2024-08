„Zoufalé. Hledají cokoliv, aby se udrželi u moci.“ Ukrajinci a jaderné elektrárny

V rámci konfliktu na Ukrajině se momentálně koncentruje pozornost na Kursk, kde Ukrajinci zaútočili na území Ruské federace. K posunům a důležitým událostem ale dochází i na jiných místech. Například v Černém moři. Tam se nedávno ukrajinské síly zvláštního nasazení vylodili na Kinbrunském výběžku.

Podle tvrzení Ukrajinců při akci zničili 6 vozidel a zabili asi třicet vojáků. Podle ruských zdrojů se Ukrajinci vylodili krytí kulometnou palbou, „aby si udělali foto“. Když Rusové odpověděli palbou z raketometů Grad a z minometů, zazmatkovali, začali utíkat a narazili na miny na pláži položené. Jejich lodě byly údajně zničeny také.

Budanov's GUR sacrificed a dozen of its fighters for PR purposes. We're talking about the landing of GUR combat swimmers at the Kinburn Spit. At night, the enemy came ashore under cover of heavy machine gun fire to take photos with their yellow-blue flags.



Russians responded… pic.twitter.com/nASfjTfj39 — Russians With Attitude (@RWApodcast) August 10, 2024

Co ale zaujalo analytika Tylera Weavera je, že Ukrajinci podle všeho vyhodili do povětří dvě těžební plošiny v Černém moři, které používali jako odrazové můstky pro své operace. „Nejsem si jistý, proč to Rusové vůbec tolerovali – možná nepovažují aktivity ukrajinských speciálních sil na západním pobřeží Krymu za zvlášť významné a nestarali se o zničení nebo trvalé obsazení těžebních plošin, které AFU občas navštěvovala – ale jedno je jasné. Při postupu se infrastruktura nevyhazuje do povětří. Tento krok spíše naznačuje, že Ukrajinci uznali porážku v severozápadní části Černého moře a stáhnou do budoucna své (již tak dost omezené) námořní aktivity zpět do těsné pobřežní oblasti,“ odhaduje.

Dodává, že nevynucený ústup je něco, co Ukrajinci obvykle nedělají, ale jejich útočná síť je dle jeho názoru velice oslabená už od března, kdy raketový útok podle odhadu analytika zabil většinu jejích členů při slavnostním předávání medailí. „Po fiasku na Kinburnském výběžku možná odepsali celý projekt,“ tvrdí.

In Black Sea news, an item caught my attention yesterday - in the aftermath of their series of failed raids on the Kinburn Spit, the Ukrainians blew up two derelict oil rigs in the northwest Black Sea they'd been using as "lilypads" en route to Crimea.??



I'm not sure why the… pic.twitter.com/1Tz3opCNeC — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 12, 2024

Jak byla tato síť zničena, popsal už v březnu. Připomenul, že síť, zřejmě s podporou a poradci z NATO, má na kontě jednak útoky drony ve vzduchu, ale i na moři, pak vylodění speciálních sil a také útok na Kerčský most. Po několika úspěších a skoro úspěších, zejména potopení korvety Ivanovec, se dle analytika ruské námořnictvo rozhodlo, že už je potřeba s tím něco dělat. Připomíná, že ke zničení útočné sítě je potřeba zabít ty, kdo za ní stojí. Což je při konfliktu konvenčními zbraněmi náročnější.

Analytik má teorii, že zatímco ruská černomořská flotila se během války rozrostla o několik kousků, námořnictvo další námořníky nedostalo. Několik lodí pak utrpělo poškození, které se jim už nechtělo opravovat. Například výsadková loď Cezar Kunikov nebo hlídková loď Sergej Kotov. Takže tyto lodě byly použity jako návnada.

Při dronovém útoku, o kterém Rusové věděli, byl Cezar Kunikov vyslán na moře s minimální posádkou. Video pak zachycuje, jak tato posádka pálí po dronech z ručních zbraní, zatímco těžší zbraně pro ochranu lodě aktivní nejsou. Loď byla zasažena a potopila se. Ruské námořnictvo pak zřejmě z pozásahové komunikace útočnou síť zmapovalo, ale ta byla nadále ostražitá.

Jako další návnada byla použita loď Sergej Kotov u Kerčského mostu, kde opět s minimální posádkou a bez podpory byla zasažena a potopena. Což vedlo k rozbití této útočné sítě.

„Na místě byly totiž gratulace. Zelenskij chtěl osobně připnout medaile mužům, kteří ničili nenáviděnou ruskou černomořskou flotilu. A tak se o dva dny později personál Černomořské útočné sítě – operátoři dronů, plánovači, technici, důstojníci, šéfové a šéfové šéfů a pravděpodobně i houf zahraničních poradců – shromáždil v hangáru v Oděse, aby od vůdce své země převzal vyznamenání. Zelenskij dorazil (zřejmě s řeckým premiérem v závěsu, možná posílal vzkaz významnému námořnímu hráči), připnul medaile na hruď, potřásl si rukou a odešel.

Jeho kolona byla o blok dál, když ruská balistická raketa Iskander prořízla střechu onoho hangáru a zlikvidovala shromážděný personál ukrajinské sítě námořních dronů. Pravděpodobně byla odpálena v okamžiku, kdy vyšel ze dveří,“ míní analytik.

Doplnil, že do Oděsy se po úderu sletělo značné množství helikoptér NATO. A začalo obviňování, že Rusové chtěli zabít Zelenského, ačkoliv na něho mohli udeřit, kdy chtěli. Ruské ministerstvo obrany jen vydalo suché oznámení, že zasaženy byly cíle spojené s ukrajinskou dronovou kampaní.

How do you destroy an attack network?



Notice that I didn't say military unit. A military unit has assigned equipment, a defined area of operations, and clear lines of communication. Attack networks - generally but not always terroristic in nature - are far more amorphous,… pic.twitter.com/Fa3kO6mJoP — Armchair Warlord (@ArmchairW) March 11, 2024

Kromě toho, objevily se záběry hořící záporožské jaderné elektrárny. Ukrajinské zdroje tvrdí, že elektrárnu, která leží v území kontrolovaném Ruskou federací, zapálili Rusové. Prezident Zelenskij už za tuto „provokaci“ volá na Rusy Mezinárodní agenturu pro jadernou energii, aby je pohnala k odpovědnosti.

Podle analytika se jedná o zoufalý krok ze strany Kyjeva. Připomíná, že na elektrárnu stříleli již dříve a podotýká, že se nejedná o ohrožení samotné elektrárny. Chladicí věže jsou mimo provoz, stejně jako elektrárna samotná.

„Ale co bude dál? Budova reaktoru? To jen podtrhuje strategický bankrot Ukrajiny a její hledání něčeho – čehokoli, co by jim poskytlo páku k vyjednání dohody s Ruskem, které by ponechalo Zelenského a jeho bandu u moci. To také dává důvěryhodnosti rozšířeným zvěstem, že jejich kurská operace měla za cíl zmocnit se kurské jaderné elektrárny a použít ji jako vyjednávací kartu, ať už to zní jakkoli přitažené za vlasy. Pravděpodobně to byl jeden z několika cílů, které měli na mysli,“ odhadl analytik.

In another desperate move, the AFU attacked the Zaporozhie Nuclear Power Plant with drones today, setting fire to machinery inside one of the plant's cooling towers. They've been harassing the facility with indirect fire for years now but have never targeted it so directly.??… pic.twitter.com/cZIkGllyya — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 12, 2024

Že se nejedná o ohrožení reaktorů, potvrzuje také jaderná inženýrka Dana Drábová. „Požár u chladicí věže v Záporožské jaderné elektrárně neohrožuje bezpečnost reaktorů,“ uvedl a dodala: „Chladicí věže jsou od reaktorů daleko. Navíc teď nejsou třeba, jsou odstaveny. Stejně jako reaktory.“

Požár u chladicí věže v Záporožské jaderné elektrárně neohrožuje bezpečnost reaktorů.

Radiační situace na Ukrajině zůstává normální. — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) August 11, 2024

Chladicí věže jsou od reaktorů daleko. Navíc teď nejsou třeba, jsou odstaveny. Stejně jako reaktory. pic.twitter.com/PDmO4Avm9A — Dana Drábová #KeepCalmAndCarryOn (@DrabovaDana) August 11, 2024

Psali jsme: Ticháček: Kurský pytel, kde budou Rusové decimovat Ukrajince. Začne se lámat chleba „Varovali mě před Majdanem.“ Nepokoje v Srbsku, prezident tuší zradu. Jde o vzácný kov Novela od Černochové: Zákaz fotografování vojenských objektů. Zhoršila se situace Úplně obejít Západ. Rusko a Čína mají plán, který unikl ven