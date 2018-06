A taky jsem zabil babičku a znásilnil neteř! Blažek dostal políček z ÚSTR za vystoupení na demonstraci proti Babišovi. A věc se ještě přifoukla

Historik Petr Blažek před pár dny vystoupil na demonstraci namířené proti trestně stíhanému premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Blažkův zaměstnavatel, Ústav pro studium totalitních režimů, jej za to zkritizoval. Ten si to však nenechal líbit. Přesvědčte se sami.

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) vydal prohlášení, v němž kritizuje jednoho ze svých členů – Petra Blažka. Blažek se dokonce dočkal označení „fanatický aktivista“. Za co? Protože si dovolil vystoupit na demonstraci pořádané uskupením Milion chvilek pro demokracii namířené proti Andreji Babišovi.

Blažek na demonstraci vzpomněl na svého kolegu Radka Schovánka, který svědčil u soudu proti Babišovi a předkládal důkazy o jeho komunistické minulosti. Nedlouho poté přišel o práci. ÚSTR ho poslal na dlažbu. Blažek dal na demonstraci najevo, že tento způsob rozhodování se mu zdá poněkud podivný.

„(U soudu) byli dva svědci, jeden byl Jerguš Sivoš, slovenský historik, a druhý byl český badatel Radek Schovánek. Dva měsíce poté, co svědčil proti Andreji Babišovi a dokládal, že byl aktivním spolupracovníkem Státní bezpečnosti, se odehrála schůzka na Ministerstvu financí, které tehdy řídil Andrej Babiš. Andrej Babiš tehdy dal dvacet milionů vedení Ústavu pro studium totalitních režimů do rozpočtu, aby udělali velkou čistku, v jejímž rámci byl vyhozen Radek Schovánek z práce,“ uvedl před týdnem historik na demonstraci. Blažkova slova připomněl server Info.cz.

Netrvalo dlouho a z ústavu přišla reakce. Blažek by se prý jako historik měl opírat o fakta. Na demonstraci namířené proti Babišovi však tak Blažek nečinil a údajně překroutil skutečnost. Sluší se připomenout, že Blažek vystupoval na akci ve svém volném čase jako soukromá osoba. ÚSTR se proti jeho slovům přesto ohradil.

„V tomto případě však Petr Blažek skutečnost zcela překroutil. Petra Blažka budeme muset bohužel, nikoli poprvé, důrazně upozornit, že je rozdíl mezi rolí odborného historika, který se jistě může a má občansky angažovat, a rolí poněkud fanatického aktivisty, který se neštítí sáhnout ani k demagogii, když se mu to hodí,“ uvedl ÚSTR.

Blažek prý reakci ústavu nechápe. Podivoval se nad tím, že zazněla bez toho, aby si s Blažkem někdo v ústavu promluvil. Schůzka byla dojednána až poté, co server na celý spor upozornil. Petr Blažek na svou kauzu upozornil také na sociální síti Facebook. Poukázal mimo jiné na to, že za Schovánkův vyhazov byl spoluzodpovědný i člen rady ústavu Zdeněk Bárta – někdejší senátor a disident, který míval blízko k prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. Když Bárta zaznamenal, že ho Blažek zmiňuje, přišel také se svou troškou do mlýna.

„Svatá prostoto! Jak snadno se dá manipulovat důvěřivými dušemi! A také jsem zabil babičku a znásilnil neteř. Přitlačte!“ žádal ironicky spoluobčany, kteří se do něj pustili. Většina diskutujících Blažkovi vyjádřila podporu.

