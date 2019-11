400 tisíc migrantů za jediný rok. Když jsme se začali bránit, EU zaklekla. Orbánův muž řekl, co se dělo

Azbej vysvětlil, že stojí v čele agentury podřízené vládě, která pomáhá křesťanům za hranicemi Maďarska. Úřad vznikl v roce 2016 a jedním z jeho cílů je prolomení ticha kolem problému pronásledování křesťanů ve světě.

„Západní kultura má dvojí morální povinnost pomáhat křesťanům. Máme skupinu, která je nejpronásledovanější na světě a v některých zemích na Blízkém východě a v Africe čelí násilí genocidních rozměrů, to nás čistě z humanitárního hlediska nemůže nechat klidné. Zároveň jde o lidi, kteří jsou našimi bratry, když ne ve víře, tak jsou nositeli židokřesťanských kořenů. První křesťanské kultury existovaly v severní Africe, je to kolébka naší civilizace. Chtěl bych zdůraznit, že křesťanům pomáháme explicitně, ne exkluzivně. Když někde vznikne s naší podporou nemocnice nebo škola, je to vzepětí pro celou oblast a všechny její obyvatele bez ohledu na náboženství. Dále má Maďarsko jako každá země své humanitární projekty, které nejsou zaměřeny nábožensky. My stojíme mimo ně, navzájem si nekonkurujeme," vysvětlil ředitel agentury.

Stát se prý snaží pomáhat křesťanům jak v Africe, tak na Blízkém východě. Azbej zdůraznil, že pomáhat těmto lidem mimo EU je podstatně levnější.

„Maďarsko je malá země, která není moc bohatá, ale pomoc v těchto oblastech je také mnohem levnější záležitostí než v Evropě. Máme zkušenost, že za dva miliony eur jsme v Iráku opravili celé městečko,“ prozradil vládní úředník s tím, že maďarská vláda poskytuje prostředky na obnovu domů, kol a chrámů.

Na mezinárodním poli je prý vládě Viktora Orbána vyčítáno, že mluví o pronásledovaných křesťanech a nezmiňuje i pronásledované osoby jiných vyznání, ale kabinet Viktora Orbána trvá na tom, že chce křesťanům pomáhat, a to třeba i proti vůli Evropy, která se podle vlády v Budapešti od svých křesťanských kořenů odvrací.

Vedle toho Orbánův kabinet trvá na tom, že bude vynucovat dodržování mezinárodního práva.

„Od roku 2015 jsme nepřetržitě kritizováni za dodržování platných mezinárodních dohod, za to, že chráníme vnější hranici Evropské unie, přesně jak nám to ukládají smlouvy. Migrační vlna v tom roce zasáhla Maďarsko tak, že k nám přes Srbsko nelegálně přišlo čtyři sta tisíc osob, které překročily několikeré hranice a z valné většiny neměly zájem požádat v Maďarsku o azyl. To, že jsme vybudovali fyzickou bariéru a začali trvat na dodržování nějakých pravidel, z nás udělalo černé ovce. Maďarsko přijímá uprchlíky, kteří jsou uprchlíky podle práva. Pokud jde o ekonomickou migraci, myslíme si, že má být legální a kontrolovaná. Existuje právo na azyl, neexistuje právo vybrat si, kde budu žít, abych zlepšil své životní podmínky. Taková snaha je pochopitelná, ale její naplnění není lidským právem. Naopak lidé v Maďarsku a napříč Evropou mají právo být ochráněni před tímto masivním přívalem migrantů,“ poznamenal Azbej.

