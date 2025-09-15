A příště srovnání s Ugandou? Fiala vytáhl tabulku, Češi ve varu

Fiala na síti X sdílel tabulku, kde porovnává Českou republiku v řadě pečlivě vybraných ekonomických ukazatelů. Například průměrná hrubá mzda, minimální mzda, průměrný starobní důchod, míra nezaměstnanosti nebo cena benzínu a další. Tyto parametry Fiala sleduje u Česka a také u Slovenska a Maďarska, přičemž obě srovnávané země ve vybraných parametrech prohrávají.
„Česko musí zůstat na cestě k vyšší životní úrovni! Máme dnes vyšší mzdy i důchody, nižší nezaměstnanost a méně lidí ohrožených chudobou než Slovensko a Maďarsko. Žijeme déle, platíme méně za benzín a dokážeme lépe udržet růst cen pod kontrolou. To jsou konkrétní výsledky, které dokazují, že naše cesta se vyplácí. Maďarsko a Slovensko naopak ukazují, kam vede populismus a nezodpovědná politika: nižší příjmy, vyšší chudoba, dražší život,“ tvrdí Fiala.
Česko musí zůstat na cestě k vyšší životní úrovni! ????— Petr Fiala (@P_Fiala) September 15, 2025
Máme má dnes vyšší mzdy i důchody, nižší nezaměstnanost a méně lidí ohrožených chudobou než Slovensko a Maďarsko. Žijeme déle, platíme méně za benzín a dokážeme lépe udržet růst cen pod kontrolou. To jsou konkrétní výsledky,… pic.twitter.com/Pto1ArbSJl
Lidé ale upozorňují, že takovéto srovnání je dosti zjednodušující a že jiné země si zase naopak vedou výrazně lépe. Většina komentujících zmínila zejména Polsko, které se nedávno stalo dokonce dvacátou nejsilnější ekonomikou na světě a aspiruje na to, aby se stalo součástí skupiny G20.
„Kde je Polsko?“ ptají se lidé.
Kde je Polsko?— František Brabec (@Feri_42) September 15, 2025
„Polsko se vám tam nehodilo, co?“ přidávají se další.
Polsko se vám tam nahodilo, co?— Jindřich Edel (@JindrichEd) September 15, 2025
„Nějak z té tabulky záhadně zmizelo Polsko, kterému jsme se ještě 10 let zpět smáli, ze to tam vypadá jak v 50. letech u nás,“ připomínají lidé, jakým ekonomickým vývojem za poslední roky Polsko prošlo.
Nejak z te tabulky záhadně zmizelo Polsko, kterému jsme se jeste 10 let zpět smáli, ze to tak vypada jak v 50. letech u nás— Braňme pravdu (@MilanFajkus) September 15, 2025
Stejně se tak nabízí srovnání s Německem nebo dalšími státy Západu. „Proč neukážete porovnání s USA, s Francií či s Německem, když říkáte, že patříme na Západ?“ ptají se lidé.
Proč neukážete porovnání s USA, s Francií či s Německem, když říkáte, že patříme na západ ??— Proti všem .. / Against all .. / ????? .. ???? ?? (@MirekB12) September 15, 2025
„Platy chceš německý, tak proč to srovnání není s Německem?“ připomínají Fialova slova o německých platech, kterým se vysmáli dokonce i provládní ekonomové.
Platy chces německy tak proč to srovnání neni s Německem?— Harpagon (@cepek_pavel) September 15, 2025
„Po dalších čtyřech letech vlády Spolu nás budete srovnávat s kým, s Ugandou?“ rýpají další, že Fiala si pečlivě vybral státy pro srovnání tak, aby Česko ve sledovaných ukazatelích vyšlo lépe.
Po dalších 4 letech vlády Spolu nás budete srovnávat s kým, s Ugandou ? ??— Šohaj ze Slovácka (@SohajzeSlovacka) September 15, 2025
Výtku k Fialově prezentaci vznesl i firemní sociolog Vojtěch Bednář. Ten premiéra varoval, že ne všem lidem se daří dobře, a pokud je bude přesvědčovat o tom, že se dobře mají, bude je to iritovat.
Říkat těm, kteří si myslí, že se mají špatně, že se mají dobře, nevede k jejich přesvědčení, že se mají dobře, ale k iritaci.— Vojtěch Bednář (@aveius) September 15, 2025
autor: Jakub Makarovič