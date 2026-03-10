Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni

10.03.2026 12:05 | Analýza
autor: Ladislav Zemánek

Válka v Íránu nekončí. Zatímco západní média spekulují o blížícím se kolapsu íránského režimu, exkluzivní svědectví přímo z epicentra dění ukazují jiný obraz. „Režim nepadne, jsme připraveni na opotřebovávací válku,“ vzkazují ParlamentnímListům.cz zdroje z Teheránu.

Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni
Foto: Hans Štembera
Popisek: Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útokem Spojených států a Izraele vůči obyvatelům Íránu

Navzdory bombardování se režim v Teheránu nehroutí. Přes důrazná varování amerického prezidenta Donalda Trumpa íránské elity zvolily novým lídrem Modžtabu Chámeneího, který v bojích posledních dnů přišel o rodiče, manželku a další členy rodiny. Smířlivý postoj k USA či Izraeli lze proto od něho jen stěží očekávat.

Zatímco západní média mluví o blížícím se kolapsu režimu, dosavadní vývoj svědčí spíše o opaku. Rozhodli jsme se proto spojit se zdroji přímo v íránském hlavním městě.

„Nejtěžší chvíle našich životů“

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 3585 lidí
Dramatické zprávy o rozsáhlých výpadcích internetu či odříznutí místních obyvatel od internetu se nepotvrdily. Redakci se podařilo hovořit hned s několika na sobě nezávislými zdroji. Mohli jsme se jich proto zeptat na aktuální dění i jejich pohled na věc.

Z jejich svědectví vyplývá, že situace je sice nesmírně vážná, ale režim se nehroutí a lidé ho vesměs podporují. Novinář Zafar Mehdí popisuje současnou situaci jako napjatou. „Zažíváme nejtěžší chvíle našich životů,“ dodává Hamed Ghashghavi, výzkumník z Teheránské univerzity. Navzdory bombardování – anebo právě proto – se prý lidé semkli, pomáhají si a podporují vládnoucí režim.

Hamed vysvětluje, že útoky proti Íránu ze strany Izraele a Spojených států v červnu loňského roku, pro které se vžilo označení „dvanáctidenní válka“ a během nichž byla zlikvidována část armádních elit a jaderných vědců, zemi paradoxně spíše posílily. A urychlily přípravy na možný, mnohem rozsáhlejší útok. K němu koncem února skutečně došlo.

Fotogalerie: - Ve stínu ODS

ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...
ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...
ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...
ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...
ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...
ODS představila svou stínovou vládu. Je v ní i pár...

Předzvěst konce?

„Na rozdíl od Spojených států a jejich loutek je Írán připraven na dlouhou opotřebovávací válku. Může trvat klidně přes rok. Od revoluce v roce 1979 jsme věděli, že americké impérium v regionu nesnese nezávislý a silný Írán. Proto jsme se na tento okamžik po léta připravovali,“ říká mladý vědec.

Novinář, působící ve zpravodajské stanici Press TV, s ním souhlasí. „Írán sice s USA a jejich spojenci v dobré víře jednal, ale zároveň se chystal na jakoukoli eventualitu včetně války. Zkušenosti s dvanáctidenní válkou loni v červnu nám přišly vhod. Dosavadní odvetné akce byly velmi silné. Je to Írán, kdo rozhodne o tom, jak tato válka skončí, ne ti, kdo ji zahájili,“ zdůrazňuje Zafar.

Přestože uznává, že Američané disponují silnější armádou, nepochybuje, že obyvatelé ve spolupráci s ozbrojenými silami útokům odolají. „Nálada je povzbudivá. Navzdory neustálému bombardování lidé každý den vycházejí do ulic, vyjadřují svůj hněv a protestují proti zbabělému atentátu na vůdce země. Jeho krev se stane katalyzátorem změn ve světě a předzvěstí konce americké hegemonie v Západní Asii (na Blízkém východě – pozn. redakce) a izraelské okupace,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Zafar Mehdí.

Překročili červené linie

Oslovení Íránci hovoří v souvislosti s aktuální vojenskou kampaní o „překročení červené linie“. Jsou přesvědčeni, že dlouhodobé ekonomické sankce, opakované útoky proti představitelům státu i zavraždění ajatolláha Alího Chámeneího měly vést ke změně režimu v Teheránu. Toto úsilí podle nich selhalo.

„Atentáty nezafungovaly, zavraždění nejvyššího vůdce nepomohlo. Írán totiž není Sýrie, Venezuela ani Libanon. Je to hrdá země s dlouhou historií, kulturou a civilizací a íránský národ se v žádném případě žádnému agresorovi nevzdá,“ vzkazuje Zafar. A Hamed Ghashghavi dodává: „Žádné příměří nepřijmeme, dokud nedosáhneme svých cílů.“

Že se válka může protáhnout, už připouští i Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Americký lídr nevyloučil ani vyslání pozemních jednotek. Blízký východ tak nejspíš čeká dlouhodobější konflikt, jehož dopady budou cítit daleko za hranicemi regionu.

Psali jsme:

„Tohle je začátek třetí světové.“ Profesor si nebral servítky
Novému vůdci Íránu prý zabil Trump otce, matku, manželku i syna
Chámeneí mladší zdědil Írán. Přitom otec ho ve funkci nechtěl
Trumpovi hoří veřejné mínění. Proto vyslal vzkazy o Íránu

 

Zdroje:

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-888573

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Novemu-vudci-Iranu-pry-zabil-Trump-otce-matku-manzelku-i-syna-788152

https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/08/trump-news-at-a-glance-us-leader-says-iran-being-decimated-admits-us-troop-deployment-not-off-the-table

https://www.theguardian.com/world/2026/mar/02/internet-blackout-regime-iranians-experts-digital-censorship

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , USA , válka , Trump , Teherán , Chámeneí

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vyhrají USA válku s Íránem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

A to, že sedíte ve vládě s řadou bývalých komunistů vám nevadí?

A nemyslíte, že ta provokace s rudým právem byla zbytečná? Máte to zapotřebí? Nemyslíte, že by bylo lepší se s prezidentem snažit spíš usmířit a najít cestu, jak spolu v zájmu ČR spolupracovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Předehra může začít už u ranní kávyPředehra může začít už u ranní kávy Voda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účesVoda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účes

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni

12:05 Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni

Válka v Íránu nekončí. Zatímco západní média spekulují o blížícím se kolapsu íránského režimu, exklu…