Za oponou vzkazu herečky Haváčové o Ukrajině: „Tak už to vidíme celé“

Český internet na začátku týdne velmi zaujala výzva herecké partnerské dvojice Sarah Haváčová – David Prachař.
Dvojice umělců v neděli podpořila akci „stojíme za prezidentem“, pořádanou Milionem chvilek, která se tentokrát konala napříč celou zemí, nikoliv jako jedna demonstrace. Herci se přihlásili z Chebu.
„Občanky a milí občané. Je jaro, probouzíme se ze zimního spánku, je třeba se politicky aktivovat,“ vysvětlil David Prachař.
Výzva k politické aktivizaci však některým připomněla hercovo mládí před rokem 1989, kdy verši Vítězslava Nezvala vyzýval k mobilizaci zcela jiné.
Jeho partnerka však nezůstane pozadu. „Voláme z Chebu a z dalších měst v naší republice, abychom řekli, co je ve společnosti důležité.“ Volání z celé republiky některým dokonce připomnělo atmosféru let padesátých.
„Jsme si vědomi ceny nabyté svobody a stojíme za panem prezidentem Petrem Pavlem,“ pokračovala herečka. „A také stojíme za nezávislostí médií, to znamená České televize a Českého rozhlasu,“ přikyvoval Prachař s tím, že je proti rušení poplatků.
„Zároveň stojíme za ukrajinským obyvatelstvem, které více než pátý rok brojí a bojuje proti ruské agresi, ruskému zlu,“ pokračovala jeho partnerka ve výčtu zásadních agend. „Česká republika by měla věnovat víc peněz a víc vojenského kontingentu Ukrajině,“ souhlasil její herec, který podle bulváru má čerstvě být i jejím životním partnerem.
„Věříme v sílu demokracie,“ zarecitovali pak oba společně.
Herečka příspěvek sdílela na svých sociálních sítích a komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „Kdyby byly v padesátých letech sociální sítě, vypadalo by to takhle nějak podobně,“ padlo mimo jiné.
„Kdybychom vás neměli, museli bychom si vás vymyslet,“ poznamenala k umělcům novinářka Angelika Bazalová. Video s voláním z Chebu sdílela, ale současně své diváky vyzvala, ať se raději zdrží komentářů.
Přesto se někdejší redaktorka obratem dočkala vzkazu od bývalé kolegyně z České televize Nory Fridrichové. Ta Bazalové vytkla, že herečku „hodila do toxického prostředí“.
„Ta holka pomáhá v sirotčinci v Tanzánii, za covidu pomáhala v nemocnici umírajícím starým lidem, je v aktivní záloze a je to vážně strašně hodnej a čestnej člověk,“ vysvětlila.
Bazalové pak vytkla, že „ty jí stáhneš video z jejího profilu a hodíš ji do tohohle toxického prostředí a posmíváš se jí“.
Ačkoliv Angelika Bazalová žádné video nestahovala, jen s výzvou ke zdrženlivému hodnocení sdílela veřejně dostupný příspěvek, dozvěděla se, že „jsi opravdu chudák“.
„Já myslím, že paní Haváčová ani nepočítala s tím, že v reakci na toto video někdo bude ohleduplný,“ říká k tomu Angelika Bazalová pro ParlamentníListy.cz.
Video Prachaře s Haváčovou podle ní zašlo někam, kam si nikdy nemyslela, že může politická podpora v této zemi zajít. Takže by čekala, že reakcí ze strany příznivců Petra Pavla bude taktní upozornění tvůrcům, že toto už bylo trochu moc. „Ale místo toho slyším nadšený aplaus, jak to pěkně řekli. A to i od lidí, se kterými jsme se podobně přepáleným projevům ještě nedávno společně smáli,“ dodává Angelika Bazalová.
A připomíná, že směrem ke straně nazývané jako „dezoláti“ se podobné ohledy nebraly nikdy.
„Celá naše generace devadesátých let vyrůstala na tom, že takové projevy nám přišly nepřijatelné a směšné,“ dodává. V případě Nory Fridrichové, která jako její generace začínala v médiích ještě v minulém tisíciletí a má podobnou generační zkušenost, jí to přijde neuvěřitelné.
Podobný šok a úvahu, kam jsme se to dostali, prý zaznamenala nedávno nad příspěvkem Zdeňka Hela, se kterým dlouhodobě vede polemiku o covidových opatřeních. Ten svůj příspěvek, ve kterém hrozil trestním oznámením zmocněnci slovenské vlády Peteru Kotlárovi, uzavřel slovy: „Demokracii si totiž v našich krásných a hrdých zemích nejenže rozvracet nedáme, ale především dát nemůžeme.“ Což už je vyloženě předlistopadový slovník.
„Já jsem za to v podstatě ráda. Už se zvedla opona, vidíme to úplně celé, každý si může udělat vlastní úsudek,“ poznamenává k tomu pro ParlamentníListy.cz Angelika Bazalová.
Nemocnice, Afrika, Ukrajina
Sarah Haváčová tuto generační zkušenost nemá, narodila se v roce 1990 a formativní roky prožívala už v Evropské unii na gymnáziu ve Vyškově a JAMU v Brně. Přes ostravské Divadlo Petra Bezruče se dostala do Prahy, kde hraje v několika divadlech i ve filmu a v televizi.
Známější se ale stala až v posledních letech i díky své veřejné aktivitě, o které se zmiňovala Nora Fridrichová. Během pandemie začala pomáhat v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod pražským Petřínem, byla jednou z prvních z umělecké branže, kdo šel pomáhat přímo do nemocnic.
