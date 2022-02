A najednou je zle? Holec dohrál kauzu „Rambo Lipavský“. Jedovatě

Ačkoliv vláda slíbila, že už nebudou takové komunikační zmatky jako za Babiše, tento slib byl porušen, míní Petr Holec ve svém pravidelném pořadu, protože „Vlasta Válek jede bomby“. A navíc, vláda možná dostane vlastní gól od Senátu. A také se obul do Lipavského. „Jestli tohle vidí Putin, tak je to všechno v pohodě, na Ukrajinu nevlítne jediný ruský voják, protože jestli v té dotykové linii se vyskytuje někdo takový, tak je mír navždycky,“ smál se „vojínu Honzíkovi“. Návštěva Ukrajiny byla prý stejně k ničemu. Podotkl, že Aleně Schillerové se všichni smáli, ale u Lipavského je oheň na střeše.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 5% Ne, je to nehorázné přirovnání 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16996 lidí

Pustil se například do Fialova tvrzení, že už se ministři nebudou vyjadřovat zmatečně. Připomenul, jaký zmatek vyvolala zpráva, že se na hygienách bude propouštět a že tento pokyn přišel z ministerstva. Což pak ministerstvo dementovalo, aby následně oznámilo, že škrty přece jen budou. Jinými slovy – „Vlasta Válek jede bomby,“ soudil Holec.

A věnoval se i pandemickému zákonu, který Sněmovna i přes obstrukce ze strany SPD schválila. Jenže teď je zákon v Senátu, jehož ústavněprávní výbor doporučil horní komoře Parlamentu jeho zamítnutí. „Jestli Senát zruší pandemický zákon týden poté, co ho Sněmovna schválila, s těmi samými argumenty, které měla ve Sněmovně opozice, tak to bude skutečný majstrštyk,“ míní komentátor s tím, že to se snad žádné jiné vládě tak rychle nepodařilo. „Vlastní gól je hodně slabé slovo,“ doplnil. Připomenul, že bývalá opozice Babiše dusila za udržování nouzového stavu, takže se ho teď „bojí jak čert kříže“ a přepsala ho do pandemického zákona. Ale ten již dnes možná zruší její vlastní senátoři.

Ačkoliv se série jmenuje Otázky a odpovědi z Kramářovy vily, Holec má za to, že se v ODS ve skutečnosti rozhodli pokračovat ve výrobě legendární série Česká soda. Fialovi poradci mu prý měli poradit, že není herec a neměl by se do něčeho takového pouštět.

Ale Fialův nový pořad je dle Holce jen slabým odvarem toho, o co se postaral pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský. „Vojín Honzík, nejde mu to úplně na tu hlavu. Není to úplný voják, nemůžu si pomoct, jeho místo je prostě někde jinde. Jestli tohle vidí Putin, tak je to všechno v pohodě, na Ukrajinu nevlítne jediný ruský voják, protože jestli v té dotykové linii se vyskytuje někdo takový, tak je mír navždycky,“ smál se fotkám z Ukrajiny. Dodal, že i tento druh humoru k politice patří a Lipavský není jediný politik, kterému to v helmě a vestě neslušelo.

„Ta návštěva byla víceméně k ničemu, protože jestli někdo není účastníkem, tak je to malé Česko, které tam ničím účastno nebude. Ten spor se řeší mezi Ruskem a Amerikou, jak už to bývá. Evropská unie se tam snaží nacpat, ale tím, že to není žádná vojenská síla a navíc je energeticky závislá na Rusku, tak je to klasická poloha Evropské unie – řinčíme zbraněma, žádné nemáme,“ doplnil a rýpl si, že do Aleny Schillerové se rýpalo bez okolků, ale když se to samé udělá u Lipavského, tak je oheň na střeše.

