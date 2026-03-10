Kdo tam tankuje, pomáhá Rusku. I benzín už je politický

10.03.2026 12:59
autor: Miloš Polák

Americko-izraelský útok na Írán vyvolal nejistotu ve světové ekonomice. Nastal mimo jiné výrazný nárůst cen ropy. Barel ropy Brent atakoval ceny sto dolarů. A tlak války na Blízkém východě pravděpodobně brzy pocítí ve svých peněženkách i čeští řidiči. Novinář a spolutvůrce podcastu Vlevo dole serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší přes ceny pohonných hmot zabrousil i k válce na Ukrajině.

Kdo tam tankuje, pomáhá Rusku. I benzín už je politický
„Řidiči se při pohledu na ceny u čerpacích stanic nestačí divit. Prudce zdražující ropa žene pohonné hmoty každým dnem výš, u nafty dokonce o více než korunu za litr. Už v pondělí by její průměrná cena mohla dosáhnout 40 korun a do dvou týdnů i úrovně 45 korun,“ napsal server Novinky.cz s odvoláním na analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka.

Ve stejném duchu se vyjádřil i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček, podle něhož ceny pohonných hmot v Česku rostou.

Analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek uvedl, že záležet bude na tom, jak dlouho se ropa Brent udrží kolem úrovně 110 dolarů za barel. „Když byla ropa naposledy na podobných úrovních kolem léta 2022, stál benzín v Česku kolem 47 korun za litr a nafta se pohybovala přibližně u 48 korun za litr,“ uvedl.

Dostupná data ukazují, že ceny ropy výrazně vystoupaly, ale pak zase o něco poklesly.

Ministryně financí Alena Schillerová dala najevo, že si jako šéfka státní kasy ceny benzínu v Česku ohlídá.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.

  • ANO 2011
  • místopředsedkyně vlády
„Monitoring marží provozovatelů čerpacích stanic běží a má okamžitý účinek. Pokud se potvrdí neúměrné zvyšování marží, je Ministerstvo financí ČR připraveno přistoupit k dalším mimořádným krokům. V tuto chvíli stále platí, že máme v ČR jedny z nejnižších cen pohonných hmot v EU. Situaci na globálních trzích budeme řešit i na ECOFINu a hned poté se sejdu se zástupci ČAPPO. Situaci průběžně sledujeme,“ konstatovala.

Europoslankyně Danuše Nerudová, zvolená za hnutí STAN, ihned vystoupila s varováním.

„Babišova drahota. Důrazně vás varuji před snahou o věcné usměrňování cen. Místo toho máte možnost snížit spotřební daň nebo přechodně přeřadit benzín do snížené sazby DPH, tak jako Polsko v roce 2022,“ napsala Nerudová v reakci pod příspěvkem Schillerové.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

  • STAN
  • Profil není používán
  • europoslankyně
Novinář a spolutvůrce podcastu Vlevo dole serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší přes ceny pohonných hmot zabrousil i k válce na Ukrajině.

„Uvědomil jsem si až teď, že i tankováním můžete vyjádřit názor k ruské agresi/pomoci Ukrajině. Buď polský Orlen, nebo maďarský MOL. I když na molce se teda obsluha snaží obměkčit zákazníka hláškou ‚přiložte kartu na terminál vlevo dole‘,“ napsal na sociální síti X.

Připomněl také, že Maďarsko s Viktorem Orbánem v čele se staví k Ukrajině bránící se ruské agresi velmi kriticky, Polsko sice také vládu v Kyjevě nevykresluje v růžových barvách, ale patří mezi největší podporovatele obránců.

 

Psali jsme:

Zatažení Ukrajiny do konfliktu s Íránem? Konečná varuje
Íránská válka ve vaší nádrži: Až k padesáti korunám za litr, odhaduje Kovanda
Úplně jinak než Babiš. Fico tvrdě k USA a Íránu
6. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

 

Zdroje:

https://oilprice.com/oil-price-charts/

https://twitter.com/VacDol/status/2031284864788402199?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cena-nafty-skokove-roste-do-dvou-tydnu-muze-stat-az-45-korun-za-litr-40566564