Tuto zkušenost považuje za zásadní a formativní, takže v dalších letech začala působit jako dobrovolnice a zapojila se i do pomoci Ukrajincům. „Je vysoce důležité, abychom stáli při Ukrajincích, protože když Ukrajina padne, máme útočníka za dveřmi a Rusové se nezastaví,“ vyznala se.
Na Ukrajině několikrát byla osobně s neziskovou organizací Neohnutí, která tam dodává z Česka ojetá auta.
Aniž bychom chtěli zpochybňovat její upřímnou snahu pomáhat, u tohoto spolku se zastavme. Založil jej v roce 2021 Vojtěch Strašík, jičínský regionální koordinátor Milionu chvilek a několikanásobný místní kandidát za lidovce. Předmětem činnosti je ochrana a prosazování lidských práv a základních svobod a podpora občanské angažovanosti a sídlo má v obci Vysoké Veselí. Zaujme, že na stejné adrese sídlí i společnost Safety Assistance s.r.o., věnující se provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem. Statutářem je zde Jan Bartoníček, jeho kolega z lidoveckých kandidátek už od roku 2006.
Sarah Haváčová se stala hlavní tváří této organizace, se kterou spolupracuje i pražský magistrát. V loňském roce si třeba vybrala na pražských odstavných parkovištích osm vozidel určených k likvidaci, která následně byla přestavěna a dodána na ukrajinskou frontu.
Celou akci měl koordinovat zastupitel za TOP 09 Jiří Ptáček, známý díky někdejšímu předvolebnímu spotu se Zdeňkem Svěrákem též jako „žižkovský skaut“.
Spolek Neohnutí je též součástí konsorcia Business klub Ukrajina společně s organizacemi jako Evropské hodnoty, Asociace pro mezinárodní otázky nebo KoridorUA, se kterou spolupracuje na dodávání vozidel na Ukrajinu.
Oleg hlásí, že od dobrého spolku Neohnutí převzal díky vaší neochvějné podpoře dvě pancéřovaná auta pro rozvoz chleba a evakuaci civilistů z frontových zón. Děkuje a žehná. pic.twitter.com/TzD6s2lLxf— Martin Dorazín (@mdorazin) February 11, 2026
Herečka je tváří jejich kampaní i sociálních sítí.
Zkušenost s cestami na Ukrajinu vedla Sarah Haváčovou k rozhodnutí vstoupit do aktivních záloh Armády ČR. Stala se jednou z tváří tohoto projektu a všech náborových kampaní armády.
„V březnu jsme s kamarády z moravské vesnice Vřesovice jeli s humanitární pomocí na Ukrajinu. Ocitli jsme se v oblasti Sumy, kousek od fronty. Setkali jsme se s vojáky, ukázali nám svoji techniku, pozvali nás na kafe, strávili jsme s nimi část odpoledne. Hodně mě to zasáhlo, a když jsem se vrátila domů, rozhodla jsem se, že vstoupím do aktivní zálohy armády,“ vzpomínala na konci minulého roku.
Své zážitky prezentovala v rozhovorech a byla zvána i do pořadů týkajících se věcí zcela nesouvisejících s její profesí.
Na začátku února byla třeba jednou z pětice glosátorů v pořadu Události, komentáře týdne, kde se zrovna rozebírala kauza esemesek Petra Macinky. „Já jsem vděčná za pana prezidenta. Pan prezident Pavel je za mě hrdina. Není to voják, co fňuká, máme se o koho opřít, je to štít hodnot a slušnosti a arbitr dobrého člověka,“ poučila vedle sedícího Ladislava Jakla.
Kromě toho se ale herečka v posledních týdnech dostala do médií i díky svému čerstvému vztahu s kolegou Davidem Prachařem. Ten zajímal především bulvár vzhledem k tomu, že člen slavného hereckého rodu doposud tvořil manželskou a mediálně viditelnou dvojici s jinou herečkou, Lindou Rybovou, s níž má dvě dcery. Příběh byl okořeněn tím, že se celá trojice potkává v jednom divadle, kde se současně objevily komplikace s premiérou nové hry v Prachařově režii, které měla způsobit právě herečka Haváčová.
Sluší se dodat, že aktuální zájem o její osobu souvisí také s hereckým výkonem v televizním seriálu Metoda Markovič, kde hraje manželku slavného vyšetřovatele. Ze všech těchto důvodů je kolem herečky velmi živo nejen kvůli jejím komentářům veřejného dění na podporu Milionu chvilek, prezidenta, Ukrajiny a České televize.
Je zřejmé, že jestliže se někdo rozhodne zapojit do debaty o veřejných otázkách, musí unést i tvrdší oponenturu. Zejména v případě, že se jedná o osobu veřejně známou.
V Česku je téma řešeno slavným výrokem Ústavního soudu, že „osoby veřejně činné musejí unést vyšší míru zájmu“. Ten byl vynesen roku 2005 v typově velmi podobné kauze Vondráčková vs. Rejžek, kde hudební novinář hájil své právo tvrdit, že k úspěšné kariéře zpěvačky přispěla také „hudební mafie“ a rozebírat v rámci novinářské činnosti ve veřejnému zájmu vazby stojící za uměleckými kariérami.
„Pro osoby činné v oblasti veřejného života, ať již jde o politiky nebo o osobnosti veřejně známé, obecně platí, že disponují mnohem snadnějším přístupem k médiím, a mají tak mnohem snadnější možnost vyvrátit to, co ony samy považují za smyšlenky,“ konstatoval tehdy senát ÚS.
Nakonec z celého videa hereckého páru všechny nejvíc zaujala závěrečná výzva: Když teď zařvete v Chebu, tak vás uslyší i v Bruselu. Jsme tady.
Pod příspěvkem se sešly i komentáře, že snaha „být slyšet i v Bruselu“ je nakonec tím hlavním důvodem veškerých aktivit celého Milionu chvilek.
