„Turek nesmí přijít na ministerstvo.“ Paroubek zná pravý záměr Hradu

Nová vláda Andreje Babiše je teprve v rozjezdu, ale už teď dává najevo, že chce postupovat razantně – ať už v personálních otázkách, nebo v zahraniční politice. Jak na vás působí její první kroky?
Nepůsobí na mě nejhůř. Myslím si, že oproti předchozí vládě je to příjemná změna.
Přesto je vidět, že start vlády není úplně hladký, zejména pokud jde o obsazení ministerských postů. Andrej Babiš narazil na odpor prezidenta Pavla, který znovu odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem, přestože nominace na Hrad dorazila a Motoristé dál trvají na tom, že Turek zůstává jejich kandidátem. Jak tuhle přetahovanou hodnotíte?
Co podle vás tohle dění říká o současném pojetí prezidentské funkce? Posouvá se role Hradu do polohy, kdy už nejde jen o formální akt, ale o aktivní zásahy do složení vlády? A kam to může podle vás vést do budoucna?
Té skupině kolem prezidenta, která byla navázána na bývalé struktury americké vládní moci, tím neříkám rovnou zpravodajské služby, jde o to, aby ukazovala, že ta prezidentská moc tu je a že se s ní musí počítat a že v některých případech dokáže věci zkomplikovat. Jim šlo o to zabránit příchodu Filipa Turka na ministerstvo zahraničí, protože to je člověk, který má určitou razanci a snažil by se tam rozbít zavedené struktury, které tam jsou a nepracují ve prospěch naší země, ale někoho jiného.
Jaké struktury máte na mysli?
Určitě Petr Kolář, (Michael) Žantovský.
Kromě tahanic o Filipa Turka došlo v týdnu také na schůzku takzvané koalice ochotných a podpis Pařížské deklarace. Andrej Babiš byl přítomen, ale od deklarace se distancoval. Jak tenhle krok čtete v širším kontextu české zahraniční politiky a postavení Česka v Evropě?
Premiér Babiš projevil v této záležitosti realistický přístup k situaci ve východní Evropě, při řešení toho konfliktu, myslím, že on spoléhá na americký scénář řešení. Upřímně, ta deklarace, kterou jsem četl, je pro legraci. Jestli si někdo myslí, že Rusové připustí - ve stavu, kdy vítězí na frontách a Ukrajina si nevede dobře, prohrává válku – účast zahraničních vojáků, vojáků NATO, řekněme si to otevřeně, na ukrajinském území pár desítek kilometrů od hranic s Ruskem, to přeci nesvědčí o politickém realismu. No a zejména ty největší evropské státy, to znamená Německo, Francie a Británie by se měly spíše zabývat řešením svých problémů.
Jaký vliv má vůbec vyjednávání „koalice ochotných“ o budoucím řešení konfliktu na Ukrajině?
S tím souvisí i otázka munice, podpory Ukrajiny a celkového směru české zahraniční politiky. Andrej Babiš totiž také prohlásil, že muniční iniciativa sice bude pokračovat, Česká republika už ale bude mít jen koordinační roli, finančně už se podílet nemá. Souhlasíte s takovým postupem?
Na jednu stranu je to správně, ale myslím si také, že by se v tom naše země neměla vůbec angažovat. Všechny tři koaliční strany před volbami říkaly, že s iniciativou skončí. Bylo by potřeba to udělat, rozhodně na to ale nedat ani korunu.
Přesuňme se k jinému tématu. Debata o „správných postojích“. Ta se neodehrává jen na mezinárodní scéně. Čím dál víc se promítá i do vnitřního dění, školství a práce s mladými lidmi. Vy sám jste před tím opakovaně varoval. Co vás na tom znepokojuje nejvíc?
Věci je potřeba pojmenovat pravými jmény. Jsou tady zájmové skupiny, které jsou inspirovány ze zahraničí a možná i dostávají odsud peníze na to, aby překlopily smýšlení mladé generace, která přichází do života, nemá životní zkušenosti, aby v zemi do budoucna převládal jediný „správný“ názor.
Dlouho mi to nedocházelo, proč lidé jako Pithart, Jan Urban - ale tady mě to nepřekvapuje, protože to jsou lidé, kteří byli v disidentských strukturách, které byly podporovány finančně třeba z Německa -, ale u Mirka Topolánka mě to překvapuje, myslím, že je trochu dezorientovaný, nebo spíš pod vlivem někoho, kdo mu řekl, co má říkat. Tady se bude konat sjezd sudetoněmeckého landsmanšaftu v květnu a toto je taková dělostřelecká příprava: Edvard Beneš všechno udělal špatně a to vyhnání Němců, jak oni říkají, my tomu říkáme odsun, velké části německého obyvatelstva, že to byla Benešova chyba a může i za to, že jsme se stali zemí, kde vládla komunistická strana. Sbírka nesmyslů, které ale směřují k tomuto sjezdu. Aby se i ospravedlnilo, že je u nás. Kdyby to bylo jen na Němcích, kteří se ale zatím nevyjadřují, tak by mi to tolik nevadilo, ale kecy Pithartů a Topolánků mi silně vadí. Ty jsou na hranici velezrady!
Mohl bych se ještě vrátit k pořadům ČT, zejména debatám, kde vystupují studenti a mladí aktivisté? Když to sledujete, co to podle vás vypovídá o roli veřejnoprávních médií dnes? Plní ještě funkci prostoru pro střet názorů, nebo už se podílejí na jejich formování?
Platí to druhé. Chtějí formovat názory jediným správným směrem, jak si to představuje progresivistická liberální část české politické elity. A ty zahraniční vlivové skupiny jsou za ní. Jde tu o to vymývat těm mladým lidem mozek už od začátku, aby je nenapadlo vůbec uvažovat jiným způsobem. To, co jsem viděl v tom pořadu – vedle dvou pravičáků tam vystupoval „buržoázní socialista“ Petříček, který je už dávno na názorovych pozicích TOP 09. Tam žádná oponentura nenastala. Dávají si do té televize lidi jedné krevní skupiny.
Velké emoce vyvolává i téma Ukrajinců v Česku. Jak dnes vnímáte vztah české společnosti a ukrajinské komunity? A kde vidíte největší rizika, pokud se o některých otázkách přestane otevřeně mluvit?
Pokud ti lidé pracují a chtějí se začlenit do české společnosti, posílají děti do českých škol, děti se učí česky a je předpoklad, že v naší zemi budou pracovat, tak mně nevadí.
Další věc je školství, někde se české děti nedostanou na školu. Pak zdravotnictví, kdy sem přicházejí lidé z Ukrajiny, kteří chtějí využít kvalitu českého zdravotnictví, což je svým způsobem přirozené. S mladými lidmi v tomto není problém, ale přicházejí sem těžce nemocní, kteří využívají kapacitu českého zdravotnictví. S tím předchozí vláda naprosto nepočítala.
A nejde jen o Prahu, velký počet Ukrajinců bydlí i v Brně a dalších velkých městech a samozřejmě musí někde bydlet, takže zase pronajímají či kupují byty a to zase snižuje možnosti pro české občany.
Jak by podle vás měl vypadat realistický a férový přístup k lidem, kteří v Česku našli dočasné zázemí?
Kdo má práci a chce se začlenit, což jsou dvě třetiny z příchozích, může zůstat. Kdo nebude mít práci a nebudou nějaké humanitární důvody v jeho odchodu na Ukrajinu, což může být třeba u těch nemocných lidí, tak ten by měl odejít z České republiky.
Ing. Jiří Paroubek
