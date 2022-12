A teď Černochová. Věc „mladá a pohledná Nerudová“ rozseknuta

Kdyby radši mlčela, vzkazuje rektorce Danuši Nerudové senátor Zdeněk Hraba, který odešel z hnutí STAN. Někdejší rektorka sklízí výsměch za to, že sama sebe označila za mladou a pohlednou. „Jsem o 6 let starší než paní Danuše a nikdy jsem nebyla pohledná, jako ona. Ale vždycky jsem si ze sebe uměla udělat srandu a neprožívala jsem to. Normální lidi až tak neřeší náš vzhled, ale energii, kterou vysíláme. Buď tam něco je, nebo není. Politika není casting modelek,“ radí jí ministryně obrany Černochová. Mirek Topolánek má také jasno: „Jestli já to minule neprojel proto, že jsem příliš pohledný.“

V rozhovoru pro web CNN Prima News prezidentská kandidátka mimo jiné uvedla, že o svých schopnostech nepochybuje „ani na pikosekundu“. Také, že chce být nositelkou morálních hodnot, které dnes na Hradě bohužel chybí.

Zaútočila také na svého soupeře Petra Pavla, neboť si prý nevšimla, že by někdy označil Rusko za teroristický stát, což ona udělala už v říjnu, ještě před Evropským parlamentem. „Víte, já nazývám věci správnými jmény. Nebagatelizuji,“ dodala.

Mnohem větší haló ale způsobily její úvahy o Andreji Babišovi a jeho neochotě účastnit se do konce roku televizních debat kandidátů. „Možná má strach diskutovat se ženou,“ myslí si.

Později téma rozvinula do úvahy, že podceňování úspěšných žen je „automatickou českou reakcí“. „Setkávám se s tím celou svou kariéru,“ dodala bývalá rektorka.

„Nikdy v historii prezidentských voleb dosud nebyla silná ženská kandidátka. Proto tomu ani teď nikdo nevěřil. Jsem žena, navíc mladá, k tomu i pohledná. To je největší handicap, který mám,“ pronesla ve finále prezidentská kandidátka. Načež ještě jednou zopakovala, že být pohledná je handicap.

Reakce na sociálních sítích byla skutečně hurónská. Největší část pochopitelně představovaly komentáře žen, které prý řeší úplně stejné problémy, ztížené tím, že jsou navíc ještě sexy, vzdělané a skromné. Ke cti dámám slouží, že to v drtivé většině případů bylo doplněno vysmátými smajlíky.

Jiní se ptali Demagog.cz a podobných skupin po ověření pravdivosti výroku.

Ondřej Tesárek, známý jako youtuber Bratříček, uznal, že mládí a krása v politice skutečně může být handicapem a jako ilustrující příklad vzpomněl porážku Hillary Clintonové v amerických prezidentských volbách 2016.

ano, mladá a pohledná, pokud srovnám s Hillary pic.twitter.com/6t2XoNsu96 — Ondřej Tesárek (@bratricek) December 12, 2022

Sociální sítě také zaplavilo množství obrázků, ve kterých se s mládím a pohledností prezidentské kandidátky kreativně pracovalo.

Senátor Zdeněk Hraba, který už několika volbami úspěšně prošel, dal novicce kampaní zdarma radu: „Vstupujeme do té fáze prezidentské kampaně, ve které by bylo lepší radši neříkat nic.“

Radu zkušenější političky dala kandidátce Džamila Stehlíková: „Bez obav. Mládí a pohlednost pomíjí, blbost je věčná.“

Ministryně obrany Jana Černochová kandidátku rovněž těšila, že politika není casting modelek, takže v ní mohla uspět i ona sama, i když je o šest let starší a nikdy se nepovažovala za pohlednou. „Normální lidi až tak neřeší náš vzhled, ale energii, kterou vysíláme. Buď tam něco je, nebo není,“ ubezpečila kandidátku.

Jsem o 6 let starší než paní Danuše a nikdy jsem nebyla pohledná, jako ona. Ale vždycky jsem si ze sebe uměla udělat srandu a neprožívala jsem to. Normální lidi až tak neřeší náš vzhled, ale energii, kterou vysíláme. Buď tam něco je, nebo není. Politika není casting modelek. — Jana Černochová (@jana_cernochova) December 12, 2022

Jiného politického veterána přiměly postřehy prezidentské kandidátky k sebereflexi: „Jestli já to minule neprojel proto, že jsem příliš pohledný,“ smál se expremiér Mirek Topolánek, který před pěti lety jako jeden ze spolufavoritů prezidentské volby nezískal ani pět procent hlasů.

Předseda Svobodných Libor Vondráček otočil uvažování o handicapech do největších výhod paní Nerudové. K nim prý patří zejména to, že nikdo netuší, co si myslí. „Největší výhodou paní Nerudové je totiž to, že málo lidí zná její názory,“ píše Vondráček. Proto by uvítal další rozhovory, ve kterých by nás prezidentská kandidátka seznámila se svým pohledem na svět.

Prosím, více rozhovorů, více otázek, ať … je více odpovědi.



