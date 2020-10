„Zpěvák“ Vojtěch na jaře? Zvládl, poklona. Pozor, věc, ve které Prymula propadl. Petr Žantovský i ke jménům Pirk, Šmucler a Hnízdil

reklama

Hned ale zdůrazňuje, že to vůbec nemluví o chorobě samotné. „Nejsem epidemiolog, nejsem vůbec lékař, z věcného hlediska problému naprosto nerozumím, a proto se k němu stabilně nevyjadřuji. Ano, mám z nemocí – i z této – strach, jako snad každý normální člověk, a mám důvěru v to, že naši zdravotníci vědí, co činí. Zamýšlím se ale i nad tím, co slyším od mnoha lidí ve svém okolí. A rozhodně teď nemám na mysli najaté fotbalové křiklouny na Staromáku, zneužívající pokojné shromáždění lidí s nějakým názorem, a tím vytvářející dojem, že jde o akci chuligánskou. Jen vzpomeňte, že nás na Václaváku komunistická propaganda v lednu či srpnu 1989 taky nazývala chuligány a asociálními živly,“ připomíná mediální analytik události před více než třiceti lety.

Příjemce negativní zprávy se nesmí začít bát

„Není vám ta podobnost podezřelá, zejména když si k tomu přičtete listopadové Zifčáky? Tedy z mosta do prosta: proč tolik lidí nevěřilo tomu, co slyšelo z úst ministra Prymuly? A šlo o lidi, kteří také nemají medicínské vzdělání jako já, zato však měli silný pocit, že se tu na ně hraje levá. A opět: teď vynechávám šoumeny typu doktora Hnízdila či zubaře Šmuclera. Ti si skrze své petice dělají píárko. Spoléhají na to, že až bude po všem a lidé si začnou zase standardně léčit zuby nebo záda, na jaká jména si vzpomenou? Na jejich. To je marketink. Jen nechápu, proč to má zapotřebí profesor Pirk či televizní psycholog Honzák. Od těch by člověk přece jen čekal trochu uměřenosti, ale nešť,“ poznamenává Petr Žantovský.

Odpověď na základní otázku nedůvěry vůči vedení státu je podle něj prostá. „Selhala tu komunikace. Každý učitel rétoriky a komunikace by vám řekl, že to poslední, co máte dopustit, sdělujete-li velkému společenství lidí – zde národu – nějakou negativní zprávu, že nesmíte ani na vteřinu zvýšit hlasovou kadenci, nesmíte vpustit do své řeči žádnou panickou emoci, váš posluchač a divák se v žádném případě nesmí začít bát, jen co se vaše tvář, byť aktuálně s rouškou, objeví na obrazovce. A přesně to se dělo. Ministr Prymula vystupoval, zřejmě jak byl kdysi zvyklý, po důstojnicku, vojensky rázně, nesmlouvavě. Už mu jen za zády chybí silní hoši s halapartnami. Všechno špatně. Tomuto muži, i kdyby sděloval národu, že státní zlaté rezervy vzrostly o 300 procent, z nichž bude každému občanu vyplacen stotisícový dar, by nejspíš nikdo nevěřil,“ domnívá se mediální odborník.

Lékař Prymula by z komunikace propadl všude

Tuší, že by si mnoho lidí položilo otázku: co se za tím skrývá, co na nás chystá nebo čím za to zaplatíme. „A to je pro důvěryhodnost veřejné osoby konečná. Vzpomínám si, jak v prosinci roku 2017 nastupoval do úřadu na Palackého náměstí zpěvák ze Superstar Adam Vojtěch. To bylo pochybovačů. Přiznám, že i já jsem měl jakousi pochybnost, zda k této portfeji mu stačí tato kvalifikace plus diplomy z Právnické fakulty a z Fakulty sociálních věd, které získal na Univerzitě Karlově. Vždyť v době nástupu do čela Ministerstva zdravotnictví mu bylo pouhých jedenatřicet let. Dnes se přistihuji, že na Vojtěcha vzpomínám s obdivem a úctou. Ve své příšerně komplikované situaci letos na jaře ustál to hlavní: ani smítkem nevyvolal v národě paniku,“ kvituje s respektem Petr Žantovský.

