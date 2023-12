A potraviny zdraží. Další šaráda vládních amatérů. Rajchlova expertka nechápe, čemu se Výborný diví

reklama

„Další z ministrů, tentokrát Marek Výborný – ministr zemědělství, se probudil ze snu a snaží se konat, ale bohužel stejně jako naše vláda, pozdě a špatně!“ napsala Ivana Turková (PRO) v příspěvku na facebooku, kde reagovala na překvapení ministra zemědělství Martina Výborného, způsobené tím, že řetězce od ledna zdraží o 5 až 10 procent.

Turková k tomu přispěla s komentářem: „S čím kdo zachází, tím také schází,“ a dodala, že vláda nesplnila ani jeden ze svých předvolebních slibů. „Úprava sazeb DPH byla jen další vládní šarádou amatérů a jen blázen si mohl naivně myslet, že se to projeví v cenách potravin,“ usoudila Turková.

Následně vysvětlila, že sloučením dvou sazeb DPH v jednu dvanáctiprocentní sazbu bude znamenat zdražení a snížení výběru DPH, kdy zvýšení 10% sazby na tu 12% zdraží léky, potraviny, stočné i energie a snížení 15% sazby na 12% pak sníží příjem z DPH do státního rozpočtu.

„Ono je to zcela pochopitelné, pane ministře, a na to nemusíte být ekonom, na to stačí selský rozum,“ vzkázala Turková ministrovi zemědělství. „Když se totiž markantně zvyšuje cena vstupů (energií a PHM), a tím markantně myslím mnohonásobně výše než vaše tři procentní body u DPH, tak se to musí projevit v růstu cen (živočišná a potravinářská výroba má v ceně 70 % energie,“ vysvětlila a připomněla další kroky vlády, které dle jejího názoru byly chybné, jako například zastropování cen energií, zvýšení spotřební daně nafty a „další fatální chyby této vlády v podobě konsolidačního, resp. likvidačního balíčku“.

„Celková situace se u nás naprosto vymkla z rukou a řetězce se nám utrhly ze řetězu,“ seznala Turková. Důvod pro takovéto chování řetězců spatřuje v neschopnosti premiéra Petra Fialy (ODS) a vlády s nimi jednat. „Chovají se až nemravně k našim vládním amatérům právě proto, že nemají proti sobě schopné manažery cokoliv vyjednat,“ řekla s tím, že si nedovede představit obdobné chování řetězců například vůči francouzskému prezidentovi Emmanuelovi Macronovi nebo německému kancléři Olafu Scholzovi.

Ve facebookovém příspěvku Turková poznamenala, že v Česku drží 90% podíl na trhu šest až osm obchodních řetězců a podle Turkové se tak jedná o oligopol, řetězce mezi sebou navíc dle názoru Turkové mají nezákonné kartelové dohody. „500 mld. Kč je obrat v agrárním sektoru, zisk 20 mld. Kč, tzn. 4% ziskovost zemědělců, zpracovatelé mají 6% a řetězce mají marži v průměru 130 %! A vy jako vláda s tím nemůžete nic dělat?! Děláte si legraci! Pokud s tím nemůžete nic udělat, tak odejděte, včera bylo pozdě,“ vyzvala vládu a připomněla existenci zákona o cenách a zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinových produktů.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podléhá regulaci Evropské unie, z čehož Turková usoudila, že stejné podmínky by měly platit pro všechny státy. Tak tomu však není. Na příkladu Francie, Německa, Španělska a Itálie uvedla, že vlády v těchto zemích prvovýrobce chrání a garantují jim pokrytí nákladů a přibližně 10% marži, přičemž stejnou marži mají pak i řetězce.

V závěru vyzvala ministra zemědělství Výborného, aby začal konat ve prospěch občanů České republiky. „PRO je připraveno tuto tristní situaci po vašem dvouletém působení nejen zvládnout, ale i napravit a vrátit ČR zpět, kam patří. Jste PRO?“

