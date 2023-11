„Zůstaneme tam. Nezůstaneme.“ Izrael znervózňuje Američany

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu naznačil, co se stane, až armáda dokončí operaci, jejímž cílem je eliminovat teroristy Hamásu. Když o Netanjahuově plánu slyšel prezident USA Biden, dal najevo, že se mu nelíbí. Mezitím Palestinec Ahmed Ayesh naznačil, co si o Izraeli myslí. „Toto je statečnost takzvaného Izraele – ukazují svou sílu a moc proti civilistům, nemluvňatům.“ Ale stejně jako z Palestiny jsou slyšet hlasy o bolesti, tak i Izraelci ještě měsíc po teroristické akci rozkrývají nezměrné hrůzy, které 7. října napáchali Palestinci.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant oznámil, že se armáda židovského státu pohybuje v srdci města Gaza, v baště palestinského teroristického hnutí Hamás, které 7. října povraždilo v Izraeli na 1300 dětí, žen a mužů. Nejvyšší vůdce Hamásu v Gaze, Yahya Sinwar, je podle Gallanta izolován ve svém bunkru. Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) v koordinaci pozemních, vzdušných námořních sil pracují na jediném cíli. „Manévrují pěšky, obrněnými vozidly a tanky, spolu s vojenskými inženýry ze všech směrů a mají jeden cíl – teroristy Hamásu v Gaze, jejich infrastrukturu, jejich velitele, bunkry, komunikační místnosti. Utahují smyčku kolem města Gaza,“ oznámil Gallant.

Na jeho slova upozornila agentura Reuters.

Gallant také řekl, že Izrael si po skončení války „zachová úplnou svobodu jednání reagovat na jakoukoli situaci v Pásmu Gazy“. Ministr uvedl, že „na konci této ‚kampaně‘ přestane Hamás jako vojenská organizace nebo řídicí orgán v Gaze existovat. Gallantovy komentáře byly zveřejněny na zpravodajském webu Ynet. Zprávu převzala americká zpravodajská stanice CNN.

Gallant oznámil, že pod Gazou byly kilometry (míle) tunelů, které vedly pod školami a nemocnicemi a ve kterých se nacházely sklady zbraní, komunikační místnosti a úkryty pro militanty.

„Každou hodinu, každý den zvyšujeme tlak na Hamás. Dosud jsme zabili tisíce teroristů, nad zemí i pod zemí,“ oznámil v televizním vystoupení izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zdůraznil také, že Izrael bude usilovat o převzetí bezpečnostní odpovědnosti za Gazu „na dobu neurčitou. Viděli jsme, co se stane, když tuto bezpečnostní odpovědnost neneseme,“ řekl americké televizi ABC News.

Bezpečnostní poradce Bílého domu John Kirby prozradil, že americký prezident Joe Biden se postavil proti izraelské reokupaci. „Není to dobré pro Izrael, není to dobré pro izraelský lid,“ řekl Kirby CNN. Ale ať už to bude jakkoli, podle Kirbyho v Pásmu Gazy napříště nemůže vládnout Hamás. V rozhovoru pro CBS „60 minut“ Biden řekl, že by byla „velká chyba“, kdyby Izrael okupoval Gazu.

Není bez zajímavosti, že ve stejné době, kdy před kamerami CBS promlouval Biden, Michael Herzog, izraelský velvyslanec ve Spojených státech, řekl Jakeu Tapperovi ze CNN, že Izrael po skončení konfliktu nemá v úmyslu okupovat Gazu.

Ve stejném duchu se vyjádřil i Mark Regev, hlavní poradce Netanjahua. V rozhovoru pro CNN řekl, že Izrael „nemluví o žádném druhu pokračující okupace Pásma Gazy“. „Až to skončí a porazíme Hamás, je zásadní, aby se neobnovil teroristický element, znovuobrozený Hamás. Nemá smysl to dělat a vrátit se na začátek,“ řekl také Regev pro CNN. To však podle jeho slov v žádném případě neznamená, že by Izrael ovládal Gazu.

V samotné Gaze žije asi 590 tisíc z celých 2,3 milionu obyvatel Gazy.

