A jak to ovlivnilo volby? Ústavní soud smetl žalobu na SPD

Politici často ukazují ostré lokty. V předvolebním čase o to častěji. Řada lidí má ale za to, že předseda SPD Tomio Okamura a jeho kolegové v tehdejší koalici s Trikolorou a s PRO to ale před krajskými volbami přehnali.

Na Václavském náměstí v Praze se před volbami objevil billboard s mužem afrického vzhledu, s nožem v ruce a s informací, že SPD nestojí o „chirurgy z dovozu“. A to řadě lidí hnulo žlučí. Tak moc, že došlo i na podání k Ústavnímu soudu ČR.

Advokátka Pavla Krejčí teď na sociální síti X popsala, jak to celé dopadlo.

Ústavní soud smetl stížnost ze stolu. Podle Krejčí to znamená, že politikům projde takřka všechno. Nebudou mít nastaveny žádné hranice.

„Ústavní soud se k argumentaci téměř nevyjádřil. Nevyjádřil se ani k vedení kampaně a ke kvalitě volebních zákonů. Nevyužil tuto příležitost ani k tomu, aby vyzval Parlament k zavedení předvolební soudní ochrany, po které rozhodně nevolám sama, ale i řada odborníků. To, zda splnil svoji úlohu ochránce ústavnosti, si můžete porovnat sami, když srovnáte rozhodnutí a naši argumentaci. Více k tomu asi není co říci. Nejhorší je, že podobné chování bude i nadále tolerovatelné a že politici nemají stanovené prakticky žádné hranice,“ poznamenala advokátka.

Dnes přišlo rozhodnutí Ústavního soudu ve věci kampaně SPD. V ústavní stížnosti jsme namítali, že současná judikatura týkající se přezkumu voleb (tzv. algoritmus přezkumu) je pro případy, kdy se ve volební kampani vyskytnou prvky rasistické, xenofobní a výzvy k násilí v rozporu — Pavla Krejčí (@pavla_krejci) October 31, 2024

Ústavní soud ČR se vyjádřil následovně: „Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že kampaň volební strany vyvolávala silný pocit strachu, xenofobie, homofobie, působila rasisticky a propagovala prvky násilí jako řešení společenských problémů,“ konstatoval soud.

A jak odpověděl na tuto konkrétní část stížnosti? „Ústavní soud také nebude hodnotit obsah volební kampaně koalice SPD, Trikolora a PRO. Důvodem je zejména to, že jej nehodnotil ani krajský soud, který dospěl k závěru, že stěžovatelčině návrhu na neplatnost voleb nelze vyhovět, neboť neobsahuje tvrzení o tom, jak mělo namítané porušení zákona hrubě ovlivnit výsledek voleb. Na tomto přístupu neshledává Ústavní soud nic neústavního,“ konstatovali soudci.

Podavatelé stížnosti podle Ústavního soudu ČR nijak nedoložili, jak přesně kampaň SPD ovlivnila volby.

Volební legislativa je nastavena tak, že počítá s tím, že výsledek voleb odpovídá vůli lidu. A pokud to někdo zpochybňuje, musí podle soudců předložit důkazy, které by ukázaly, v čem výsledky voleb neodpovídají vůli voličů. Ústavní soud má za to, že není úkolem soudců není domýšlet, co by mohlo být, kdyby nebylo konkrétních billboardů, nebo co by se stalo, kdyby bylo podobných billboardů víc. Znovu se zopakoval argument, že má-li někdo pochybnosti o regulérnosti voleb, musí pro své tvrzení předložit konkrétní důkazy.

„Všechny možné vady a pochybení je třeba považovat za relativní a jejich dopad je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb,“ upozornili také soudci.

Soudci proto neviděli důvod se touto stížností dále zabývat, zamítli ji a nakonec upozornili, že proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Psali jsme: „Babiš je proruský,“ straší Politico. Kdo za tím stojí? Opět „paní, která dělala pro Rakušana“ Ukrajina nemá šanci. Loví vojáky kde může, nestačí to, říká Hrnčíř Nerudová se zastala brusičů a slévačů. Váží si jejich těžké práce Babiš o příští vládě: S ODS určitě ne