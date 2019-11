A co s tím chtějí dělat? Tvrdá rána opozici. Minář, feministky... jen to lítalo

Opozice je mdlá a za současné situace nemá šanci ve volbách do Poslanecké sněmovny na úspěch nad hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Zamýšlí se ve svém komentáři redaktor Viliam Buchert pro server Reflex.cz a popisuje, co by opozice musela udělat, aby vůbec nějakou šanci měla. Nejdřív by se podle něj musela oprostit například od levicového podhoubí tvořeného klimatickými alarmisty, neziskovými organizacemi, veřejnoprávními médii, feministkami a také spolkem Milion chvilek pro demokracii. „Ani velké protesty k vítězství nad Babišem nestačí. Musí se přetavit v reálné hlasy ve volbách,“ poznamenává. A co se týče koalice Pirátů a ODS, tak to by prý dokonce bylo „toxické společenství“.

svého komentáře především ocenil nedělní projev premiéra Andreje Babiše v Národním muzeu. Ten byl podle něj pozoruhodný především tím, že ministerský předseda „dokázal ocenit i věci, které jsou zásadní". Přibližuje, že má na mysli boj disidentů proti komunistickému režimu, Chartu 77, Václava Havla, vstup České republiky do EU i NATO či to, že právě listopadová revoluce vedla k opětovnému získání svobody. „Předseda vlády dokonce přiznal, že nebyl v minulosti statečný a že na členství v komunistické straně není pyšný," shrnuje. Jedinou výtku by Buchert našel jen u „sebechvály" vládě. „Bylo to státnické vystoupení, které patří k podobnému svátku," oceňuje však.

A táže se, co s tím vším chce opozice dělat? Jelikož prý nic nenasvědčuje tomu, že by byla opozice schopná porazit Andreje Babiše ve volbách do Poslanecké sněmovny. „Opoziční strany se zatím jen předhánějí v tom, kdo řekne na adresu Babiše silnější výrok, a vychloubají se, jak budou po příštích parlamentních volbách vládnout. Nic tomu ale nenasvědčuje,“ doplňuje ostře na adresu opozice Buchert. Proti premiérovi by podle něj měla opozice bojovat neobvyklými a originálními myšlenkami a kroky, což zatím vůbec nedělá.

Přikládá i možnost koalice Pirátů a ODS. Vzápětí však dodává, že se něco takového nejeví reálné. „Bylo by to toxické společenství, protože Piráti jsou nevyzpytatelní aktivisté, o kterých nikdo neví, co má od nich čekat,“ píše. Na podporu dalších stran by prý takováto koalice mohla rovněž zapomenout.

Ohledně spolupráce ANO s ČSSD má podle komentátora záležet na tom, zdali se do Sněmovny sociální demokracie vůbec dostane. To platí i o Trikolóře Václava Klause mladšího. Nejreálněji se tak má jevit podpora od komunistů a SPD: „Za určitých okolností Babiše opět mohou podpořit komunisté a Okamurova SPD. A podpoří ho i prezident Zeman, který by měl být v té době pořád na Pražském hradě.“

„Opozici hrozí i nebezpečí v podobě takzvaných libtardů, kteří se na ni v poslední době houfně nabalují. To je levicové podhoubí tvořené klimatickými alarmisty, neziskovými organizacemi, veřejnoprávními médii, feministkami a také známý spolek Milion chvilek pro demokracii,“ tvrdí Buchert. Takovíto lidé podle něj mohou odradit především konzervativnější voliče volící středopravicové strany.

Demonstrace proti vládě i prezidentu Zemanovi jsou podle Bucherta vyjádřením svobodné vůle občanů a patří k demokracii. To však nestačí. „Ani velké protesty ale k vítězství nad Babišem nestačí. Musí se přetavit v reálné hlasy ve volbách,“ poukazuje.

Změny prý ničí i „excesy některých extremistických křiklounů“. Příkladem má být útok na Václava Klause mladšího na Národní třídě 17. listopadu. „V čem Klaus zradil? Že si dovolil založit vlastní stranu a že se snaží získat mandát i v dalších volbách? No a co? Vždyť po tom volala v sobotu celá Letná,“ dodává. A upozorňuje, že na Letné se objevily i transparenty volající po vyvlastnění majetku, „což je něco zcela absurdního, nedemokratického“.

Porazit Babiše by tak mělo jít jen, kdyby měly strany nové, neotřelé lídry a rozhodly se jít do voleb v pevné koalici. Nesměly by také prý podléhat „módnímu klimatickému šílenství, které může vyvolat následné problémy v ekonomice“. Zaměřit se podle komentáře mají více především na živnostníky.

Má však existovat ještě jedna, byť ne úplně populární cesta. „Eliminovat všechny možné extrémy a zpupné hlasité aktivisty tím, že za určitých přesně vymezených podmínek by vznikla dohoda s Babišem. Dohoda, která by posunula Českou republiku vpřed. Tímto názorem se ale každý dopředu odrovná, že?“ zamýšlí se Buchert závěrem.

