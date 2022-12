13 tisíc za elektřinu, 26 tisíc doplatky. Topení jen obden. Roste hněv na politiky. Nejen v Česku

Reportáž CNN Prima News popisuje situaci pětičlenné rodiny z Ostravy, jejíž otec pan Mikoláš se právě za příslušníka střední třídy považoval. Situace posledních dní a týdnů mu ale dělá vrásky na čele. Neví, jak zaplatí zvýšené zálohy na elektřinu a je si jistý, že se situace promítne na životní úrovni celé rodiny, hlavně jeho dětí.

„Před krizí jsme platili zálohy šest tisíc za elektřinu, což celkem stačilo. Teď je to 13.100 korun,“ popsal. Navíc musí podle CNN Prima News doplatit 26 tisíc za uplynulý rok. Cena elektřiny totiž stoupala rychleji, než stíhal navyšovat zálohy.

Zhoršená finanční situace začíná na rodinu těžce dopadat. Před časem byl pan Mikoláš na nemocenské a následně se začal potýkat s nedostatkem financí, způsobeným právě všeobecným zdražováním, inflací a hlavně zmíněnou drahou elektřinou, kterou rodina používá jako zdroj tepla, teplé vody i na vaření.

„Děti znamenají výdaje nejen na jídlo. Potřebují i nějaké ošacení a peníze na koníčky,“ uvedl Mikoláš s tím, že se velmi obává právě toho, že děti budou muset omezit svoje aktivity, ale třeba i školy v přírodě nebo lyžařský výcvik.

V reportáži pan Mikoláš reagoval na slova premiéra Petra Fialy, který opakovaně ujišťuje, že vláda nikoho padnout nenechá. „Pokud mluvíme o příspěvku na bydlení, opakovaně jsme ho upravili tak, aby odpovídal dnešní situaci. Vláda nikoho nenechá padnout,“ je si stále jistý premiér Petr Fiala (ODS).

Sám pan Mikoláš se stydí mluvit o tom, že je rodina na dně. Požádal si prý i o příspěvek na bydlení. Jeho výše mu ale vyrazila dech. „Je to 274 korun. Když jsem to viděl, nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo brečet,“ povzdechl si.

A jeho vzkaz premiéru Fialovi a odpověď na jeho prohlášení, že nikoho nenechá padnout?

„Pane premiére, myslím, že pro Česko neděláte nic. Vlastně i střední třídu posíláte úplně ke dnu,“ vzkazuje mu s tím, že se obává začátku příštího roku. Když některé z dětí přijde s tím, že se jede na školu v přírodě nebo na lyžák, bude prý muset říct: „Děti, máme sotva na jídlo, nepojedete nikam.“

Že se situace vymyká normálu nejen u nás, ale i jinde v Evropě, dokazuje také příspěvek na twitteru, který tam vložil respektovaný novinář a moderátor stanice CNBC Brian Sullivan.

My taxi driver in Netherlands describing how he’s going to only heat his home every other day. His wife just lost her job and he’s now working 6 days a week.

Probably heard 20 stories like this over 5 days.

And I can tell you their impatience with politicians is growing. pic.twitter.com/hroMjtB8S4