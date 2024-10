100 000 lístků pro 500 000 lidí. „Jasné důkazy, že chtěli koupit 300 000 hlasů.“ Kolem Moldavska to vře

V Moldavsku se hlasuje o tom, zda by se do moldavské ústavy měl zakotvit cíl vstoupit do Evropské unie. A výsledky jsou těsné. Kanadský politolog Ivan Katchanovski předpokládá, že po započtení hlasů ze zahraničí zvítězí ti, kdo chtějí, aby bylo Moldavsko v Evropské unii. Dodává, že tyto volby byly mnohem méně svobodné a spravedlivé než ty předchozí.

Předvídá také, že Moldavsko čeká těsné druhé kolo prezidentských voleb, protože kandidát socialistů Alexandr Stoianoglo dostal mnohem více hlasů, než se v průzkumech předpokládalo.

There would be tight second round of presidential election in Moldova between incumbent pro-Western president & pro-Russian candidate from Party of Socialists, who got much higher vote than predicted by polls. Elections were much less free & fair compared to pervious ones.… pic.twitter.com/zHKuPLLZ4n — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) October 21, 2024

Z obou stran přicházejí obvinění z volebních manipulací. „Moldavsko dnes i v posledních měsících čelí bezprecedentnímu útoku na svobodu a demokracii v naší zemi. Zločinecké skupiny, které spolupracují se zahraničními silami nepřátelskými našim národním zájmům, útočí na naši zemi desítkami milionů eur, lží a propagandou a používají ty nejhanebnější prostředky, aby udržely náš národ v nejistotě a nestabilitě,“ uvedla Sandu.

„Máme jasné důkazy, že cílem těchto zločineckých skupin bylo koupit 300 000 hlasů – podvod nebývalého rozsahu. Jejich cílem bylo podkopat demokratický proces. Jejich záměrem je šířit ve společnosti strach a paniku. Od obrany demokracie a svobody neustoupíme. Čekáme na konečné výsledky a budeme reagovat pevnými rozhodnutími,“ prohlásila na sociální síti X.

Criminal groups, working with foreign forces hostile to our national interests, have attacked our country with tens of millions of euros, lies, and propaganda, using the most disgraceful means to keep our nation trapped in uncertainty and instability. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 20, 2024

We will not back down from defending democracy and freedom. We are waiting for the final results, and we will respond with firm decisions. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 20, 2024

Britská BBC přinesla příběh z volebního místa pro obyvatele Podněstří. Producent BBC tam prý objevil důkazy o kupování hlasů. Žena, která právě odvolila, se podle něho ptala jednoho z volebních komisařů, kde dostane peníze. „Venku jsme se jí přímo zeptali, zda jí někdo nabídl peníze za hlasování, a ona to bez skrupulí přiznala. Zlobila se, že muž, který ji poslal do volební místnosti, už nezvedá telefon. ‚Podvedl mě!‘ řekla. Na otázku, koho volila, nechtěla odpovědět,“ uvádí televizní stanice.

Není to ale jen proevropská strana, která tvrdí, že ve volbách se podvádí. Dle ruské tiskové agentury TASS prezdientský kandidát Vasilij Tarlev po hlasování ve volbách uvedl, že byl informován, že v domovech důchodců a v nemocnicích personál sbírá od pacientů volební lístky ve velkém. A že nevylučuje, že se tak děje proto, aby došlo k ovlivnění voleb.

Volby byly velkou událostí i v Rusku. Moldavské úřady tvrdí, že Rusko sváží v zahraničí voliče k volebním místnostem. „Domníváme se, že davy lidí ve dvou volebních místnostech v Rusku byly uměle vytvořeny s cílem ohrozit volební proces,“ uvedly moldavské úřady dle webu Politico.

Fronta před volební místností v Rusku:

Chisinau has reduced the number of polling stations in Russia to two. In… pic.twitter.com/wd3IeumQBy — Peacemaker (@peacemaket71) October 20, 2024

Nicméně, dlouhé fronty jsou spíše důsledkem toho, že v celém Rusku byla jen dvě volební místa. Mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace Maria Zacharovová dle turecké tiskové agentury Anadolu kritizovala Moldavsko, že pro půl milionu Moldavanů žijících v Rusku vydala pouze 100 000 volebních lístků. Což je porušením jejich práva na demokratické rozhodnutí. Rozhodnutí snížit počet hlasovacích míst z pěti na dvě a počet lístků na 100 000 vydala dle Anadolu moldavská ústřední volební komise. Zacharovová připomenula, že v minulých volbách bylo pro Moldavce a Moldavanky otevřeno asi dvacet hlasovacích míst.Také situaci srovnala s Itálií, kde je prý 60 hlasovacích míst a 240 000 hlasovacích lístků.

Podle novinářky Pauly Erizanu, která píše pro BBC a Guardian, se u hlasovacích míst v Rusku rozdávaly bundy s nápisem Rusko-Moldavsko a také předplacené internetové karty a pozvánky do restaurací. Alespoň to tvrdí nezisková organizace Promolex.

In Russia, at two Moldovan diaspora polling stations, people give voters white jackets saying Russia-Moldova, internet cards, and invite them to the restaurant, said independent observers from Promolex — Paula Erizanu (@paulaerizanu) October 20, 2024

