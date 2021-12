Advokátka: Pravda o nemocnicích. Vojtěch jen plní pokyny. Prosím senátory

reklama

„Akt zoufalství.“ Známé advokátce už dochází trpělivost. Kvůli připravované vyhlášce ministerstva o povinném očkování určitých skupin buší do stolu. „Podobná vyhláška totiž nemůže nikdy obstát, protože přikazuje očkování vakcínou, jejíž kvality to neumožňují. Nicméně si myslím, že to není z hlavy ministra Vojtěcha, ten jen plní pokyny. Jeho jméno pouze vstoupí do dějin. Velmi negativně,“ podotýká.



Podle advokátky je na místě si už konečně přiznat, že vakcíny proti covidu nemají vlastnosti, které se tvrdily na počátku, tedy že budou bránit onemocnění a budou bránit rozšiřování nákazy. „Nevím, kde na tyto vlastnosti tehdy naši střídající se ministři přišli, jestli jim lhal výrobce, když vakcíny kupovali, nebo si tyto vlastností sami vymysleli, ale nic z toho prostě není pravda,“ argumentuje. „Vakcíny mají dnes s bídou kvality vakcín proti chřipce. Někomu pomohou, někomu ne, zkrátka je to taková plošná vakcinační loterie. Nařizovat komukoli se něčím podobným povinně očkovat je nejen legislativní úlet, ale je to proti zdravému rozumu. Stále se divím jediné věci, že neprotestují lékaři,“ dodává.

Pokud tato vyhláška spatří světlo světa, může se stát mnoho věcí. „Třeba se najde deset senátorů a napadnou ji u Ústavního soudu. My advokáti jim rádi pomůžeme. Také pevně věřím, že něco podobného nebude nikdo rozumný respektovat, tedy k soudu to mohou dostat i oni zaměstnanci, kterých se to týká. Což znamená, že si nechají dát výpověď pro její nesplnění, a budou se bránit proti neplatnosti výpovědi a vyhlášku označí za protizákonnou. A v neposlední řadě ji zruší nový ministr zdravotnictví, což se už proklamovalo. Tady ostatně vidíte, jaké je to celé divadlo,“ komentuje.

Hamplová: „Můj výrazný nesouhlas se znásobil“

A co očkování dětí? „Úvaha o očkování dětí a vůbec zacházení s dětmi bylo hlavním důvodem, proč jsem před více než rokem vstoupila opět do veřejného prostoru, a to s výrazným nesouhlasem, jak se k dětem chováme. A pokud hovořím o svém tehdejším výrazném nesouhlasu, tak ten se za tu dobu ještě výrazně znásobil,“ říká Hamplová. „To, co děláme s dětmi celou tu dobu, co tu covid je, považuji za zločin. Oslabujeme jejich imunitu, ničíme jejich psychiku, segregujeme z nich protiústavně různé skupiny… Pokud začneme očkovat děti těmito vakcínami, budeme hazardovat s jejich zdravím, a jednou za to někdo skončí před soudem. Jenže to už pak těm dětem nepomůže. Pokud kdy bychom děti očkovali proti covidu, musí to být vakcínami jiných kvalit a jinak vyzkoušenými – těmito bychom na nich neomluvitelně páchali pokusy. Ostatně tak, jako byla a je dodnes pokusem na lidech vakcinace dospělých,“ dodává.

V nemocnicích končí jak očkovaní, tak neočkovaní. „Nejsem lékař, ale lékařům a dalším odborníkům, kteří věci rozumí, velmi naslouchám. Víte, osobně si myslím, že ten vir si dělá tak trochu dost, co chce. A my, namísto abychom se po selhání očkovací tečky, které tečkou není, soustředili souběžně na efektivní a včasnou léčbu každého, u koho se objeví příznaky nemoci, jsme to hluboce podcenili, a nechali ty lidi raději dojít do stadia hospitalizace,“ komentuje advokátka. „Vše se soustředilo výhradně na očkování, dokonce na propagaci až placenou reklamní kampaní, což je nevídané, farmaceutické firmy vydělaly neskutečné miliardy. A výsledek? Jsme tam, kde před rokem, protože očkování prostě nefunguje tak, jak se tvrdilo. Ano, někomu možná pomůže, ale rozhodně ne každému, a už vůbec nás covidu bez jeho souběžné léčby nezbaví,“ dodává.

