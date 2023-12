157 procent. Podrážděný muž „nabonzoval“ Tesco a vyplavaly věci

Obchodní řetězec Tesco nabízí věrnostní slevy pro držitele karet Clubcard. A to někdy poměrně značné. ParlamentníListy.cz nalezly položky, které jsou bez této věrnostní karty o 167 % dražší. A rozdíl 100 % není vzácný, Tesco ho má u džusu Relax nebo bujónu Knorr. Podnětem ke zkoumání byl podrážděný muž z Frýdku-Místku, který Tesco redakci „nabonzoval“. „Nevím, zda toto není na žalobu, nebo k nahlášení ČOI, to už není normální chování na trhu,“ míní jeden čtenář z Frýdecka-Místecka. Jeho nespokojenost vyvolal rozdíl v ceně okurek. 36,90 Kč pro lidi s kartou, 94,90 Kč pro ty bez. 157 procent rozdíl. Jde o další příspěvek k debatě, jaký „polštář“ obchodních marží vlastně mají supermarkety v Česku.

„Uvedený nákup nás po zaokrouhlení na celé koruny vyšel na 995 korun a vešli jsme se tak do tisícikorunového limitu – tedy pokud jsme u pokladny předložili i onu věrnostní kartu Tesca. Bez ní jsou ceny v tomto řetězci úplně na jiných úrovních, a pokud by totožný nákup nakoupil i další zákazník a nepředložil by věrnostní kartu, nechal by u pokladny až o téměř 8 stovek více – přesně více o 770 korun – a tento vcelku normální nákup by jej stál až 1765 korun,“ zjistili jsme při srovnání v říjnu.

157 procent rozdíl. ,,To už není normální"

A drastické rozdíly trvají. ParlamentnímListům.cz se ozval velmi podrážděný čtenář z Frýdku-Místku. S upozorněním na současnou akci v Tescu, kdy jsou okurky Znojmia jen za 36,90 Kč. Jenže jenom pro držitele karet Clubcard. Kdo ji nemá, musí za okurky na kase nechat 94,90 Kč. „Nevím, zda toto není na žalobu, nebo k nahlášení ČOI, to už není normální chování na trhu,“ píše čtenář. Těžko se divit, pro lidi bez této karty jsou okurky o 157 procent dražší. Zmíněná akce začíná platit od zítřka a bude trvat až do Vánoc.

Okurky a zeleninová směs v Tescu – rozdíl cen

Zdroj: leták Tesco

Leták však nabízí další poznatky, například když se porovná s říjnovým. Třeba že cena vepřové pečeně je stále stejná. Tedy 99,90 Kč pro majitele karet a 179,90 Kč pro ostatní. Rozdíl činí 80 %. Stejnou cenu i rozdíl drží Tesco i u svého toaletního papíru, který stojí 40 Kč pro držitele Clubcard, a 90 Kč pro ostatní. Rozdíl v ceně je 125 %.

Říjnový leták Tesco

Prosincový leták

Poměrně značný rozdíl je u brambůrků, 87,5 %. S kartou za 40 Kč, bez ní za 75 Kč. A hned vedle okurek je zeleninová směs od Hamé, která bez karty stojí 76 korun. S kartou? 30 Kč. Opět více než 150 % rozdíl. Oproti tomu je rozdíl pět korun u salámu Junior nebo sedm korun u piva jen okolo 60 %. Větší rozdíl je ale u šunky. S kartou 24,90 Kč, bez ní 44,90 Kč, rozdíl opět 80 %. Podobný rozdíl je možné nalézt u vídeňských minipárečků. Kdo si ale chce chleba k šunce namazat, ten si připlatí. Margarín Flora ho bez karty vyjde na 119,90 Kč. Ale s kartou ho dostane jen za 44,90 Kč. Bez karty je tak margarín o 167 % dražší. Více než 100 % je rozdíl i u třtinového cukru, přesně stoprocentní rozdíl najdeme dále u bujónu od firmy Knorr nebo u Metaxy či džusu Relax, případně jedné zubní pasty.

Masné výrobky Tesco

Margarín Flora

