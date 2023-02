2621 Kč za koš jídla! A přišla sprcha. To Globus nečekal

Supermarket Globus v reklamní kampani nabízí plný košík údajně výhodného zboží za 2 621 korun. Jenže tuto reklamu viděla skupina lidí, kteří za výhodnými nákupy jezdí do Polska. A pro řetězce to nedopadlo dobře. „Ani kousek masa a samé blbosti jsou na tom seznamu,“ posteskla si například jedna uživatelka. Další pak jmenovali ceny. A divili se, že něco takového Češi vůbec koupí. Přišlo doporučení, co s drahým zbožím mají supermarkety udělat. Není slušné.

Například supermarket Globus ve své reklamní kampani uvádí, že „drží nízkou cenu“. „Takhle vypadá výhodný nákup,“ píše u plného koše, který dle výčtu stojí „jen“ 2 621 Kč.

Jenže tato fotografie se dostala do skupiny lidí, kteří jezdí nakupovat do Polska. A ti mají o „výhodných nákupech“ úplně jiné představy. Například o rýži, která je na cenovce u plakátu za 55 Kč. „V PL za 20 Kč,“ srovnala paní Šmídová. A další pak poznamenali, že jsou v českých supermarketech i dražší balení. „Už nevím, co kolik v ČR stojí, nesleduju to a nenakupuju v ČR nic. Vždy jsem u těchto obrázků jak v Jiříkově vidění,“ svěřila se ještě paní Šmídová.

„V košíku většinou největší předražený bordel připomínající jídlo... Zlaté Polsko. Kvalitní a ještě rozdíl min 1000 Kč míň,“ mínil o nákupním vozíku Globusu Richard Dlabaja. „Kdyby jenom 1000, my nakupujem jen v Polsku a musím říct, že naše měsíční úspora na jídle a ostatním činí za měsíc skoro 2500 Kč,“ přizvukovala Martina Czyžová.

„Ani kousek masa a samé blbosti jsou na tom seznamu,“ stěžovala si taktéž Andrea Laurinová-Kykalová. Pavel Košař se přidal, že podobný nákup by v Polsku vyšel v korunách na 1 500 Kč maximálně. A přidávali se další.

Nebyl to však jen Globus, na který přicházely stížnosti. „Kupuji Floru a v Albertu za 119 Kč a rajčata 99 Kč. Pak jezte zdravě," posteskla si Daniela Hlaváčková. „Tak za 119 Floru ať si nechají, nevydělávám na předražený komerční produkty, když jsou jiné levnější. A též se to dá jíst! Teď za 119, příští měsíc za 150 Kč, ne?!“ přidala se další spotřebitelka.

Další přispěvatel se svěřil, že viděl papriku za 45 korun, tedy v podstatě za stejnou cenu jako kuřecí maso. „Já dnes taky chtěla papriku a když jsem viděla 169 Kč za kg, tak jsem si říkala, jestli tohle jako myslí opravdu vážně? To jsou Češi fakt tak blbý narod, že si necháme takhle srát na hlavy a žrát za chvíli suchý chleba, protože na nic jiného nebude? Fakt se mi u té cedule chtělo brečet,“ stýskala si Veronika Kleiblová.

Ceny potvrzovala i Kateřina Holubová. „Naše Česko se zbláznilo, paprika kilo skoro 170 Kč, okurka kus 44,90 Kč, gel na praní 1100 Kč, prostě u všeho cena katastrofa!! Se nedivím, že lidé radši nakupují v Polsku.“ O něco levnější okurku našel Tomáš Válek. Ale stále ne podle jeho představ. „Dneska LIDL okurka salátová 36 korun. To si ji můžou narvat do prdele a je jedno kterým koncem napřed,“ zhodnotil.

Nebyl sám, kdo si myslel, že drahé potraviny si mohou supermarkety strčit někam. „Albert, sušenka Mila 19 Kč. Já se bez ní v poho obejdu, měl jsem ji rád, když byla za 9 Kč, pak ji dají do akce za 12, to ať si ji taky strčej do prdele,“ vzkazoval Petr Salaj.

„Zmetci zkouší, co český člověk vydrží, jediné řešení nekupovat, ať jim to shnije, zlodějům,“ doporučoval Zdeněk Londin. „Volili jste někteří pětidemolici, tak vidíte kam to vede,“ dával vysoké ceny za vinu vládě Jan Špaček.

