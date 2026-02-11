Cílené rozbití za Fialovy vlády, odhalil Veleba a žádá nápravu

Zemědělství, cultura agri, znamená pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat. Je to obor, který byl a je těsně spjat s rozvojem lidské společnosti a pohled na něj by měl zůstat bez větších změn. U nás v České republice tato stará pravda dostala za minulé Fialovy vlády pořádně na frak. Byly preferovány dovozy zemědělských produktů i potravin a ty domácí, jako bychom nepotřebovali.
Podpora české produkce, spojená s mediální kampaní…
Důvodem pro politickou garnituru byla struktura našeho zemědělství – relativně velké a konkurenceschopné zemědělské podniky, které ovšem politicky nevyhovovaly. Cílem minulé vlády bylo tyto rozbít a vše směřovat ke klasickým rodinným farmám. Takže malé rodinné farmy na začátku potravinového řetězce a giganty nadnárodních obchodních řetězců na jeho konci. Pokládám tento model, jak to vystihnout, za skandální a je třeba, aby nová vláda, nový ministr zemědělství, pan Šebestyán, neprodleně zahájili restart resortu. Jak? Podporou české produkce, spojenou s její mediální kampaní. Jinými slovy opakem toho, co tu předváděla minulá vláda s ministrem zemědělství Výborným.
Redistributivní platba a rozbití naší agrární soustavy…
Svět směřuje ke globalizaci a české zemědělství nemůže jít opačným směrem, byl by to ekonomický propadák. Řekl bych, že je třeba současnou strukturu našeho zemědělství přijmout plně za svou a všemožně ji podporovat – zemědělská družstva, akciové společnosti, rodinné farmy a tomu uzpůsobit systém dotací. Konkrétně například takzvanou redistributivní platbu, což je dotace na prvních 150 hektarů půdy. Představuje cca 9 tisíc korun na každý hektar. To je mimořádný tahák – téměř milion a půl dotací farmě o 150 hektarech stejně jako velké farmě, třeba o tisíci hektarech – dostane redistributivní platbu jenom na 150 hektarů. Je to obtížně pochopitelné, ale je to tak, a je to opatření, které směřovalo k rozbití naší agrární soustavy, snížení výroby a vytvoření prostoru pro dovozy. Pikantní je, že nic takového nemají třeba v sousedním Německu, kde jsou vedle menších farem velké podniky na východě Německa a třeba i v západním Polsku.
Takže, nová vládo a nový pane ministře zemědělství, čeká vás hodně práce. Zastavení pádu a návrat politiky, směřující k rozvoji resortu a potravinové soběstačnosti. Upřímně si přejeme, aby se vám to podařilo.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
