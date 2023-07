A tento rašista má od vás z Karlových Varů cenu. Perebyjnis vyzývá Bartošku k nápravě

reklama

V Karlových Varech stále ještě běží Mezinárodní filmový festival. Dámy okouzlují okolí svými róbami, umělci si přebírají ceny a hosté přemýšlejí, jakému filmu by měli dát přednost, protože pravděpodobně nestihnou vidět všechno.

A někdejší ukrajinský velvyslanec v této souvislosti vyzval k tomu, aby ruský režisér Nikita Michalkov, jako výrazný podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina, přišel o festivalovou cenu, kterou získal před lety.

„Dnes je ta správná příležitost s politováním připomenout, že rašista Nikita Michalkov – patologický putinista, který nese na této válce značný podíl viny a na jehož rukou je krev jejích obětí, stále zůstává nositelem ceny Karlovarského festivalu za celoživotní přínos kinematografii,“ uvedl Perebyjnis, který je v současnosti v Kyjevě náměstkem ministra zahraničí.

Filmař Nikita Michalkov je držitelem amerického Oscara a mnoha dalších ocenění, cenu karlovarského festivalu za celoživotní mistrovství dostal v roce 2010. Na Ukrajině je ale od roku 2014 veden na seznamu nepřátelských osob, od roku 2017 má na její území zakázán vstup a v roce 2022 tam byl v nepřítomnosti odsouzen kvůli své podpoře separatistických republik Donbas a Luhansk. Ukrajina formálně požádala o jeho zařazení na seznam mezinárodně hledaných osob.

Výraz „rašismus“ byl oficiálně schválen ukrajinským parlamentem jako termín pro totalitní režim současného Ruska a v tamní legislativě je posuzován na úrovni nacismu a komunismu.

Psali jsme: Ukrajinský parlament odsoudil „rašismus“. To je ruský fašismus

Na Perebyjnisovu výzvu ale přišla reakce. O slovo se přihlásila novinářka Barbora Koukalová, která za společenský web Extra.cz sleduje celý festival a požádala Perebyjnise, aby přestal Čechy „mistrovat“.

„Bylo by dobrý se trochu vzpamatovat. Jako za prvé je to podle vzhledu Bartošky asi tak třicet let stará fotka, takže odebírat třicet let starý ceny nikomu nepomůže. Za druhé, Nikita Michalkov prostě MÁ zápis do kinematografie, to se může pan velvyslanec třeba stavět na hlavu a vodrážet se ušima. A za třetí by bylo fajn nás přestat mistrovat a pořvávat na nás tady jak nějaký onuce. Česko se dost a hlavně rychle postaralo, stále se stará a panu velvyslanci evidentně otrnulo. Ještě před měsícem si tam rozkrádali pomoc pro lidi a vojáky, takže vopatrně tady s těma výkřikama,“ napsala novinářka.

Souhlasil i právník Tomáš Tyl, který současně připomněl, že současný náměstek ministra zahraničí Ukrajiny není tou nejvhodnější osobou pro kádrování filmařů. A připomněl aféru z časů jeho velvyslancování v Praze, která se týkala televizního vysílání polského filmu Volyň.

Tento snímek z roku 2016 ukazuje soužití na polsko- ukrajinském pomezí v čase druhé světové války, kdy se přes území Volyně několikrát převalila válečná fronta, což bylo příležitostí pro vyřizování sousedských účtů. A toto vyřizování má ve snímku v podání ukrajinských nacionalistů například podobu upalování dětí či pogromů na místní židovskou komunitu.

V září 2018 film odvysílala Česká televize a za následek to mělo oficiální stížnost ukrajinského velvyslance, kterým byl už tehdy Jevhen Perebyjnis. „Některé zavádějící a nepravdivé záběry z filmu hodně Ukrajinců považuje za urážející,“ řekl k tomu novinářům.

Psali jsme: ČT odvysílala film Volyň, kde je polské dítě upáleno Ukrajinci. Ti se mohou zbláznit, ambasáda si oficiálně stěžuje

Jako velvyslanec se vyjadřoval ke karlovarskému filmovému festivalu i v loňském roce, když řediteli Bartoškovi psal kvůli ruskému filmu Kapitán Volonogov uprchl, který byl zařazen na program festivalu. Podle velvyslance bylo jeho promítání nehumánní.

Přes tyto zásahy byl jako velvyslanec vždy mezi filmaři populární. V březnu 2022 mu tleskalo plné Rudolfinum při předávání cen Český lev.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

