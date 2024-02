Aero zůstává i nadále jednou z mála firem na světě, která dokáže vyrobit letadlo

„Jsem velmi rád, že mohu být součástí celé naší posádky Aero, která je jedním z významných symbolů českého leteckého průmyslu a jeho hrdým ambasadorem ve světě. Nedávno jsme si připomněli 55 let od prvního letu L-39 Albatros, 5 let od prvního letu L-39NG a 25 let od prvního letu L-159 ALCA. Nyní slavíme neuvěřitelných 105 let od našeho založení – poprvé jsme ‚vzlétli‘ 25. února 1919. Je potřeba se na taková výročí trochu ohlédnout a uvědomit si, co lidé v Aeru za ta desetiletí dokázali. Smekám před nimi,“ podělil se se svými pocity Viktor Sotona , prezident společnosti Aero Vodochody, který zároveň připomněl, že Česká republika je jedním z mála výrobců letadel na světě, který dokáže kompletně vyvinout a vyrobit vojenské proudové letadlo.