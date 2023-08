62% nárůst elektřiny, Polsko 3,4 %. „A Fiala se chlubí?“ Premiér mluvil, expert nevydržel

reklama

Komentář k vystoupení premiéra Fialy, aneb sice zemědělcům zdražily vstupy, ale za to přijdou o část dotací…

Pan premiér opět po roce promluvil na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích k zemědělcům. Opět ještě větší hlouposti než v loňském roce. A opět pan premiér prokázal svoji absolutní neznalost o ekonomickém fungování firem a dalších zákonitostech podnikové a na ni navazující hospodářské politiky státu. Když pan premiér chce mluvit o něčem, čemu vůbec nerozumí, měl by si vzít poradce, kteří ekonomice a zemědělství rozumí. To, co předvedl, je velká ostuda.

Vyjádřím se k pěti myšlenkám, které pan premiér vyslovil.

1. Zemědělci a potravináři měli rekordní zisky.

Hodnotit absolutní výši zisků, či procentický nárůst zisků, pokud neuvedu obrat firmy či zisk nebo ztrátu minulého roku a zisk na 100 Kč výkonů, je plácáním pytlem o rybník. Pan premiér vůbec neví, o čem mluví, nebo je dezinformátor, který chce poškodit a pomluvit zemědělce a potravináře před spotřebiteli. Uváděný zisk zemědělců a potravinářů je za rok cca 20 miliard korun, které se vztahují k obratu cca 500 miliard korun. To znamená, že v tak úspěšném roce u zemědělců a potravinářů byl zisk na 100 Kč výkonů cca 4 Kč, a to při dotacích cca 40 miliard ze zdrojů EU a cca 5 miliard Kč do provozů z národních zdrojů. Nevím, zda to pan premiér dokáže pochopit, ale těch 20 miliard Kč nestačí na rozvoj a inovace, a proto se podniky zadlužují nebo tlumí výrobu. Žádné odvětví národního hospodářství by s tak malým profitem nepracovalo.

Jen 4 největší energetické firmy mají v roce 2022 zisk přes 200 miliard korun. To pan premiér nekomentuje. Tento zisk je v cenách energií zvýšený o 62 % oproti roku 2021. To musí podniková sféra zaplatit v nákladech a ty promítnout do cen. O obrovských profitech IT firem, chemických, průmyslových a stavebních firem v rozpětí od 10 do 50 % z výkonů, o těch neřekne ani slovo. Pokud nebudou mít zemědělské podniky odpovídající profit, to je prvovýroba alespoň 8 %, potravinářská výroba alespoň 6 %, bude pokračovat stagnace a pokles výroby jednotlivých komodit jako například vepřové maso, kde ve srovnání s rokem 2019 došlo v roce 2022 k poklesu výroby o 12 % (zdroj pig poulation anual date z 28. 8. 2023).

Pan premiér opět mimo mísu…

2. Klesla inflace na 8,8 %, tak se to musí promítnout v cenách, sdělil pan premiér.

To je pan premiér opět mimo mísu. Inflace se většinou srovnává se stejným měsícem předchozího roku. To znamená, že ceny vzrostly o dalších 8,8 % oproti cenám z loňského července. Pokud nechtějí podniky vykázat ztrátu, musejí ceny růst, samozřejmě různě u jednotlivých komodit. Prosím, je třeba si uvědomit, že pokud inflace roste, i když menším tempem, nemohou ceny poklesnout. Nechápu, že při vzdělání pana premiéra je názor poklesu cen možný.

3. Investice do inovací.

Pan premiér má pravdu, ale pokud alespoň 30 minut věnoval prohlídce strojů, musel poznat, že nejvíce inovací je na velkých strojích, vlivem zvětšující se koncentrace výroby na celém světě. Trvalým apelem pana premiéra je zmenšování hospodářství se směřováním podpory těm, kteří nic neprodukují nebo jejich produkce je v národním měřítku nepodstatná. Vidíte, je to opět hloupost. Každý vyspělý stát podporuje koncentraci výroby a zvyšování produkce, aby vybral co nejvíce daní do státního rozpočtu. U nás je to naopak, soběstačnost je v průměru cca 50 % a podpory jdou těm, kteří na daních platí minimum. Pan premiér řeší balíčky, které snižují životní úroveň a vysávají lidem úspory. Možná si to takto přeje.

4. Zvládla se energetická krize.

Energetická krize se nezvládla nikde. U nás je to nejhorší. Jak jsem uvedl, elektrická energie se v loňském roce u nás pro podniky zvýšila o 62 %, v Polsku o 3,4 %, v Německu o 2,6 %, v Rakousku o 1,7 %, na Slovensku o 7,7 %. Vlády sousedních států použily intervence a řešily dostupnou cenu energií, aby udržely konkurenceschopnost jednotlivých firem. U plynu byla situace obdobná. U nás byla v roce 2022 cena plynu 29–35 Kč za m³. V roce 2021 7–8 Kč/m³. Státy jako Maďarsko, Rakousko, Itálie a Německo využívaly i využívají zemní plyn za 6–9 Kč/m³. Jak mohou naše podniky konkurovat? Přece jsme měli nejvyšší inflaci 17,8 % v roce 2022 a v současné době máme také jednu z největších inflací. Jak pan premiér může mluvit o tom, že jsme něco vyřešili a zvládli, nemohu pochopit.

O kolik nižší národní dotace má oproti „starým zemím“ EU ČR?

5. Zkrácení národních dotací.

Zemědělcům se mají zkrátit dotace z 5 na 2,9 miliardy. Pokud není panu premiérovi známo, tak národní dotace má ČR oproti starým zemím (EU14) na úrovni 20 až 25 %. Jak chce pan premiér abychom konkurovali v cenách, když naše národní podpory nebudou ani 15 %. Naše zemědělské podniky jsou na jednotném trhu v EU. Marže v maloobchodě jsou současně vyšší než v okolních zemích.

Mrzí mě, že musím konstatovat, že vláda pana premiéra Fialy neví, co dělá. Asi se řídí sloganem „nevědomost hříchy nečiní“.

Pane premiére, pokud nechcete ubližovat lidem, přenechte prosím řízení státu těm, kteří ve svém životě prokázali způsobilost a zanechali za sebou hodnoty, které budou využívat generace našich potomků.

Zdeněk Jandejsek

předseda představenstva akciové společnosti Rabbit CZ

bývalý prezident Agrární komory ČR

člen Klubu 2019

