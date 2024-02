850 traktorů proti rekreační jízdě pro Výborného! Hlasitá dohra protestů. Jan Veleba šíří text. Za podpory Klause

Je čtvrtek 22.2. 2024 – Agrární komora a Zemědělský svaz, bez Asociace soukromého zemědělství, dělá protestní jízdy k hraničním přechodům a další protestní jízdy ve velkých městech. Údajně proti byrokracii a bruselské zemědělské politice. Přitom od historické jízdy 850 traktorů v pondělí 19. února v hlavním městě Praze, první v novodobých dějinách, se Agrární komora ČR přímo distancovala. Prezident Agrární komory, mladý funkcionář, přišedší z Bruselu, Jan Doležal, ji prohlásil za politickou akci a Zemědělský svaz spolu s Asociací soukromého zemědělství pana Doležala v této odporné dezinformaci podpořili. Toho ministr Výborný náležitě využil a označil v přímém televizním vysílání mne, kolegu Jandejska a odboráře Dufka za největší škůdce českého zemědělství. Velmi zvláštní od člověka, který je v oboru čistý amatér.

Pojďme ale dál. Distancí od pondělní historické jízdy, tímto počinem, se Agrární komora a její člen, Zemědělský svaz, stali defacto provládním subjektem, řekněme už, pokud se zemědělství týká, šestikoalice. Nakonec to čtvrtečními prapodivnými rekreačními jízdami mezi desátou a dvanáctou hodinou jenom potvrdili. Je zajímavé, co uvedl ministr Výborný, aby se ještě víc spolu s Doležalem vymezil proti pondělní téměř devítistovce traktorů v Praze, jak tu čtvrteční podivnou jízdu vzal. Cituji jeho slova: „Dnešní stávku beru jako svou podporu a potvrzení svého mandátu pro vyjednávání v Evropské komisi“.

Boží prostoto, první protest, stávka to nebyla ani náhodou, po listopadu 89 na podporu ministra za KDU-ČSL s volebními preferencemi 3%! Respektive na potvrzení jeho mandátu pro vyjednávání v EU. Těžko říct, o čem bude neználek Výborný v Bruselu vyjednávat, když včera, tedy den po jízdě Agrární komory, europarlament prodloužil bezcelní dovozy veškerých potravin z Ukrajiny, tedy i obilí. To bude v krátkém časovém horizontu znamenat další útlum českého zemědělství a potravinové bezpečnosti pro občany co do objemu i kvality. Může snad být jasnější důkaz, že Agrární komora dělá provládní politiku a v zemědělství hraje roli šesté, nevolené, koaliční instituce? Tak její roli vnímá a současně nechápe široká veřejnost i politici. Jeden příklad za všechny: „To, co dnes předvedli ochočení zemědělci, to bylo nechutné“.