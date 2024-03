ANO je v průzkumu nejsilnější. Socdem a PRO svítá naděje

18.03.2024 13:01

Pokud by se v březnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, s jistotou i náskokem by je vyhrálo opoziční hnutí ANO. Na druhém místě je vládnoucí ODS doprovázená Piráty. Čtvrtou příčku by si připsalo SPD. Vyplývá to ze sociologického šetření agentury Phoenix research. Výzkum probíhal od 1. do 12. března na vzorku 1080 respondentů napříč Českou republikou.