Advokáta chtějí popotahovat kvůli Peterkové. Bylo to jinak, tvrdí

Podnět podal kontrolní radě tajemník ČAK Petr Čáp, sdělila ČTK komora. Svědci mohou související informace včetně videozáznamů zaslat na epodatelna@cak.cz. ČAK se zatím nevyjádřila k dotazu, zda a případně kolik na tohoto advokáta obdržela od veřejnosti podnětů, a to nyní i v minulosti.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na Twitteru napsal, že se kvůli chování advokáta sám obrátí na ČAK, aby se věcí zabývala. „Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem ČAK, zasáhnu případně sám,“ uvedl.

Naxera míní, že vinu za úterní incident nese především soud. „Jednání bylo nařízeno do malé jednací síně, přestože na Městském soudu v Praze jsou i větší jednací síně a s tím, že soud s paní Peterkovou vyvolá zájem veřejnosti, se dalo počítat,“ odpověděl ČTK na žádost o reakci. Před větší síní by podle něj pravděpodobně k žádným incidentům nedošlo.

„Při jiných procesech s občanskými aktivisty, například s Patrikem Tušlem či Tomášem Čermákem, byla vždy jednání soudu konána ve velkých jednacích síních, kam se vešly desítky lidí. U paní Peterkové byla z nepochopitelných důvodů vybrána místnost s malou kapacitou,“ pokračoval. Březnové odvolací zasedání v kauze podněcovače Tušla se nicméně u pražského městského soudu konalo v totožné místnosti jako úterní soud s Peterkovou. Také tehdy se tam sešli hlučící lidé včetně Peterkové a soudci museli některé z nich z jednání vykázat.

O tom, že by incident prověřovala ČAK, zatím Naxera nemá informace. Popsal, že se přišel na úterní jednání podívat, protože byl s Peterkovou domluvený, že převezme její obhajobu po obhájci, s nímž nebyla spokojená. Nechtěl ji ale hájit hned, protože nečetl předchozí rozsudek a neviděl ani videa, kvůli nimž čelila obžalobě. „Paní Peterková chtěla při jednání soudu oznámit, že ukončuje zastoupení obhájcem Davidem Lejčkem a uděluje pro příště plnou moc mně. Čekal jsem na chodbě, ale do jednací síně jsem se nedostal, protože justiční stráž nikoho do zaplněné jednací síně nepouštěla,“ uvedl Naxera.

K incidentu podle něj došlo poté, kdy se chtěl do síně dostat Rudolf Vávra, který měl jakožto důvěrník Peterkové podle trestního řádu právo účastnit se jednání. „Členové justiční stráže to nepochopili, nebo mu v hluku nerozuměli. Příznivci paní Peterkové ho tlačili do jednací síně, členové justiční stráže drželi dveře, při tom došlo k vysazení dveří z pantů, nikoliv k jejich vylomení, jak se objevilo v některých médiích,“ zmínil advokát. „Já jsem celou věc jen pozoroval, nepral jsem se s nikým, ani jsem se nesnažil natlačit se do soudní síně,“ dodal.

Ve věci se Naxera podle svého vyjádření začal angažovat zhruba půl hodiny poté, protože nikdo nevěděl, co se s Vávrou stalo. Policistům řekl, že za ním chce jít jako jeho obhájce. Nejprve ho nechtěli vpustit s argumentem, že Vávra není zatčený ani zadržený, takže obhájce nepotřebuje. Když jim advokát sdělil, že podle zákona o policii má právo na obhájce i zajištěný člověk, nechali ho vejít. Vávra, s kterým se zná už z dřívějška, mu poté podepsal plnou moc k zastupování.

„Poté jsem odešel a dále se ve věci neangažoval až do večerní tiskové konference. V nemocnici jsem nebyl,“ uzavřel Naxera. Část davu totiž od soudu pokračovala ještě ke zdravotnickému zařízení, kam policie převezla jednoho ze dvou zadržených mužů.

Pokud by kárný senát rozhodl, že se advokát dopustil kárného provinění, může mu uložit například napomenutí, pokutu či dočasný zákaz výkonu advokacie, anebo od kárného opatření upustit.

