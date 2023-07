10 Kč navíc – stejné Tesco, jiná země. Maďary obírají na jídle. Ale ne tak jako Čechy

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 40% Nevadí 60% hlasovalo: 31537 lidí

Jako to třeba dělá německý ekonom Holger Zschaepitz. Podle tzv. Big Mac Indexu je maďarský forint o celých 24,5 % pod cenou vůči euru. A skutečně, podle dat z ledna stojí jeden Big Mac v Maďarsku v přepočtu 3,76 dolaru, zatímco v eurozóně je to 5,29 dolaru (82 Kč vs. 115 Kč).

Jenže pak je tady Nutella. V Maďarsku stojí přibližně 11,2 eura za kilo (269 Kč). V Německu 7,32 eur za kilo (176 Kč). „Ceny jídla v Maďarsku jsou strašně drahé. Řada identických produktů v obchodech Aldi je tady v Maďarsku o hodně dražší než v Německu, takže forint musí vůči euru dále oslabovat,“ míní.

Good Morning from #Hungary where the Hungarian Forint is 24.5% undervalued vs. German Euro when measured by Big Mac Index. But when measured by Nutella purchasing power parity (Price for almost homogeneous product Nutella): The 400g jar costs about €11.2 per kg in Hungary vs… pic.twitter.com/24h33at8Kr