Ozbrojenci Hamásu, kteří vládnou hustě osídlené enklávě již 16 let, uvedli, že jeho bojovníci způsobují postupujícím izraelským silám těžké ztráty a škody. Palestinské ministerstvo zdravotnictví řízené Hamásem oznámilo, že kvůli izraelským útokům už zemřelo asi na 10 tisíc Palestinců, přičemž asi 40 procent tvoří děti. Ministerstvo vnitra Gazy uvádí, že 900 000 Palestinců se stále ukrývá na severu Pásma Gazy včetně města Gaza. Gallant opakoval výzvy, aby se civilisté kvůli vlastní bezpečnosti přesunuli na jih. Řekl také, že po skončení války nebude Gaze vládnout ani Izrael, ani Hamás.

Palestinci tvrdí, že Izraelci útočí i na jihu Pásma Gazy. „Jsme civilisté,“ řekl Ahmed Ayesh, který byl zachráněn z trosek domu v Chán Júnis, kde podle zdravotníků bylo zabito 11 lidí. „Toto je statečnost takzvaného Izraele – ukazují svou sílu a moc proti civilistům, nemluvňatům uvnitř, dětem uvnitř a starým lidem.“ Agentura Reuters v této souvislosti upozornila, že zatímco mluvil, záchranáři v domě se rukama snažili vyprostit dívku zasypanou po pás v troskách.

Chán Júnis je město a přilehlý uprchlický tábor v jižní části Pásma Gazy. Ve městě v táboře žije asi 180 tisíc lidí.

Ale stejně jako z Palestiny jsou slyšet hlasy o bolesti, tak i Izraelci ještě měsíc po teroristické akci rozkrývají nezměrné hrůzy, které 7. října napáchali teroristé z Hamásu. Při tomto útoku zemřelo 52 až 60 lidí a předpoklkádá se, že 17 dalších bylo uneseno. O tom, co se v kibucu stalo, přijela informovat skupina novinářů, kterou jako svědci doprovázeli dva někdejší politici, bývalý britský premiér Boris Johnson a bývalý australský premiér Scott Morris. O jejich cestě informoval svět server listu Jerusalem Post.

David Baruch, který skupinu doprovázel v pozici mluvčího izraelských obranných sil, nařídil asi 40 členům tisku, aby raději nepočítali s žádnými živými reportážemi přímo z místa. „Naposledy, když to tady někdo udělal, skončilo to téměř okamžitě se čtyřmi minomety vypálenými z Gazy,“ řekl.

Některé z domů, které novináři viděli, významně poškodily střepiny z granátů. A všechny více či méně zničené domy nesly známky toho, že tu ještě nedávno žili lidé, že místo kypělo životem. Houpací síť pokrytá tenkým filmem prachu, hrst karet z dětské hry rozházených mezi sutinami, plný hrnek kávy na kuchyňském stole.

Programátor Dann měl štěstí. Jeho dům stojící v kibucu byl řádění teroristů ušetřen. Teď chodil mezi domy, prohlížel si pohovky od krve a myslel na sousedy, které znal a kteří byli zavražděni ve svých obývácích. Rukama teroristů z Hamásu.

„Pro svět je to možná jen další válka na Blízkém východě. Pro Izraelce je to národní tragédie,“ řekl Dann Židovské telegrafické agentuře. „Ale pro mě je to osobní tragédie. Jsou to lidé, kteří jsou mými přáteli.“

A pokračoval.

„Co byste raději slyšeli? Že vaše rodina byla celá vyvražděna a upálena? Nebo že je v Gaze drží v zajetí Hamás? Jaká je ta lepší zpráva?“ zeptal se. „Toto je dilema, které řeší moji přátelé.“

Jedno z dětí, které vojáci v kibucu našli, bylo popáleno a v hlavě mělo vražený nůž. Nůž prošel lebkou skrz a vyjel na opačné straně hlavy dítěte.

„Je to děsivé. Lidé by se neměli mýlit v hodnocení divokosti útoků, ke kterým zde došlo,“ řekl Johnson, který loni v červenci rezignoval na funkci britského premiéra. „Nemůžete si pomoci, ale budete ohromeni pocitem, že místo, kde stojíme, bylo kdysi, před měsícem, místem nevinnosti a nyní bylo znesvěceno k nepochopení,“ řekl Morrison.

Již zmíněný programátor Dann momentálně neumí říct, zda se do kibucu někdy vrátí.

„I když je můj dům nedotčený, toto místo je plné krve. Je to otázka, která je pro mě stále příliš těžká a stále příliš těžká je pro všechny,“ řekl.

