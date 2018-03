168 hodin? To je ten největší bulvár v zemi. Někdy si připadám, jako bychom se vrátili do komunismu, promluvil manžel Heleny Vondráčkové

Úvodem pořadu se pustil Michal do Františky Čížkové, jež hodnotí módu lidí ze showbyznysu. „Neupírám Františce, že hodnotí oblečení. Ale ona hodnotí i něco, co jí naprosto nepřísluší. Hodnotí to neférovým, neslušným způsobem. Odsuzovala Helenu, že by už dávno měla odejít,“ sdělil Michal s tím, že Čížková vyzývala k odchodu i Karla Gotta. „To dělá jenom hlupák,“ řekl Michal. Podezřívá Františku, že kritiku píše pod vlivem alkoholu.

Video najdete ZDE.

Michal však odmítl, že by byl nyní s nějakými novináři ve válce. „Vztahy s Rytmem života jsme narovnali a oni napíšou pravdu o článcích, které nás poškozovaly,“ poznamenal Michal k válce s časopsem, s nímž 12 let tvrdě bojoval.

Michal se rovněž rozhovořil o prezidentu Miloši Zemanovi, od nějž dostala Vondráčková státní vyznamenání. „Ocenila to, že někdo dokázal vyhodnotit její přínos. To, že to je z rukou prezidenta, to je obrovský náboj pro psychiku," míní Michal, jenž má k názorům Zemana blízko. „Podporuji ho,“ sdělil.

„Od začátku jsem věděl, že chci, aby znovu vyhrál prezident Miloš Zeman. Nebyla jiná varianta. Všichni další kandidáti neměli zkušenosti. Za Miloše Zemana nebyla adekvátní náhrada. A já se obávám, co bude za pět let, zda tu bude někdo s takovým charismatem, jako má Miloš Zeman,“ řekl Michal.

Následně se Michal vyjádřil k veřejnoprávní České televizi. „Veřejnoprávní média ohrožují sama sebe. Chybí tam zábava a strašně mi vadí zpravodajství,“ poznamenal Michal a dodal, že pořad 168 hodin je podle něj nejhorší bulvár v České republice. „Je neobjektivní a jednostranný, deformuje myšlení lidí. To je obrovská chyba České televize. Když vezmu Český rozhlas Radiožurnál, mám pocit, že jsem se vrátil do dob komunismu. Radiožurnál nesmí hrát Gotta, Vondráčkovou a Davida. Tam tyto zpěváky neuslyšíte,“ řekl Michal.

„Měli bychom také z České televize vyhodit Václava Moravce a nahradit jej někým seriózním,“ poznamenal Michal, ale zároveň přiznal, že už se na pořad nedívá, neboť jej nepovažuje za vyvážený. „Časem dojde k sebereflexi České televize,“ míní Michal.

autor: vef