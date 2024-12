„Zpět v roce 1989.“ Rumunský kandidát Georgescu vydal provolání k lidem i k EU

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13453 lidí

Po tom, co se nezdráhal říct nahlas, že Rumunsko s ním jako s prezidentem sice zůstane členem EU i NATO, ale už nebude skákat, jak tyto organizace pískají, nýbrž bude hájit své národní zájmy, teď přidal další slovní úder.

Na sociální síti X uveřejnil video, v němž zpočátku mluvil přívětivě. „Moji milí, rád k vám zase mluvím,“ oznámil.

Ale hned přitvrdil.

„Kromě pocitu sounáležitosti to nevypadá dobře pro nás, nevypadá to dobře pro demokracii v naší zemi, ani pro demokracii v Evropě. A samozřejmě celého světa,“ konstatoval Georgescu, který před prvním kolem vedl kampaň na sociálních sítích a ani v průzkumech před prvním kolem to na jeho postup do druhého kola nevypadalo.

Georgescu má za to, že se Rumunsko vrací do roku 1989. „My to cítíme. Cítíme vichřici diktatury.“ Země se podle prezidentského kandidáta skutečně vrací o 35 let zpět. Do roku, ve kterém Rumuni zastřelili komunistického diktátora Nicolae Ceausesca.

„Je zima a demokracie zamrzla. Tisk již není svobodný a ti, kteří pracují v této oblasti a chtějí být svobodní, bojují v zákopech. Členům Rumunského tiskového klubu hrozí ze strany státních institucí vězení, pokud si vůbec dovolí mluvit o válce ve veřejném prostoru. Dokonce ani diskuse založené na pohledu do blízké budoucnosti, na bezprostřední blízkost války, do které riskujeme, že se zapojíme, již nejsou povoleny. Je to nepředstavitelné. Demokracie je rozervána na kusy, tisk paralyzován,“ nebral si servítky Georgescu.

Prezidentský kandidát je přesvědčený, že v Rumunsku se teď proti němu hledají vykonstruované důkazy, aby bylo možné nějak zdůvodnit to, co se stalo. Georgescu nepochybuje o tom, že se proti němu nějaké vykonstruované důkazy zaručeně najdou. Najdou se, jako se našly kdysi proti nepřátelům komunistického režimu, kteří bývali demonstrativně voděni před kamerami v poutech.

„Tyto časy se vrací,“ konstatoval Georgescu.

Mezinárodní organizace vyzval, aby prověřily rumunské prezidentské volby. Aby prověřily zásah rumunského ústavního soudu do těchto voleb, pokud ho vůbec lze nazvat ústavním, jak poznamenal Georgescu. Protože pokud nebude vše důkladně prošetřeno, zrodí se podle jeho názoru nebezpečný precedens. „Obnoví tyranii, a to, co provádějí se mnou, mohou poté provést komukoliv z vás. Oni si v podstatě jen chtějí otřít své zašpiněné boty o tvář demokracie. Nebo o to, co z ní zbylo,“ vypálil Georgescu.

Obrátil se také na EU, která o sobě tvrdí, že si váží lidské důstojnosti, ale Georgescu o tom má své pochybnosti. „Pokud si opravdu cení lidské důstojnosti, tak by měla zaujmout stanovisko,“ prohlásil.

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani Spojené státy. I ty by se podle Georgescua měly pozorně dívat, co se teď v Rumunsku děje.

„Znovu opakuji, jsme v prosinci 1989, naši politici, místo aby nás posunuli k lepší budoucnosti, nás vrátili do černé minulosti, do minulosti diktátorské, do minulosti s tajnou policií za zády, do minulosti komunistické. Na tohle nemůžeme přistoupit. Žádám vás proto, abyste byli jednotní, abyste drželi při sobě, abyste byli stateční a abyste znovu vybudovali Rumunsko,“ zvolal Georgescu.

Poté už jen poděkoval za pozornost.

