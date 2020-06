A my nic?! Umělci se dočkali: Dostanou miliardu. Bylo kvůli ní dusno

reklama

Vláda pokračuje v rozvolňování karanténních opatření spojených s celosvětovou pandemií koronaviru. Česku se podařilo první vlnu čínské nemoci covid-19 zvládnout a život se vrací do normálu. Platí to i o kulturních akcích, na které měli lidé od začátku března zakázaný vstup. Zákaz však na kulturní obec dopadl velmi tvrdě. Tak tvrdě, že se bude ještě dlouho stavět zpátky na nohy.

Na to upozorňuje i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

„Teď v červnu to bude takový opatrný začátek, bude záležet na dalším vývoji, teprve pak se rozhodne, že po nějakém čase z podzimu se můžeme vracet k normálnímu životu. Takže to nebude rychlé – a částečně je to pravděpodobně i tím, že řada lidí se obává a že rytmus života, jak jsme ho znali před touto krizí, se ztratil. Budeme ho znovu hledat,“ upozornil ministr v ČT.

Předpokládá, že velké akce v létě spíš neproběhnou, místo toho by se podle něj mohlo konat několik akcí menších. Ani do hradů a zámků se prý zatím lidé nijak nehrnou.

„V tomto roce jsme dostali prostředky a nové dotační tituly, třeba právě pro oblastní divadla, tam je dalších tři sta milionů navíc. Mně připadá, že divadla vědí, že s penězi mohou v tomto roce počítat, a snad je to trochu uklidnilo, ale mně se zdá, že hlavní problém kolem kultury se bude týkat debaty o rozpočtu na rok 2021. Byl bych rád, kdyby se mi v těchto jednáních podařilo získat prostředky. Mít tak půl miliardy na příští rok, abychom znovu mohli přijít s programem, který by obcím a městům řekl: Pokud budete mít starost o divadla a orchestry, pomůžeme vám,“ pokračoval Zaorálek.

Podle informací ČTK proto ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem kultury připravuje program pomoci pro umělce, kde by se mohla objevit až jedna miliarda korun.

„Aktuálně je možné říct, že probíhají jednání k programu ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva kultury na podporu kulturně-kreativního průmyslu,“ sdělila na dotaz ČTK mluvčí MPO Štěpánka Filipová.

Už v dubnu čelil Zorálek kritice, že hledá pomoc pro kulturmí instituce, které pobírají dotace, ale ty, které se dosud obešly bez dotací, se bály, že se teď pomoci nedočkají.

„My netoužíme po dotacích z ministerstva kultury. My jsme byli schopni a jsme schopni postarat se sami o sebe, a teď možná ještě problém nemáme, ale na konci srpna už ano. To je prostě šest měsíců. Navíc velmi nejistých. Tady vláda sdělila, že 8. června teoreticky můžeme otevřít divadlo, ale pro 50 lidí. To v zásadě pro naše divadlo znamená, že to jsou herci na jevišti a jejich zázemí. My jsme divadlo, které má 805 míst, a pokud nemáme vyprodanost zhruba 83 procent, tak hrajeme ve ztrátě,“ zdůraznil producent Oldřich Lichtenberg v dubnovém rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým na XTV.

Luboš Xaver Veselý chtěl vědět, zda zástupci divadel nežádají o peníze příliš brzy, zda na to nebude čas, až strach z pandemie opadne a život se vrátí do normálu.

„Bojím se, jestli to celé není předčasná ejakulace, toto... Jestli v tomto není chyba, jestli jste neměli počkat, až třeba budete moct jednat se Zaorálkem bez roušky?“ otázal se.

Lichtenberg odvětil, že Zaorálek a jeho kolegové tímto segmentem kultury pohrdají, a tedy tito umělci tak museli rázně bouchnout dveřmi a žádat Zaorálkův odchod.

„Nikdy by se to nestalo, kdyby pan ministr splnil to, co slíbil, a minimálně kdyby vyslechl naše argumenty. On to ale nikdy neudělal, on se nám cíleně vyhýbá, protože on a jeho rádci v rámci ministerstva kultury skutečně tímto segmentem opovrhují,“ nebral si servítky Lichtenberg.

Ředitel Divadla Na Jezerce se k Lichtenbergově výzvě nepřipojil, ale ani on ve vyjádření pro server iDNES.cz Zaorálka nešetřil.

„Česká kultura existuje celá léta i bez ministerstva kultury. Pan Zaorálek bohužel přehlíží fakt, že už třicet let nežijeme v socialistickém zřízení a součástí kultury jsou – stejně jako všude v civilizovaném světě – soukromé subjekty, které například v euroatlantickém prostoru tvoří základ kvality tamního života,“ uvedl.

Teď se zdá, že se umělci peněz opravdu dočkají.

„Naděje je blízko. Zdá se, že na podporu dosáhne nejenom alternativa, ale také my ostatní, co se snažíme kumšt dělat poctivě,“ napsal na sociální síti za sdružení letních divadelních scén Janis Sidovský.

Jana Heřmánková z České obce hudební však dodala, že vedle finanční pomoci umělci potřebují také jasný plán dalšího rozvolňování restriktivních opatření. Nejlepší by prý bylo, kdyby na podzim všechna omezení zmizela. Pokud to epidemiologická situace dovolí.

„Chceme dělat akce bezpečně a podle jasných pravidel. Případně můžeme začít dělat demonstrace,“ pohrozila Heřmánková.