Velkému dramatu na chodbě v soudní budově předcházel vzkaz na sociální síti TikTok, zveřejněný bývalou novinářkou Janou Peterkovou: „Tento stát se bude už zítra, u Městského soudu v Praze, Spálená 2, místnost 327, pokoušet zlikvidovat bojovnici za lidská práva Janu Peterkovou, původně lízačku klik na Bulovce, tedy mě. A vy můžete být u toho. Pokud se zvednete, přijedete a řeknete nahlas to, co je zcela zjevné, že jsou odstraňována základní lidská práva v této zemi. V této korporaci.“

Svědectví o tom, co se u soudu odehrálo, podal Adam Loffler, vystupující ve skupině Komentujeme videa z kanálů Jany Peterkové a dalších dezinformátorů.

Odvolací řízení s Janou Peterkovou, obžalovanou z šíření poplašné zprávy, se navíc konalo v malé soudní místnosti pro 10–15 lidí ve třetím patře. Jejích stoupenců ale dorazilo mnohem více a pokoušeli se do místnosti vniknout. Po fyzickém napadení justiční stráže došlo k vysazení dveří, po kterém soudkyně jednání přerušila. Následně byla do budovy povolána policie.

Za hlavu celé akce před soudní síní označil pozorovatel Pavla Zítka, aktivistu, který se letos pokoušel i o prezidentskou kandidaturu.

Zítko se v listopadu 2022 domáhal zařazení mezi kandidáty na prezidenta, ačkoliv místo požadovaných 50 000 podpisů občanů podal pouhých 15 tisíc. Lidé mu na jeho kandidaturu přispěli více než půl milionem korun, přičemž není zřejmé, za co kandidát peníze utratil.

„Asi ani nemusím psát to, že se choval absolutně nedůstojně, ale ujišťuji vás, že na videozáznamech není ani zdaleka vidět rozsah toho, jak se choval. Neustálé skandování a pokřikování je jedna věc, ale jen co se zavřely dveře soudní síně, tak dál a dál burcoval dav, mlátil do dveří a dělal bordel,“ popsal činnost aktivisty, který měl šířit například informace o utajeném bratranci premiéra Fialy.

Policisté, kteří přijeli věc řešit, se podle zpráv z místa snažili situaci uklidnit. Naopak protestující i v jejich přítomnosti měli například na chodbě soudní budovy suverénně kouřit.

Zajímavým detailem podle něj je, že policisté i po hodině nadávek do „gestapa“ zůstali v klidu a dokonce jednomu z účastníků akce, který byl na vozíku, pomohli ze schodů.

V podstatě se s komentátorem dezinformátorů shoduje i na Facebooku zveřejněné svědectví Kamila Kydalky, který ve Spálené ulici pracuje jako soudce a v té době zrovna vedl řízení o dvě patra níže.

„Soudili jsme o dvě patra níže, odročili jsme kvůli doplnění dokazování. Po chvíli se začala budova otřásat hlukem, pískotem a dupáním,“ popisuje soudce. Když se šel podívat na zdroj hluku, viděl prý, jak se dav pokouší vniknout do soudní místnosti, která už byla zaplněna.

Dveře měli hájit dva zaměstnanci justiční stráže, z nichž jeden schytal do tváře dávku slzného plynu. Po vysazení dveří davem dorazila policie, která se snažila věc hlavně uklidnit, ale aktivisté ji slovně napadali další hodinu.

Psali jsme: Hrozily potoky krve. Soud s Peterkovou: „Nože a slzáky.“ Stačilo málo

Vrcholem pak bylo před soudní místností vystoupení samotné Jany Peterkové. „Já jako svobodný člověk, občan České a Slovenské federativní republiky, ukončuji tento soud. Tento soud neproběhl. Já jako svobodný živý člověk, mezi kterým není nic než má osoba a Bůh, nemám žádnou smlouvu s tímto korporátem.“ Po výkladu, že se necítí být součástí České republiky, a tudíž jako „hrdý Čechoslovák“ nepodléhá jejímu právu, uzavřela slovy, že ČSFR není součástí EU ani NATO.

Odpoledne, když byla chodba před soudní místností vyklizena, odvolací řízení pokračovalo a soud rovnou vynesl rozsudek. Stalo se tak v nepřítomnosti Jany Peterkové, která z toho následně udělala zločinné spolčení soudkyně s advokátem, kteří jí měli zatajit, že jednání má pokračovat v 16 hodin.

Právník podle ní jednal bez jejího mandátu a dopustil se zločinného spiknutí, stejně jako soudkyně. Na advokáta si chce stěžovat u České advokátní komory.

Jana Peterková byla odsouzena na dva roky s podmíněným tříletým odkladem. Důvodem mělo být šíření poplašné zprávy v době koronavirové pandemie. Mimo jiné měla varovat, že lidé budou nuceně odváděni k očkování proti koronaviru armádou.