Největší výhodou paní Nerudové je totiž to, že málo lidi zná její názory.https://t.co/Paw66DOXN8 — Libor Vondráček, předseda Svobodní (@vondraczech_cz) December 12, 2022

„To vypadá na rozhovor roku,“ dodal se smíchem Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF DNES.

Komentátorka Lucie Sulovská sarkasticky poznamenala, že poslední český prezident, který získal ocenění za krásu, byl Antonín Novotný a bude hezké si to s paní Nerudovou zopakovat.

Jiní se ptali, kde se k takovému sebevědomí dá přijít, či zda má paní Nerudová doma zrcadlo. Poslanec Jaroslav Foldyna přihodil: „Ptá se paní Nerudová zrcadla: ‚Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě mladý a krásný? a zrcadlo jí odpovědělo – no přece Sněhurka, ty namyšlená blbko!“

A právník Jindřich Rajchl chová naději, že „ještě pár rozhovorů o tom, jak je mladá a pohledná a už tu namyšlenou figurínu nezvolí ani její kamarádky“.

Prezidentka Danuše válí! Ještě pár rozhovorů o tom, jak je mladá a pohledná a už tu namyšlenou figurínu nezvolí ani její kamarádky. :) P. S. Pokud jsme to dotáhli už tak daleko, že hlavním kritériem pro výkon prezidentské funkce je být mladý a blond, tak jsme fakt už u dna. — Jindřich Rajchl (@Doktor_JR) December 12, 2022

„Největším průšvihem novosoudružky Neorudé je její neskonalá hloupost, jak dokazuje skoro vším, co vypustí z huby,“ padlo také na facebooku. Jiní také soudili, že podle slavné teorie doktora Štrosmajera o nadnášení blbostí by Danuše Nerudová mohla chodit po Měsíci.

Nechyběly samozřejmě ani vážnější analýzy. Redaktor České televize Petr Vašek, jeden z největších znalců českého politického zákulisí, vidí v rozhovoru moment podobný vyjádření Karla Schwarzenberga o Benešových dekretech. Zlomový moment voleb, který oddělá jednoho z kandidátů. Podobně jako třeba v minulých volbách neúčast Jiřího Drahoše v debatě na TV Nova, kam jej Miloš Zeman opakovaně neúspěšně zval.

„Důležitých momentů bude určitě víc a možná přijdou ještě zlomovější, chyby budou dělat všichni, ale tenhle mezi ty důležité bude patřit určitě,“ myslí si.

Jiní lapidárně shrnuli totéž slovy: „Danuše stáhla svého králíka,“ což byla reakce na předvolební show profesora Jiřího Drahoše, který reagoval na výtky přílišné akademičnosti a odtržení od reálného života tím, že se před televizní kamerou jal stahovat králíka.

Petr Honzejk z Hospodářských novin se pokusil vše obrátit ve vtip: „Danuše Nerudová prohlásila, že její nevýhodou je, že je mladá a pohledná. Čekám, že se vzápětí přihlásí Babiš, že jeho největší nevýhodou je, že má prachy a prachy. Je to geniální. Většina nás starejch, nepohlednejch a nebohatejch, se začne cítit báječně a ze soucitu je zvolí.“

A mnoho mladých fanoušků brněnské kandidátky rozhovorem velmi znejistělo před „studentskými volbami“, které tradičně pořádá na středních školách Člověk v tísni a zveřejněním výsledků před skutečnými volbami voličům naznačí, co si přejí jejich děti. Očekávalo se, že v těch letošních bude Danuše Nerudová velkým favoritem. Teď si však jeden ze středoškoláků nad tíhou rozhodování ulevil: „Ach jo, já jsem ji chtěl volit, ale hodila mi do toho vidle. Zítra jsou studentské volby, a já znovu váhám, jestli jí mám dát šanci anebo to hodit generálovi,“ napsal s několika vugarismy.

Proč poslední dobou mele Danuše sračky?

Ach jo, já jsem ji chtěl volit, ale hodila mi do toho vidle. Zítra jsou studentské volby, a já znovu váhám, jestli jí mám dát šanci anebo to hodit generálovi

Do píčihttps://t.co/ZzjISxVIcb — Marek Srba???????????? (@marek_srba) December 12, 2022

Někteří ale v reakci na ohlas představ Danuše Nerudové o automatické české reakci na silné, mladé a pohledné ženy začali šířit internetem obrázek, vyzývající k zastavení útoků. „Od této chvíle nenapíšu nic negativního o Pavlovi a Nerudové. Mým jediným terčem budiž Babiš,“ zní výzva.

Psali jsme: „Za pět, Nerudová.“ Věc pokračuje: Kandidátka ještě víc zesměšněna Prezidentská volba: Může být všechno jinak. Babiš čeká, pak rozpoutá peklo Pochvala pro Nerudovou. Spáleným cukrovím prý rozbíjí genderové stereotypy Ona vážně studovala ekonomii? Já bych Klausovi zápočet taky nedala, opáčila Nerudová. A sranda pokračuje

