Kdo tam tankuje, pomáhá Rusku. I benzín už je politický

Ve stejném duchu se vyjádřil i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, podle něhož ceny pohonných hmot v Česku rostou.
Analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že záležet bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 dolarů za barel. „Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzín v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně u 48 korun za litr,“ uvedl.
Dostupná data ukazují, že ceny ropy výrazně vystoupaly, ale pak zase o něco poklesly.
Ministryně financí Alena Schillerová dala najevo, že si jako šéfka státní kasy ceny benzínu v Česku ohlídá.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Europoslankyně Danuše Nerudová, zvolená za hnutí STAN, ihned vystoupila s varováním.
„Babišova drahota. Důrazně vás varuji před snahou o věcné usměrňování cen. Místo toho máte možnost snížit spotřební daň nebo přechodně přeřadit benzín do snížené sazby DPH, tak jako Polsko v roce 2022,“ napsala Nerudová v reakci pod příspěvkem Schillerové.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Novinář a spolutvůrce podcastu Vlevo dole serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší přes ceny pohonných hmot zabrousil i k válce na Ukrajině.
„Uvědomil jsem si až teď, že i tankováním můžete vyjádřit názor k ruské agresi/pomoci Ukrajině. Buď polský Orlen, nebo maďarský MOL. I když na molce se teda obsluha snaží obměkčit zákazníka hláškou ‚přiložte kartu na terminál vlevo dole‘,“ napsal na sociální síti X.
Připomněl také, že Maďarsko s Viktorem Orbánem v čele se staví k Ukrajině bránící se ruské agresi velmi kriticky, Polsko sice také vládu v Kyjevě nevykresluje v růžových barvách, ale patří mezi největší podporovatele obránců.
Uvědomil jsem si až teď, že i tankováním můžete vyjádřit názor k ruské agresi / pomoci Ukrajině.
Buď polský Orlen, nebo maďarský MOL. I když na molce se teda obsluha snaží obměkčit zákazníka hláškou “přiložte kartu na terminál vlevo dole”.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