Slova šéfa úřadu vlády o ohrožování nezletilých

Ke druhému tématu ho přivedla informace deníku Právo, že se v Maďarsku rozhořel boj o LGBT výklad klasických pohádek. „Místopředsedkyně strany Naše vlast a poslankyně maďarského parlamentu Dóra Dúrová demonstrativně skartovala knihu pohádek, kterou označila za homosexuální propagandu. ‚Naše strana nestrpí, aby byly naše děti vystaveny homosexuální propagandě už i tím, že ji propašovali do pohádkové knihy,‘ napsala Dúrová na sociální síti. Dúrová skartovala knihu pohádek s názvem Svět pohádek je každého. Kniha obsahuje přepisy známých pohádek, avšak hlavními hrdiny jsou homosexuální postavy. V knize vystupuje například lesbická Popelka a pro společný život se rozhodnou dva homosexuální princové,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„Homosexuální princové nejsou součástí maďarské kultury. Budoucnost národa je potřebné stavět na maďarských rodinách,“ řekla Dúrová, čímž podle tamních médií jasně naznačila, že homosexuální vztahy nepovažuje za maďarské rodiny. „Nedá se prezentovat za normální něco, co takové není,“ dodala poslankyně. Za „homosexuální propagandu“ označil zmíněnou knihu pohádek také šéf úřadu vlády Gergely Gulyás. „Sexuální identita je soukromá záležitost, ale existuje určitá hranice. Homosexuální propaganda by se neměla zaměřovat na děti,“ řekl Gulyás, podle kterého jde o ohrožování nezletilých. „To jsou nadmíru rozumná slova. Sexuální orientace je výlučně soukromou záležitostí, pokud nositel takové orientace touto skutečností neobtěžuje nebo neohrožuje svoje okolí.,“ připomíná mediální odborník.

Pro rodinu, pro budoucnost. Pro LGBT, pro sebe

Má za správné, že časy, kdy byla homosexualita trestná, jsou dávno pryč. „Mnoha lidem to pomohlo od frustrací a strachu. Že se však nejedná o standardní chování, na tom panuje nejspíše většinová shoda, aspoň v euroatlantickém prostoru. Ale opět: že má někdo nějaký genetický vklad, je to pouze a výlučně jeho problém. Proto mám porozumění pro každoroční odpor mnoha lidí vůči akcím typu Prague Pride. Tedy maškarním pochodům ordinérních postav, z nichž mnohé snad ani nemají vyhraněnou homosexuální orientaci, ale prostě se přišly na Václavák nebo na Letnou za veřejné peníze pobavit. Jen letošní de facto nekonaná Prague Pride přišla daňové poplatníky skrze rozpočet pražského magistrátu na milion,“ kroutí Petr Žantovský nevěřícně hlavou.

Vezmi domů víc cizích chlapců, dostaneš i na bonbóny

Závěrem však nabízí přece jen trochu humoru, byť značně hořkého. „Skrze webovou kolportáž mi na stůl přichází mnoho různých materiálů, z velké části jsou to hlouposti, putující rovnou do koše. Tentokrát jsem ale po přečtení nabyl jistoty, že se o to musím podělit, neboť je to jednak vtipné, jednak, a to hlavně, naprosto přesné. Tak aby se nikdo nemohl vymlouvat, až bude zase papouškovat politické fráze o výhodnosti našeho bytí v Evropské unii. Zbytek dnešního Týdne v médiích je doslovný citát, který nepotřebuje komentáře,“ nepochybuje Petr Žantovský.

Jak vysvětlit dítěti princip EU:

- Ty mi dáš 10 korun a já ti vrátím 15 korun. To se přeci vyplatí?

- Přikážu ti však, že si za moje peníze musíš koupit sušenky. Pořád super.

- Koupit je musíš, od koho ti řeknu a jaké ti řeknu, sám si vybrat nesmíš.

- Ne. Sušenky od mamky nepřichází v úvahu.

- Že koupíš jinde levněji nebo že Ti je mamka dá. To mě nezajímá, dostal jsi na to mé peníze.

- Neposlechneš, tak vrátíš celých 15 korun a dáš 5 korun navíc.

- Na sušenky musíš koupit krabici ode mne. Když nekoupíš, nedostaneš na sušenky.

- Nemáš už peníze? Nevadí, dostaneš ještě 5 korun na krabičku, ale mamka musí vyhodit troubu na pečení sušenek.

- Dostal jsi peníze, máš sušenky a máš krabičku na sušenky, jsi spokojený.

- Abys byl dál spokojený, musíš k sobě do pokojíčku vzít tohohle cizího kluka.

- Nechceš, že ho neznáš? Ale ty musíš poslouchat. Jinak už nedostaneš peníze, bude pokuta, nebudou sušenky, krabička ti bude k ničemu a mamka ti už sušenky neupeče, protože nemáte doma troubu.

- Když poslechneš, bude dobře. A když vezmeš do svého pokoje víc cizích chlapců, třeba dostaneš peníze i na bonbóny.

- Ještě maličkost, už nejsi Honzík ani kluk, ale jen euro dítě.

