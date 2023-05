56 miliard! A Bartoš neví. Šlachta tahá drsné nařčení

Do veřejného prostoru před pár dny unikla informace, že se ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) rozhodl utlumit v Česku zavedený systém rodných čísel. Na tiskové konferenci odmítl informaci kolující ve veřejném prostoru, že toto utlumování vyjde na 56 miliard, ale prý neví, na kolik to přesně vyjde. A zakladatel Přísahy Robert Šlachta bouchl do stolu.

Ve veřejném prostoru již nějaký čas koluje informace, že se chystá utlumení rodných čísel, z nichž se dá zjistit datum narození a pohlaví držitele čísla, a že to celé vyjde na 56 miliard. Na starosti to má mít ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Ten na tiskové konferenci již odmítl, že by rušení rodných čísel mělo vyjít na tak velkou sumu, ale nedokázal říct, na kolik tento krok asi tak vyjde.

A Robertu Šlachtovi došla trpělivost.

„Odmítáme rušení rodných čísel za 56 miliard,“ zdůraznil. Odvolal se přitom na analýzu společnosti Grant Thornton, ze které vyplývá, že by útlum rodných čísel vyšel právě na 56 miliard. Podle studie by změna IT systémů stála veřejnou správu 14,8 miliardy korun a soukromý sektor dokonce 41,4 miliardy korun.

Šlachta má za to, že je nesmysl rušit něco, co funguje a s čím pracují všechny státní instituce.

„Chtějí přestat používat systém, který funguje léta, každý mu rozumí, je přehledný a používají ho všechny státní instituce. Místo toho vznikne chaos náhodných identifikátorů. A jaký je důvod? To samozřejmě nikdo z vlády nevysvětlil!“ uvedl předseda Přísahy.

Bartoš by podle něj udělal lépe, kdyby lidem popsal, v čem všem jim bude ku prospěchu a pomůže jim digitalizace státní správy. Ze Šlachtova pohledu se ministr rozhodl jít zcela opačnou cestou a život lidem jen komplikuje.

„Místo toho, aby ministr Bartoš vystoupil a řekl, kde stát lidem tou jeho digitalizací pomůže, uleví, urychlí a zlevní, tak tu zase máme další drahou změnu, která lidem život akorát zkomplikuje: Budeme mít BankID, eWallet, eDokladovku, eObčanku, BSI, SIFO, AIFO, KIFO a kdovíco ještě,“ zdůraznil Robert Šlachta s tím, že občané se budou v různých aplikacích ztrácet a zmatkovat.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

Moderátorka Terezie Tománková v nedělní Partii na CNN Prima News připomínala, že závazek utlumit systém rodných čísel přijala česká politická scéna již v roce 2009, tedy dlouho před tím, než se Piráti ocitli v poslaneckých lavicích.

Marek Benda z ODS, Jan Lacina z hnutí STAN, Margita Balaštíková z ANO a Zdeněk Kettner z SPD se v televizním studiu shodli, že „nápad s rušením rodných čísel“, s nímž přišel šéfpirát Ivan Bartoš, lze odložit, nebo úplně opustit – protože před českým státem leží důležitější úkoly.

V tomto bodě se na to podle Šlachty Přísaha dívá stejně.

Celé prohlášení Roberta Šlachty:

