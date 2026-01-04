232 miliard navíc. Rajchl a šokující tvrzení o Ukrajincích v Česku

„Pravda je jedním z mála pokrmů, jenž nejlépe chutná v syrové podobě. Budu moc rád, když si tohle video poslechnete – na fakta v něm uvedená totiž nemají odpověď,“ napsal poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) na svém facebookovém účtu.
A přidal videosekvenci z pořadu 360° CNN Prima News. „Tři roky jsem říkal, že ta válka neskončí jinak než u jednacího stolu s tím, že bude muset Ukrajina obětovat část svého území. Byl jsem za chcimíra. Tři roky jsem říkal, že ty peníze se na Ukrajině systematicky rozkrádají. To není jednotlivě, to je systém. Říkali jste mi všichni, že šířím ruské dezinformace, že nic takového není pravda. Dnes všichni uznáváte, že musíme jednat s Putinem, že to bude stát část ukrajinského území. Dnes všichni říkáte, že na Ukrajině je korupce. To, co já jsem říkal před třemi lety, za co jste mi dávali nálepky, tak dnes musíte uznat,“ řekl Rajchl ve studiu.
JUDr. Jindřich Rajchl
Dále upozornil, že ekonomický institut v Kielu spočítal, že k 30. dubnu 2025 jsme na ukrajinské migranty vynaložili 232 miliard korun. Částky zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) podle Rajchla neodpovídají realitě, protože do nich nejsou započítány náklady na hasiče, na policii, na soudce, na učitele a další.
Někdo nám věší bulíky na nos
Moderátorka Pavlína Wolfová namítla, že kdyby všichni Ukrajinci odešli, tak naše země přestane fungovat.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
K tomu Rajchl argumentuje: „Za prvé, nikdo neříká všichni, to je absolutní nesmysl. Za druhé, musíme rozlišovat to, že tady je otázka nějakého přínosu z hlediska jejich práce, a to, že nám tady někdo věší bulíky na nos, že se nám to vyplatí. Nevyplatí, protože vy sčítáte čísla, která nejsou sčitatelná. Vy proti sobě stavíte veškeré příspěvky včetně těch odhadovaných, jako je DPH a podobné věci. Nevím, jestli někdo stojí u trafiky a počítá, že ty cigarety koupil Ukrajinec. Asi ne. A proti tomu stavíte pouze přímé náklady. Ale když policie přijede na zásah, na rvačku dvou ukrajinských občanů, tak to nemají hradit oni? Nemají se podílet na nákladech našich učitelů, soudců, hasičů? Ta čísla tam nemáte. To je těch 232 miliard korun, které spočítal ekonomický institut v Kielu. Ukrajinští migranti nás stojí 250 milionů korun denně. A to vychází z ekonomického institutu v Kielu, který je na rozdíl od MPSV jednoznačně neutrální,“ zdůraznil Jindřich Rajchl.
Ministerstvo tepal i Kovanda
Podle MPSV za třetí čtvrtletí 2025 dosáhly modelované příjmy do státního rozpočtu z daní a odvodů osob s dočasnou ochranou 8,2 miliardy Kč, zatímco výdaje spojené s jejich podporou činily 3,9 miliardy Kč. Český rozpočet tak byl v „plusu“ o 4,3 miliardy korun. Z dat vyplývá dlouhodobý trend rostoucích příjmů a klesajících výdajů. Zatímco v roce 2023 výdaje převyšovaly příjmy, situace se postupně obrátila. Od začátku roku 2024 příjmy stabilně překonávají výdaje a nůžky mezi nimi se dál rozevírají. Tolik údaje od MPSV.
Údaj 232 miliard korun však uvádí také ekonom Lukáš Kovanda. Podrobnou analýzu publikoval loni v únoru. „České ministerstvo práce a sociálních věcí říká, že na pomoc ukrajinským uprchlíkům dalo Česko od začátku invaze do konce loňska 62,5 miliardy Kč. Podle Institutu pro světovou ekonomiku v německém Kielu to ale bylo 7,96 miliardy eur, tedy 199,6 miliardy Kč dle aktuálního kurzu,“ sdělil Kovanda.
Dále napsal: „Česká republika dosud Ukrajině poskytla vládní pomoc v přepočtu za zhruba 233 miliard korun, v Evropské unii jí tak náleží páté místo, plyne dále z dat německého institutu. Institut průběžně sleduje a vyhodnocuje vojenskou, finanční i humanitární pomoc Ukrajině realizovanou několika desítkami zemí světa. Česko podle institutu poskytlo od začátku invaze Ruska na Ukrajinu 24. února 2022 do konce loňského roku na úrovni vlády pomoc napadené zemi v objemu zmíněných 7,96 miliardy eur související s řešením uprchlické krize a k tomu pomoc za 1,3 miliardy eur v podobě zejména vojenských dodávek. Celkově jde o zhruba 9,3 miliardy eur, což dle dnešního kursu odpovídá 233,2 miliardy korun,“ vysvětlil Kovanda.
Ze zemí EU v daném období realizovalo větší celkovou pomoc Ukrajině v absolutním vyjádření už pouze Německo, Polsko, Nizozemsko a Španělsko. „Česká pomoc je dokonce absolutně vyšší než třeba pomoc Francie, jejíž ekonomika je ovšem zhruba devětkrát větší než ta česká,“ upozornil Kovanda.
Ekonom však také opakovaně uvádí, že pomoc se státu vrací prostřednictvím integrace uprchlíků do trhu práce. Česko na ukrajinských uprchlících podle něj nakonec vydělá miliardy.
Rozpor v datech může být způsoben tím, že německý institut započítává i vojenskou techniku a přímou pomoc ukrajinské vládě. Celková hodnota vojenské pomoci ČR Ukrajině od roku 2022 do konce 2025 činí 17,4 miliardy Kč.
ČR za tuto pomoc získala refundace od spojenců a EU v hodnotě 25 miliard Kč, což převyšuje vynaložené prostředky. ČR přispívá do EU makrofinanční pomoci Ukrajině (např. půjčky na provoz státu), kde její podíl činil kolem 1,13 miliardy korun (47,8 milionu eur) na balík z let 2023–2027.
Humanitární a stabilizační programy (gesce MZV) dosahují stovek milionů korun ročně, slouží např. na odminování.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
Ukrajinci
Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.