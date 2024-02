78 tisíc „vztyčených prstů". Bidena právě potkala vážná věc

reklama

Ve Spojených státech postupuje horký politický rok. Na podzim proběhnou prezidentské volby, ve kterých se podle všeho zopakuje čtyři roky starý souboj Donalda Trumpa a Joea Bidena. Trump jasně vítězí nad svou jedinou zbývající konkurentkou Nikki Haleyovou. Zvítězil i v státě Michigan.

U demokratů v Michiganu jasně vyhrál úřadující prezident Joe Biden. Ale pozor. Vyhrál navzdory odporu, kterému čelil mezi arabskými voliči v Michiganu. Americko-arabští voliči mu chtěli ukázat svou sílu a vzájemně se vyzývali k odevzdání bílých lístků do uren. Prý aby Bidena vytrestali za americkou podporu Izraeli po teroristickém útoku ze 7. října 2023, kdy členové teroristického palestinského hnutí Hamás vtrhli do Izraele a rozpoutali tu krveprolití. Izraelská armáda na tento teroristický čin odpověděla rozsáhlým úderem na prakticky celé pásmo Gazy.

Protest podpořila demokratická kongresmanka z Michiganu Rashida Tlaibová, která v úterý řekla, že je „hrdá“ na to, že v primárních volbách hlasovala proti prezidentovi, a zároveň vyzvala k „příměří“ nepřátelských akcí v Gaze. Na její slova upozornil server televize Fox News.

„Ahoj všichni, tady Rashida. Byla jsem dnes hrdá na to, že jsem vešla a vytáhla demokratický volební lístek a volila nezávazně. Musíme chránit naši demokracii, musíme se ujistit, že naše vláda je o nás, o lidech," řekla Tlaibová ve videu. „Když 74 % demokratů v Michiganu podporuje příměří, ale prezident Biden nás neslyší, toto je způsob, jak můžeme využít naši demokracii k tomu, abychom řekli - naslouchej.“

Americký zpravodajský kanál MSNBC přinesl rozhovor s organizátorkou protestu Laylou Alabedovou. Ta ve vysílání prozradila, že v rámci kampaně nazvané „naslouchej Michiganu“, chtěli, aby bílý lístek bez jména demokratického kandidáta v primárkách odevzdalo alespoň deset tisíc lidí. Proč 10 tisíc? To je přibližně počet voličů, kteří v roce 2016 pomohli k vítězství Donalda Trumpa v Michiganu nad tehdejší kandidátkou Hillary Clintonovou.

A zdá se, že dosáhli velkého úspěchu, protože už jen podle odhadů odevzdalo bílý lístek v demokratických primárkách na 20 tisíc voličů. A to byly teprve odhady. Bílý lístek nakonec odevzdalo přes 78 tisíc voličů, na což upozornil např. server amerického listu The New York Times.

Layla Alabedová ve vysílání MSNBC neskrývala nadšení.

„A víte, Palestinci jsou právě teď v našich srdcích a v modlitbách a víme, že to děláme proto, abychom měli trvalé příměří a vyvíjeli tlak na Joea Bidena, aby teď změnil kurz. Kampaň Listen to Michigan se soustředila pouze na to, aby primární volby vyslaly ten hlasitý vzkaz Joe Bidenovi, že nyní potřebujeme příměří. Potřebujeme, aby naslouchal svému hlavnímu voliči, své základně, která ho v roce 2020 vyslala do úřadu. Má nám naslouchat, když říkáme, že potřebujeme trvalé příměří, abychom zachránili co nejvíce životů,“ prohlásila a obrátila se tím ve vysílání na Bílý dům. V roce 2020 Biden Trumpa v Michiganu porazil asi o 154 tisíc hlasů.

Než se rozloučila s diváky, přiznala, že nemluví za celou americko-arabskou komunitu v Michigenu, protože i tato skupina se prý dělí na různé proudy.

Biden i navzdory této iniciativě v Michiganu jasně zvítězil, když získal přes 81 procent odevzdaných hlasů. Na jeho stranu se přiklonilo přes půl milionu voličů, na což upozornil např. server listu The New York Times.

Ředitel Emerson College Polling Center Matt Taglia před pár dny představil v televizi ABC News a serveru The Hill průzkum, ve kterém svádějí Donald Trump a Joe Biden těsný souboj v Pensylvánii. Pro Trumpa by v tomto průzkumu hlasovalo 45,1 procenta voličů, pro Bidena 42,9 procenta voličů. 12 procent dotázaných dosud není rozhodnuto, komu dá hlas. To je podle Matta Taglii pro Bidena vlastně dobrá zpráva, protože tito voliči by se nakonec mohli přiklonit k němu.

Špatná zpráva pro Bidena však podle ředitele Taglii je, že jen malý počet voličů přikládá v těchto volbách velkou váhu otázce svobodné možnosti jít na potrat. Na tomto tématu získal Biden v roce 2020 nemálo voličů. Ale podle průzkumu je tato otázka dnes důležitá jen pro 5,2 procenta dotázaných. Přes 40 procent lidí zajímá stav americké ekonomiky a jak vysoké budou platit daně. Téma imigrace je důležité pro 10,7 procenta voličů.

Na závěr svého vystoupení Taglia zdůraznil, že prezidentské volby v USA proběhnou až za řadu měsíců a během té dob se toho může ještě hodně změnit. „Znovu bych chtěl všechny varovat, že se to může dramaticky změnit,“ prohlásil.

Psali jsme: Vraždící migranti: Elon Musk ví, proč je nevykopnou. Záměr „Bez CIA bychom se Rusům postavit nemohli“. Slavné noviny rozkryly spolupráci s Kyjevem, funguje už od Obamy Děsivé video. Americký voják se upálil za Palestinu Vyčerpaný Zelenskyj, panika na Ukrajině. Dolehly vážné zprávy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

válka v Izraeli Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.