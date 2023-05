72 zlých hodin pro Rusko. Před protiofenzivou prý nastal zmatek

CNN představila analýzu popisující, jak je, či spíše není Rusko připraveno na ukrajinskou protiofenzivu. Posledních 72 hodin podle CNN ukázalo, jak zlé to je. Papež František oznámil, že se podílí na snahách o uzavření míru mezi Ruskem a Ukrajinou. Z Ruska mezitím zaznívá, že se Polsko proměnilo v pirátský stát. A server katarské televize Al-Džazíra nabídl srovnání americké invaze v Iráku se současným ruským vpádem na Ukrajinu.

Papež František po návratu z Maďarska ve Vatikánu oznámil, že se podílí na úsilí ukončit válku na Ukrajině, ale prozatím nechtěl být více konkrétní, protože je vše „v běhu“. Na papežova slova upozornila CNN. Přímo v Maďarku ještě papež poznamenal, že mír nebude možné uzavřít bez otevření a udržení komunikačních kanálů a Vatikán bude ochotný jednat např. i o návratu ukrajinských dětí unesených do Ruska. „Svatý stolec je ochoten jednat, protože je to správné, prostě to tak je,“ řekl.

Americká zpravodajská stanice vedle slov papeže upozornila také na analýzu, která naznačuje, jak Rusko je, či spíše není připraveno na tak dlouho probíranou ukrajinskou protiofenzivu.

„Na kyjevské frontové linii je slyšet pohyb vozidel a dělostřelecké údery, pravidelné výbuchy zasahují důležité ruské cíle v okupovaných oblastech. Ministr obrany Kyjeva prohlásil, že přípravy se ‚chýlí ke konci‘, a prezident Volodymyr Zelenskyj ujistil, že k protiofenzivě ‚dojde‘, přičemž se zdráhá uvést přesné datum zahájení,“ napsala CNN.

Ruská strana měla podle CNN řadu měsíců, aby se připravila na pravděpodobný ukrajinský protiútok, pravděpodobně v Záporoží, a také se připravili. Podle CNN to však má háček.

„To se také stalo, a to díky rozsáhlým zákopovým obranným sítím, které jsou vidět z vesmíru. Toto uznání jejich mohutnosti nemusí být v roce 2023 nutně komplimentem. Jsou velké, to ano, ale jsou také něčím, co si každý může prohlédnout na Googlu. To v éře přesných raket a rychlého obrněného pokroku není zrovna skvělé,“ upozornila americká zpravodajská stanice.

A to prý není jediný ruský problém.

„Ale právě posledních 72 hodin asi nejvíce prozradilo nedostatečnou připravenost Ruska. Nejprve došlo ke zjevnému vyhození náměstka ministra obrany odpovědného za logistiku Michaila Mizinceva. Ruské ministerstvo obrany jeho odvolání neupřesnilo, pouze vydalo nařízení, že jeho místo nyní zastává Alexej Kuzmenkov,“ pokračovala CNN s tím, že Mizancev byl znám jako řezník z Mariupolu a důvodů k jeho vyhazovu bylo během rok trvající války dost a dost, ale nabízí se otázka, proč byl vyhozen právě teď. „Odvoláním klíčových ministrů ve chvílích předtím, než její armáda čelí ukrajinskému protiútoku, vysílá Moskva signál zmatku,“ napsala také CNN.

K tomu zakladatel soukromé vojenské skupiny wagnerovců veřejně prohlašuje, že jeho muži v Bachmutu nemají dost munice a možná se budou muset stáhnout z města. CNN upozornila, že Prigožinovi nelze tak úplně věřit, ale skutečnost, že těsně před ofenzivou promlouvá tak, jak promlouvá, Rusku neprospívá.

Z ukrajinské strany však přichází informace, že Rusko spustilo v posledních hodinách další raketový útok. Ukrajinci prý sestřelili 15 z 18 vypálených raket.

Ruská státní agentura Ria Novosti oznámila, že ruské síly dál ostřelují Ukrajince s pomocí děl a na Avdiivku proběhly i letecké údery.

