ANO představilo plány do eurovoleb

30.10.2023 21:50 | Monitoring

V čele kandidátky opozičního hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu by příští rok měla být bývalá ministryně pro místní rozvoj a nynější místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová. Novinářům to po pondělní programové konferenci ANO řekl předseda hnutí, bývalý premiér Andrej Babiš. Projednají to krajské organizace.