A příště srovnání s Ugandou? Fiala vytáhl tabulku, Češi ve varu

15.09.2025 17:15 | Monitoring

Premiér Petr Fiala (ODS) chce před volbami občanům dokázat, že za jeho vlády se České republice ekonomicky daří, a tak připravil tabulku, kde srovnává parametry jako průměrná hrubá mzda, míra nezaměstnanosti nebo cena benzínu s dalšími zeměmi. Pro srovnání si Fiala vybral Slovensko a Maďarsko, které ve vybraných parametrech Česko převyšuje. Lidé ale hromadně reagují, že srovnání s Polskem nebo Německem se premiér radši vyhnul.

A příště srovnání s Ugandou? Fiala vytáhl tabulku, Češi ve varu
Foto: Youtube
Popisek: Premiér Petr Fiala

Fiala na síti X sdílel tabulku, kde porovnává Českou republiku v řadě pečlivě vybraných ekonomických ukazatelů. Například průměrná hrubá mzda, minimální mzda, průměrný starobní důchod, míra nezaměstnanosti nebo cena benzínu a další. Tyto parametry Fiala sleduje u Česka a také u Slovenska a Maďarska, přičemž obě srovnávané země ve vybraných parametrech prohrávají.

„Česko musí zůstat na cestě k vyšší životní úrovni! Máme dnes vyšší mzdy i důchody, nižší nezaměstnanost a méně lidí ohrožených chudobou než Slovensko a Maďarsko. Žijeme déle, platíme méně za benzín a dokážeme lépe udržet růst cen pod kontrolou. To jsou konkrétní výsledky, které dokazují, že naše cesta se vyplácí. Maďarsko a Slovensko naopak ukazují, kam vede populismus a nezodpovědná politika: nižší příjmy, vyšší chudoba, dražší život,“ tvrdí Fiala.

 

 

Lidé ale upozorňují, že takovéto srovnání je dosti zjednodušující a že jiné země si zase naopak vedou výrazně lépe. Většina komentujících zmínila zejména Polsko, které se nedávno stalo dokonce dvacátou nejsilnější ekonomikou na světě a aspiruje na to, aby se stalo součástí skupiny G20.

„Kde je Polsko?“ ptají se lidé.

 

 

„Polsko se vám tam nehodilo, co?“ přidávají se další.

 

 

„Nějak z té tabulky záhadně zmizelo Polsko, kterému jsme se ještě 10 let zpět smáli, ze to tam vypadá jak v 50. letech u nás,“ připomínají lidé, jakým ekonomickým vývojem za poslední roky Polsko prošlo.

 

 

Stejně se tak nabízí srovnání s Německem nebo dalšími státy Západu. „Proč neukážete porovnání s USA, s Francií či s Německem, když říkáte, že patříme na Západ?“ ptají se lidé.

 

 

„Platy chceš německý, tak proč to srovnání není s Německem?“ připomínají Fialova slova o německých platech, kterým se vysmáli dokonce i provládní ekonomové.

 

 

„Po dalších čtyřech letech vlády Spolu nás budete srovnávat s kým, s Ugandou?“ rýpají další, že Fiala si pečlivě vybral státy pro srovnání tak, aby Česko ve sledovaných ukazatelích vyšlo lépe.

 

 

Výtku k Fialově prezentaci vznesl i firemní sociolog Vojtěch Bednář. Ten premiéra varoval, že ne všem lidem se daří dobře, a pokud je bude přesvědčovat o tom, že se dobře mají, bude je to iritovat.
 

 

Psali jsme:

Premiér Fiala: Dálnice D52 z Brna na Vídeň je na dosah
Petr Fiala: Evropa nám závidí. Moje vize jsou bavorské platy
Zaskočil Rakušana dopis z jeho ministerstva? Jde o ukrajinské migranty
Fiala i Rakušan neschopní. Holec se obává, že otevřou dveře něčemu horšímu

 

Zdroje:

https://t.co/Pto1ArbSJl

https://twitter.com/aveius/status/1967449612291359103?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/cepek_pavel/status/1967506106374353003?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Feri_42/status/1967518104889823277?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JindrichEd/status/1967462851066597507?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MilanFajkus/status/1967480232161735062?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MirekB12/status/1967532299219882249?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/P_Fiala/status/1967448722951798814?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SohajzeSlovacka/status/1967486151297810806?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

důchod , ekonomika , Fiala , Maďarsko , Polsko , Slovensko

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by Petr Fiala pokračovat ve funkci premiéra i po volbách?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Chápu vás dobře, že byste podruhé vstoupili do stejné řeky a šly do vlády s ODS?

Po tom všem, co o ní tvrdíte, že jsou to kmotři? A proč se vlastně po volbách vůbec nerespektuje vůle občanů, proč podle vás nemá šanci být premiér ten, kdo volby vyhraje? Babiše volit nebudu, ale přijde mi, že jsou stejně volby zbytečné, že si to vy politici pak stejně zařídíte po svém

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

16:15 Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky

Novináře, kteří se navenek prezentují coby nezávislí, platili nejen Američané. Investigativní organi…