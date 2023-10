A mám to zadarmo! 14 dní klid. Vysmátý Čech přijel z Polska

Natankoval v Polsku plnou nádrž. Díky rozdílu ceny 7 Kč na litr měl cestu zadarmo, svěřil se „vysmátý“ Čech po návratu z Polska, kde nakupoval. Potraviny i drogerii nakoupil v takovém množství, že má od nákupů na 14 dní klid. Je mu jen líto, že chudší občané také nemohou popojet a nakoupit do zásoby. A jak že je to s cenami pohonných hmot v Polsku?

Rozdíly v cenách pohonných hmot mezi Českem a Polskem se v posledních dvou týdnech staly velkým lákadlem přeshraničního cestování nejen pro ty, kteří jezdí do Polska nakupovat pravidelně.

Miroslav Červenka, žijící v Ústeckém kraji, kde také kandidoval za Trikoloru, přidal osobní zážitek z tohoto víkendu.

Vydal se prý na nákupy do Německa, kam to má 12 kilometrů, a do Polska, kam jen o něco málo více.

Potraviny a drogerii prý nakoupil v takovém množství, že teď čtrnáct dní nemusí do obchodů na české straně hranice, předražených díky vládní politice, čtrnáct dní ani vkročit.

Navíc v Polsku natankoval plnou nádrž a rozdíl cen je dnes takový, že měl celou cestu zadarmo.

Aktuální rozdíl je podle něj 7,50 na litr.

„Když pak připočtete, že v Polsku např. seženeme maso okolo 65 Kč/kg vepřové a 95 Kč/kg hovězí (za cca 120/kg bylo v polském Kauflandu irské) + za 19 Kč máslo (200 g) nebo 9 Kč/kg brambor, kuřáci pak na každé krabičce koupené v Polsku ušetří okolo 50 Kč, není divu, že polské markety praskají ve švech pod náporem českých zákazníků žijících v blízkém i vzdálenějším příhraničí,“ pochlubil se Červenka. Je mu jen líto, že chudší občané také nemohou popojet a nakoupit do zásoby.

Fotogalerie: - Českopolský Těšín

Během září byl rozdíl u benzínu ještě vyšší, kolem deseti korun. Nyní už pohonné hmoty zdražují i v Polsku.

Nejníže byly ceny v přepočtu na 32 korunách za litr, teď už je standardem spíše 34. V Česku však ceny rostou podobně rychle.

Nárůst cen pohonných hmot, který svět zažívá přibližně od srpna a má ještě zrychlit, je způsoben několika jevy v globální ekonomice, zejména dohodou Ruska a BRICS na snížení těžby ropy.

Známý ostravský bloger a znalec slezského příhraničí Ladislav Větvička ale podotýká, že v Polsku ještě vloni v listopadu platili řidiči za litr v přepočtu 42 korun, zhruba stejně, jako ti naši.

V různých zemích ale konkrétní podobu ceny na pumpách samozřejmě ovlivňují i domácí faktory. Česko má oproti Polsku výrazně vyšší spotřební daň, jednu z nejvyšších v EU.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Polsko naopak udržuje daňovou úlevu, kterou zavedlo v rámci boje proti inflaci v roce 2022. Tehdy ji snížilo z 23 procent na 8 procent. Nyní už je zpět na 23 procentech.

Polská vláda prodloužila nulovou DPH na základní potraviny do konce roku 2023. Je obviňována, že tak učinila v rámci předvolebního populismu, Poláci jdou totiž k parlamentním volbám teď v říjnu. Česká televize také hovořila o tom, že polská vláda tlačí na prodejce. Vláda to však odmítá.

Česko stanovuje spotřební daň pevnou částkou, a to ve výši 9,95 korun za litr. Navíc je odváděna i DPH.

Výpočet ekonomů zjistil, že pokud je v Česku na stojanu cena za litr benzínu 40 Kč, má z toho stát na daních 19,78 korun.

Rozdíly v daních, nejen u pohonných hmot, ještě zvýraznily cenové nůžky mezi Polskem a Českem, které přispěly k fenoménu nákupů v Polsku. Přes hranice se pravidelně vypravují z pohraničních oblastí tisíce lidí včetně zmíněného kandidáta Trikolory.

„Smůlu samozřejmě mají lidé chudší, kteří si nemohou dovolit nakupovat do zásoby v zahraničí a dále pak ti, kteří žijí daleko od polských, resp. německých hranic, např na jižní nebo jihovýchodní Moravě. Ale neměli by zoufat, po slovenských volbách mají naději, že také u nich budou do roka ceny blíže oněm polským než nad těmi českými,“ uzavřel optimisticky Miroslav Červenka.

V Česku bohužel bude třeba si ještě dva roky počkat...

