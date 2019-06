713 „mega“ vrátí Agrofert? Další pohroma z EU

Do České republiky doputoval druhý audit, tentokrát existuje jen v tištěné podobě a byl předán z ruky do ruky, údajně proto, aby nemohlo dojít k dalšímu úniku do médií. V tomto auditu se hovoří o možném střetu zájmů Andreje Babiše a o jeho holdingu Agrofert momentálně odloženém ve svěřenském fondu . Ale nejen o něm. Podle Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz se v něm hovoří také o ministrovi zemědělství za ČSSD Miroslavu Tomanovi.

Do České republiky dorazil další audit hodnotící čerpání dotací a střet zájmů Andreje Babiše v této věci. Tentokrát jde konkrétně o zemědělské dotace. „Podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2017 skupina vykázala celkové dotace přes dvě miliardy korun, které dělí vlastním způsobem: na provozní dotace, na něž připadlo 1,3 miliardy korun, a investiční dotace (tedy nejen zemědělské, ale i do průmyslu) s částkou téměř 713 milionu korun,“ napsaly k tomu Hospodářské noviny.

V materiálu se však údajně nehovoří jen o předsedovi vlády, ale také o ministrovi zemědělství za ČSSD Miroslavu Tomanovi. Tomanova rodina totiž podniká v zemědělství a jedna z rodinných firem dosáhla na evropské dotace. Ministr však důrazně odmítá, že by měl střet zájmů.

„Od začátku říkám, že žádný střet zájmů nemám, a na tom trvám,“ uvedl k tomu Toman. Své prohlášení ještě zdůraznil tím, že třikrát zopakoval, že absolutně žádný střet zájmů nemá. „Absolutně ne, absolutně ne, absolutně ne,“ trval si na svém.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Miroslav Toman BPP



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na čtvrteční dopoledne Toman chystá krátkou tiskovou konferenci, kde se ke svému možnému střetu zájmů vyjádří.

„Už loni v dubnu při úvahách o tom, že by se Toman mohl vrátit do křesla ministra, ve kterém seděl několik měsíců již v Rusnokově vládě na přelomu let 2013 a 2014, se ozývaly hlasy proti jeho nominaci. Mimo jiné s odkazem na to, že se může dostat do střetu zájmů vzhledem k rodinnému podnikání v zemědělství. Tomanův otec Miroslav je držitelem 80 procent akcií firmy Agrotrade. Ředitelem společnosti je navíc ministrův bratr Zděnek,“ připomněl v této souvislosti server.

Toman se opakovaně bránil, že se plně věnuje jen práci na ministerstvu, vstává v brzkých ranních hodinách a z úřadu se vrací pozdě večer, takže na nějaké rodinné podnikání nemá čas. Operoval také stanoviskem Státního intervenčního fondu, podle kterého Babiš prý není ve střetu zájmů. Není v něm ani on sám, protože se rozhodl jít vlastní cestou a o rodinný podnik se prý opravdu nestará.

Piráti však tvrdí, že možný střet zájmů se ukazuje např. na firmě Xaverov spadající pod Agrotrade. Společnost obdržela dotaci dva miliony korun v rámci programu pro rozvoj venkova.

Psali jsme: Telička se ptal na Babiše v EU. Zde je výsledek Ano, je to útok na Českou republiku. Ministr Havlíček v rádiu podpořil Babiše Z Bruselu dorazil druhý audit, Respekt o něm psal dopředu. Kromě Babiše se prý dotýká i ministra Tomana Jakub Janda se těší na vládu bez Babiše. A Respekt volá: Přiveďte nám nějaké voliče ANO!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp