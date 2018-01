Adam Komers napsal, že moc dobře ví, jací blbci jsou Češi

Někdejší redaktor ČT a nynější provozovatel vinárny Naturel v pražské Myslíkově ulici Adam Komers prý předem velmi dobře tušil, „jak to dopadne“. „Rudé trencle jsem vyvěsil už krátce po druhé hodině odpoledne, tušil jsem, jak to dopadne. Nebyl jsem překvapený, natož zdrcený,“ uvedl ve svém komentáři na serveru Forum24.cz.

Překvapený by byl prý jedině v případě, kdyby prý prezidentské volby vyhrál Jiří Drahoš, a to mile. „Jako redaktor regionálního zpravodajství znám mentalitu českého obyvatelstva, je lehce manipulovatelné. Snadno naskočí na bludy falešných proroků,“ řekl a dodal, že moudrost a selský rozum zmateného a mnohdy zklamaného lidu bez špetky zdravého sebevědomí je dávno velkou iluzí.

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 7433 lidí

Teď se Komers obává především toho, že Miloš Zeman a jeho hradní příznivci budou jak utržení ze řetězu. „Oni vědí, že v příštích pěti letech je zastaví snad jenom tetka Smrtka, tak nečekejme uvolnění společenského a politického napětí, spíš naopak,“ zdůraznil. A co přesně se stane? Nepochybně dojde k drtivým útokům na média veřejné služby, na justici, státní zastupitelství i policii a v neposlední řadě na kulturní instituce.

Mocenský pakt Zeman – Babiš s podporou Chovance, Okamury a podobných kreatur se bude mstít a začne prosazovat své zájmy. „Konkrétně zájmy kremelských a pekingských loutkovodičů,“ upřesnil Komers, podle kterého tím utrpí především naše dosavadní euroatlantické zakotvení.

Původní zdroj ZDE.

Vyhlídky sice růžové nejsou, ale nesmíme se nechat zlomit, nabádá Komers. „Je třeba se podporovat ve svých sociálních bublinách, scházet se a politicky se angažovat,“ řekl a dodal, že nás čeká běh na mnohem delší trať, než se ještě včera před sečtením výsledků prezidentských voleb zdálo. „Jednou se to povede. I když jedna patnáctiletá slečna včera prohlásila: ‚Změna bude až na naší generaci.‘ A za to by se ta naše generace měla aspoň trochu nebo spíš hodně stydět,“ uzavřel.

Psali jsme: Vy si přejete smrt Miloše Zemana? To myslíte vážně? Napsal umělec Jan Moláček shrnul zděšení kavárny z vítězství Zemana Jasné zjištění: ,,Zemák" utáhl rozhodující většinu lidí na poslední chvíli Komentátor má obavy: Drahoš a Fischer ještě více roztříští pravici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab