20 milionů za malý byt v Praze? Ceny výrazně porostou, varuje makléř

Ceny bytů nadále rostou – a to nejen v Praze, ale i v dalších regionech. Index cen bytových nemovitostí v ČR v prvním čtvrtletí 2025 meziročně vzrostl o zhruba 10 %, u nových bytů dokonce o 13 %. V Praze se v některých čtvrtích, například v oblasti Prahy 7, cenový růst pohybuje kolem 18 %. U nových projektů v hlavním městě se nyní byty prodávají za průměrnou cenu přes 169 tisíc korun za metr čtvereční.
Dlouhodobý problém českého trhu spočívá v tom, že nové byty se staví pomalu a málo – povolovací procesy jsou jedny z nejdelších v Evropě, a nabídka tak nedokáže držet krok s poptávkou. Ceny rostou rychleji než mzdy a dostupnost bydlení se zhoršuje zejména pro mladé rodiny.
Největší tlak je patrný v Praze a ve velkých městech, kde se nedostatek bytů stal i klíčovým tématem předvolebních kampaní. Politici slibují regulace, daňové úlevy či podporu výstavby dostupného bydlení, protože poptávka dál výrazně převyšuje nabídku.
Realitní makléř Daniel Kotula se k situaci vyjádřil v rozhovoru pro FLOW. Tvrdí, že ceny pražských bytů dál porostou, a to nejrychleji na špičkových adresách. „Dnes vychází byt na Vinohradech o rozloze kolem 50 metrů čtverečních ve starším činžáku zhruba na 200 tisíc korun za metr čtvereční. Za deset let to určitě bude dvojnásobek,“ říká Kotula. Podle něj jsou byty v Praze stále levné, zejména v porovnání s jinými evropskými metropolemi.
Podle aktuálních inzerátů se byty 2+kk o rozloze kolem 50–55 m² v lokalitě Letná/Holešovice prodávají dnes za částky mezi 10 až 12 miliony korun, což znamená zhruba 200 tisíc za metr čtvereční. Pokud by se naplnila Kotulova predikce, že za deset let budou ceny na špičkových adresách dvojnásobné, znamenalo by to, že takový byt vyjde klidně na dvacet milionů.
Ceny bytů 4+1 na Vinohradech by se za deset let pohybovaly skutečně v astronomických částkách. Tyto byty se typicky nabízejí ve větších metrážích okolo 160 m² a více. Současné ceny se u nich pohybují mezi 23 až 34 miliony korun, což odpovídá zhruba 145 až 220 tisícům korun za metr čtvereční. Pokud by se v budoucnu vyšplhaly na dvojnásobek, vyšel by takový byt klidně na 46 až 68 milionů korun.
Kupní síla, která žene ceny nahoru, podle Kotuly pochází nejen od nejbohatších vrstev, ale i od vyšší střední třídy. „Mnoho lidí si byty kupuje za hotové,“ podotýká Kotula, a že proto nejde o žádnou realitní bublinu.
V centru Ostravy se ceny bytů pohybují na zcela jiné úrovni než v Praze. Z vybraných inzerátů vychází, že za byty 2+kk o rozloze mezi 50 až 65 metry čtverečními se tam platí částky od 3,3 do 4,7 milionu korun. Při přepočtu na metry čtvereční to znamená průměrně kolem 70 tisíc korun za m². Pro srovnání – na pražské Letné se obdobné byty pohybují nad hranicí 200 tisíc za m² a na Vinohradech dokonce kolem 180–190 tisíc za m².
Ostrava tak ukazuje, jak obrovský rozdíl v dostupnosti bydlení mezi regiony panuje – za cenu menšího bytu v Praze si lze v Ostravě pořídit hned několik bytů podobné velikosti.
Na rozdíl od Prahy, kde se byty 4+1 nabízejí v luxusních lokalitách za desítky milionů, v centrální části Ostravy je jejich nabídka poměrně omezena, prodávají se zde však v průměru kolem 6,1 milionu korun při velikosti zhruba 97 m². Cena tak vychází na přibližně 63 tisíc Kč za metr čtvereční, což je výrazně méně než v Praze.
Nájemní trh se podle Kotuly naopak postupně uklidňuje. Po skokovém růstu počítá do budoucna jen s tří- až pětiprocentním meziročním zdražením, a při zhoršení ekonomiky je možná i stagnace. Dodává, že nabídkové ceny na inzertních portálech mohou působit zkresleně – část bytů se nabízí dlouhodobě, ale reálně se prodává jen menší množství aktivních nemovitostí.
Kotula se vyjádřil také k hypotékám. „Když máte hypotéku, můžete být šťastní. Inflace totiž snižuje reálnou zátěž dluhů, zatímco aktiva zdražují,“ poznamenal. Dvojice s průměrnými pražskými příjmy podle něj bez potíží zvládne financovat byt 2+kk s 80% hypotékou. Lidé žijící sami pak musejí mířit na menší byty a častěji volit kompromis v lokalitě.
Jako investičně zajímavé oblasti označil Kotula například Holešovice, Palmovku či okolí náměstí Bratří Synků, kde očekává výrazný růst cen.
autor: Natálie Brožovská