Vícekrát už advokátka hovořila o ničení práva. „Právo nehyne kvůli nějakému covidu, ale kvůli politikům, kteří covidu zneužívají pro odebírání základních lidských práv, a velmi jim to vyhovuje. Segregace očkovaných a neočkovaných je na úrovni rasové diskriminace, protože je stejně jako ona bezdůvodná, a omezování svobody lidí, od ze dne na den zrušených vánočních trhů, aktuální výzvy, ať se vzdáme vánočních večírků, zákaz neočkovaným vstoupit do restaurace, divadel, ke kadeřníkovi, do fitka, bezdůvodná šikana studentů, zaměstnanců a žáků všemi těmi karanténami, kterými se jim odepírá právo na vzdělání… To je skutečně tragické,“ popisuje. „Nikdy bych nevěřila, že se v civilizovaném právním státě něco takového může dít. Navíc, když už je dnes jasné, že to bylo úplně, ale úplně k ničemu. Jedinou cestou bylo dobrovolné očkování s předchozím vyšetřením každého člověka, jak je na tom, a zda mu očkování neublíží, to vše se souběžnou a okamžitou kvalitní léčbou, a řadou rozumných doporučení, například roušky ve veřejné dopravě apod.,“ dodává.

Na léčbu se rezignovalo, děti se zavřely u počítačů mimo své stálé kolektivy, bez pohybu, bez kroužků… „A završilo to protiústavní rozdělení očkovaných a neočkovaných, kdy očkovaní získali dokonce ‚beztrestnost‘ v šíření choroby, zatímco neočkovaným se přisoudila presumpce viny za všechno, což byla a je neuvěřitelná lež. Neočkovaní trenéři museli opustit své oddíly, ty přestaly sportovat a plavat… Nemusím mít vysoké IQ, aby mi došlo, jaké jsou to neuvěřitelné stupidity,“ rozčiluje se advokátka a pokračuje: „A výsledek? Vidíme ho všichni. Covid si prostě dělá, co chce, a podle mého názoru ‚skočí‘ na každého, kdo je vůči němu oslaben, bez ohledu na očkování. Jen na tom prostě někdo nehorázně vydělává, a někdo uspokojuje své totalitní manýry. To je celé.“

Poddimenzované nemocnice dávno předtím…

A co nemocnice? Jak to mají zvládat? Advokátka stejně jako řada lékařů upozorňuje na to, že nemocnice byly poddimenzované dávno předtím. „Stačí si přečíst situaci kolem roku 2015. Jak lůžek, tak personálu bylo málo už tehdy. Šetřilo se, privatizovalo se, rušilo se. Za druhé, kdyby se nezavřely ordinace a nezamknuly léky, řada lidí by v nemocnicích neskončila. A za třetí: Očkování nefunguje, jak se čekalo. Až si tyto tři linie přiznáme, a začneme je řešit, bude situace jiná. Tvrdit však, že za tento stav mohou neočkovaní, je nehorázná lež,“ konstatuje.

Předseda České lékařské komory Milan Kubek vyzval lékaře, kteří nesouhlasí s očkováním, aby lékařskou komoru opustili. „Pan Kubek nemá ve své funkci dávno co dělat. Je člověkem kam vítr, tam plášť, a řízení komory v tuto kritickou dobu absolutně nezvládl. Jeho výrok, že buď bude jeden názor, nebo odejděte, je přímo skandální. Pan prezident komory si patrně usmyslel, že na půdě lékařské komory vytvoří totalitní režim,“ komentuje Hamplová.

Očkovaní. Kasta, která může všechno, a tak nebudou protestovat

Nikdy ji nenapadlo, že v zemi budeme něčemu podobnému muset čelit. „A je to smutné, protože nás to velmi oslabuje. Mám dojem, že se to venku někomu moc hodí. Ostatně Německo už se vyjádřilo, že chce spojené státy evropské. Rozdělení Češi na očko a neočko se těmto velkoněmeckým cílům mohou jen hodit. Covid je skutečně dnes „zbraň“ proti demokracii a právnímu státu. Čím dál víc,“ říká advokátka. „Svou roli v tom bohužel hrají očkovaní, z nichž se vytvořila kasta, která může nedůvodně a nelogicky všechno, a tím se pojistilo, že nebudou protestovat proti tomu, když se jiným ta práva budou brát. Dokonce mohli roznášet chorobu, jen aby se splnily lživé sliby z počátku kampaně o tečce. Přitom očkovaní lidé by se dnes měli cítit nejvíce podvedeni, protože padá i poslední pilíř očkování, tedy ochrana daného člověka. Aby trvala, budou se muset očkovat po několika měsících opakovaně, a nic na tom nemění krycí název posilovací vakcína. Je otázkou, co lidské tělo vydrží, když nic podobného nebylo v plánu,“ dodává.

Řešení však podle Hamplové existuje: „Nastal čas, aby se dali lidi opět dohromady, trvali společně na okamžité a kvalitní léčbě covidu, na komplexní zdravotní péči, která upadá a odkládá se, očkování těchto kvalit se ponechalo jednoznačně na dobrovolnosti, a abychom odmítli absolutně očkování dětí. Nenechme si zkrátka vnucovat, co se hodí těm velkým kolem, chtějme to, co bude dobré pro nás. Postačí přemýšlet, a neopakovat ty neuvěřitelné lži a nesmysly, které do nás politikové vpravili placenými kampaněmi. Zdraví není politika, ale oni ji z něho udělali. Doplácíme na to všichni.“

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Foto: archiv – J. Z. Hamplová



