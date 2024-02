13 milionů hodin v 60 zemích světa. Legendární letecká továrna při výročí vytáhla překvapivá čísla

28.02.2024 8:43 | Tisková zpráva

Největší český výrobce letadel Aero letos v těchto dnech slaví 105. výročí od svého založení. A v této souvislosti se má bezpochyby čím pochlubit. Aero totiž během své dosavadní historie vyrobilo přes 11 tisíc letadel, mezi kterými najdete takové legendy, jakými jsou L-29 Delfín, L-39 Albatros, L-159 ALKA nebo nejnovější L-39NG, kterými továrna z Vodochod proráží do celého světa. I když by se to při pohledu na Českou republiku v globálním hledisku mohlo zdát těžko uvěřitelné, pouze letadla z Aero Vodochody dnes slouží zákazníkům v 60 zemích světa a do této chvíle nalétala celkem 13 milionů letových hodin. A navíc ve Vodochodech a ve vývojovém centru v Brně zaměstnává více jak 1 700 lidí.