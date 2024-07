121 tanků Leopard by mělo mít Česko. Plukovník prozradil. Oproti Rusům je to rozdíl

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 5323 lidí informovalo, že Česko získá od Německa dalších čtrnáct bojových tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank Büffel 3. „Jedná se o již druhou kompenzaci pro Českou republiku za její dodávky vojenského materiálu Ukrajině, která čelí ruské agresi. První tank z této dodávky bude Česku expedován na konci letošního roku, zbylé bojové tanky pak dorazí do příštího dubna a vyprošťovací tank do začátku roku 2026. Byly také zahájeny předběžné tržní konzultace ohledně možného nákupu dalších tanků Leopard 2A4. Pokračuje se tak v modernizaci českého tankového vojska,“ informoval resort.

„Modernizace našeho tankového vojska pokračuje. Nahrazujeme konstrukčně překonanou sovětskou techniku novými, moderními stroji, které jsou schopné obstát na současném válčišti. Pro naše tankisty se jedná o důležitý skok kupředu. Rovněž chci německé straně poděkovat za to, že dokáže tímto způsobem ocenit naši pomoc Ukrajině, která čelí brutální ruské agresi,“ komentovala pak získání dalších tanků ministryně obrany Jana Černochová (ODS).



„Česká republika již v letech 2022 a 2023 obdržela od Německa jako dar čtrnáct bojových tanků Leopard 2A4 a jeden vyprošťovací tank Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4. Tyto stroje jsou zařazeny v Armádě České republiky (AČR) u 73. tankového praporu. AČR tak bude mít celkově 28 bojových tanků Leopard 2A4 a dva vyprošťovací stroje. Navíc zahajujeme předběžné tržní konzultace o nákupu dalších čtrnácti kusů Leopardů 2A4. Zároveň probíhají jednání mezi českou a německou stranou o nákupu nejnovější verze tanku Leopard 2A8. Pokud tato jednání dopadnou úspěšně, tak by ČR na základě rámcové dohody mohla následně nakoupit 61 kusů tohoto stroje v několika modifikacích s případným pořízením dalších šestnácti tanků v budoucnu,“ dodává resort.

Mgr. Jana Černochová ODS



Jak však připomenul plukovník Ivo Zelinka, „není tomu tak dlouho, kdy mnozí věštili konec tankového vojska u české armády“. Změna však podle něj začala poté, co „přišli Rusáci“.

Po ruském vpádu na Ukrajinu se podle Zelinky během dvou let debata přesunula od slov o tom, že „tanky nemají budoucnost“, až právě po dnešní oznámení, že „naše tankové vojsko bude disponovat až 121 tanky Leopard 2“.

Poukazuje, že ze 121 tanků Leopard 2 je ve skutečnosti 44 tanků Leopard 2A4 z konce studené války a 61 tanků společně s šestnácti dalšími s využitím opce pak je již z dodávky nového typu německých tanků Leopard 2A8.

„První Leopardy 2A4 k nám přišly jako kompenzace za naši včasnou pomoc ještě v roce 2022,“ připomíná též velitel skupiny kybernetických sil a informačních operací v Olomouci, že část tanků pochází z dohody ministryně obrany Jany Černochové s německou exministryní obrany Christine Lambrechtovou z roku 2022, v rámci níž Češi obdrželi patnáct tanků Leopard 2A4.

„Počet 14 + 1 vychází ze základního stavebního kamene tankových jednotek NATO – tankové roty. Ta má na rozdíl od sovětské školy nikoliv deset tanků, ale čtrnáct. Tři čety po čtyřech tancích, jeden pro velitele a jeden pro jeho zástupce. Poslední tank je vyprošťovací a patří až na tankový prapor,“ vysvětluje také Zelinka na sociální síti X, proč Česko cílí právě na tyto počty tanků.



„Z počtu (14 + 1) + (14 + 1) + 14 lze postavit (záložní) tankový prapor se dvěma vyprošťovacími tanky Büffel 3 (to jsou ty +1). 73. tankový prapor má totiž tři tankové roty, doplněné o mechanizovanou rotu, velitelskou rotu a rotu logistiky,“ píše k tankům Leopard 2A4, které má nyní Česko právě v sestavě (14 + 1) + (14 + 1) + 14.

Co pak bude s moderními Leopardy 2A8? „Struktura tankové roty je v NATO standardem, tankový prapor už je těžší. Tři tankové roty na prapor jsou nepodkročitelné minimum, ale čtyři (tedy 56 tanků) jsou běžné. Do 61 oznámených kusů je třeba počítat i tanky vyprošťovací a výcvikové,“ nastiňuje. Opce dalších šestnácti tanků Leopard 2A8 pak podle něj Česku umožňuje víc než jen postavit minimalistický tankový prapor s trojkovou strukturou. „Dokonce i víc než plnotučný čtyřkový,“ komentuje Zelinka možnost postavit minimalistický tankový pluk či například posílit tanky i 4. brigádu.



„42 starších tanků Leopard 2 A4 a až 77 nejmodernějších tanků Leopard 2 A8 dává české armádě úplně jiné schopnosti v obraně teritoria. Tank Leopard 2A8 je totiž i díky systému aktivní ochrany Trophy mimořádně vhodný pro budoucí bojiště,“ upozornil plukovník též na izraelský systém aktivní ochrany, kterým jsou nejnovější tanky pro Česko vybavené.

V rámci snah států NATO obstát při své obraně proti potenciální ruské hrozbě se také mnozí váleční komentátoři pozastavují nad hodnocením ruské strategie. Válečný komentátor Armchair Warlord uvádí svou teorii, že Rusové přijali formaci do pluku jako svůj základní manévrovací prvek, avšak tyto pluky podle něj prý nejsou jednotkami kombinovaných zbraní a neočekává se od nich, že budou operovat samostatně. „Místo toho jsou ‚čistými‘ manévrovými prvky, které se integrují do jednotek vyššího stupně (brigád a divizí), jež vlastní kombinované zbraně,“ píše komentátor.

Rusové se podle něj ve skutečnosti příliš nevzdálili od starého sovětského modelu organizace a k boji z blízka mají využívat tanky s mechanizovanou pěchotou, lehkou pěchotou, dělostřelectvem, protitankovými systémy a drony.

„To dává pro ukrajinské bojiště logický smysl. I v prostředí tak plochém a otevřeném, jako je Ukrajina, existují velké městské a zalesněné oblasti, které jsou ideální pro operace lehké pěchoty a které často přímo sousedí a ovlivňují otevřené oblasti vhodné pro těžké obrněné jednotky,“ pokračuje.

Prostřednictvím všudypřítomného pozorování dronů se obrněná vozidla podle něj „jednoduše nepoflakují v přední linii, protože okamžitě na sebe poutají (často docela účinnou) palbu, takže pozice na frontové linii jsou rovnoměrně drženy clonícími silami lehké pěchoty, které jsou podle potřeby posilovány obrněnou technikou“.

Rusové tak podle válečného komentátora nyní nepotřebují více tanků „a nikdy ve skutečnosti více tanků nepotřebovali“, ale vždy spíše potřebovali více pěchoty.