Agentura také označuje Polsko za pirátský stát. Činí tak kvůli tomu, že Poláci ve Varšavě zabavili objekt školy, ve které se vzdělávaly děti ruských diplomatů. Polský soud konstatoval, že Rusové objekt ve Varšavě drželi protiprávně, ale podle Rusů není zabavení objektu ničím jiným než pirátstvím.

„Poláci s pocitem naprosté beztrestnosti požadují pokračování hostiny. Šéfredaktor listu Rzeczpospolita Boguslaw Hrabota se svou rusofobií prostě vzrušeně prohlásí: ‚Ruská odplata by se měla očekávat... Ale zároveň by se jich člověk neměl bát.‘ Vysvětlení je jednoduché a cynické: ‚Polští diplomaté se mohou v Moskvě setkat s problémy, ale nikdo proti nim nezvedne ruku. Kremelští zbabělci pronásledují slabé a bezbranné‘. Ano, Poláci věří ve svou beztrestnost, ano, Poláci se inspirují myšlenkou, že mohou s Ruskem udělat cokoli a využít ‚jedinečné historické šance‘. A to bude muset být dříve nebo později zastaveno,“ napsal v komentáři k tématu komentátor Vladimír Kornilov.

Server katarské televize Al-Džazíra nabídl srovnání americké invaze do Iráku z počátku tisíciletí se současným ruským vpádem na Ukrajinu.

1. května 2003 prezident USA George W. Bush oznámil, že hlavní bojové operace v Iráku skončily. Oznámil vítězství. Američané však pobyli v Iráku dalších 8 let a během této doby čelili teroristickým tokům, potýkali se s korupcí zdejších úřadů, a tak podobně. Při začátku útoku přitom byli Američané přesvědčeni, že budou rychle doma.

Podobné je to i s ruskou invazí na Ukrajině. Al-Džazíra připomíná, že i Rusové věřili, že za pár dní invaze skončí a že uspořádají vítěznou přehlídku přímo v Kyjevě. Místo toho Ukrajinci začali ničit jejich vojenské kolony s pomocí amerických raket Javelin.

Jak koalici vedenou USA v Iráku, tak Rusko na Ukrajině vedla do války bezuzdná pýcha – to je „klíčový prvek“, který mají tyto dva konflikty společný, řekl Ibrahim al-Marashi, profesor irácké historie na Kalifornské státní univerzitě.

Al-Džazíra má za to, že Rusku a Spojeným státům je společná i další věc. Když se pro něco rozhodnou, ignorují mezinárodní právo a jdou si za svým cílem. Rusům a Američanům je společné i to, že se oba státy spoléhají na bojovníky ze soukromých armád. U Rusů to jsou wagnerovci, u Američanů šlo o skupinu Blackwater.

Přesto se podle serveru Al-Džazíra ukázalo také několik rozdílů mezi americkou a ruskou invazí. Američané v roce 2003 prokázali, že konvenční válku umí vést mnohem lépe a efektivněji, než v roce 2023 Rusové na Ukrajině. Američané měli ještě jednu výhodu. Po útoku na Irák jejich ekonomika nečelila sankčnímu tlaku. Válka se ekonomiky USA nedotkla tak, jak zatěžuje válka na Ukrajině ekonomiku ruskou.

V závěru svého komentáře Al-Džazíra upozorňuje na ještě jeden rozdíl. Zatímco válka v Iráku rozkolísala jen Blízký východ. Válka na Ukrajině má podle serveru mnohem větší dopady.

„Konflikt přichází také v době, kdy se rozpadají ochranná zábradlí propojeného globálního řádu, která odrazovala od válek mezi velkými ekonomikami. … Globální postoje k problémům, jako je Tchaj-wan, se přitvrzují, protože USA a Čína se blíží k otevřenému konfliktu – jejich strategická rozhodnutí jsou pravděpodobně částečně ovlivněna každým tahem na ukrajinské šachovnici. Svět je zkrátka nebezpečnější než před dvaceti lety. Hlavní jaderná mocnost je zapojena do války, která vtahuje mocnosti NATO. A ani velmoci nemohou vytvořit alternativní realitu,“ uzavřel server.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

